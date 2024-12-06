Карлсон опублікував інтерв'ю з Лавровим

Такер Карлсон опублікував інтерв'ю з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, заради якого американський журналіст знову приїздив у Москву.

Американський ведучий Такер Карлсон, відомий своїми правоконсервативними поглядами, опублікував у соціальній мережі X у ніч на п'ятницю, 6 грудня, інтерв'ю з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Останній вкотре продублював тези російської пропаганди, заявивши, що повномасштабне вторгнення відбулося через невиконання Україною "мінських угод", а також для захисту прав російськомовного населення України.

Він заявив, що після початку повномасштабної війни в 2022 році у Стамбулі мали підписати російсько-українську угоду, яка передбачала відмову України від вступу в НАТО, гарантії безпеки їй без Криму і "без Сходу", але підписання документа нібито зірвав на той час прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Зараз, за словами Лаврова, Росія готова "вести переговори на основі принципів, які були узгоджені в Стамбулі", однак Україна має не лише відмовитися від вступу до НАТО, а й вивести свої війська з окупованих РФ територій чотирьох областей.

Також в інтерв'ю Карлсон і Лавров обговорили удар по Україні російською ракетою "Орешник", який глава МЗС РФ назвав "повідомленням Заходу", загрозу ядерної війни, відносини Росії та США й інші теми.

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Російські інтерв'ю Карлсона

У лютому трампіст Карлсон взяв інтерв'ю в президента РФ Володимира Путіна в Москві. Це було перше інтерв'ю Путіна західному журналісту з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Американські ЗМІ піддали гострій критиці поведінку Карлсона під час цього інтерв'ю, вважаючи, що він дозволив Путіну контролювати перебіг розмови та не зміг поставити гострих питань щодо таких важливих тем, як звинувачення у воєнних злочинах в Україні.

Наприкінці квітня Карлсон взяв інтерв'ю в ідеолога "русского мира" Олександра Дугіна.

У липні Карлсон анонсував інтерв'ю з президентом України , утім Офіс президента заперечив, що Володимир Зеленський погодився дати інтерв'ю Карлсону.

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