Проросійського євродепутата хочуть позбавити недоторканності

До Європарламенту надійшли запити про позбавлення недоторканності члена АдН Петра Бистрона. За даними DW, це дві процедури за звинуваченнями у відмиванні грошей та антиконституційних діях.

Щодо німецького депутата Європарламенту з ультраправої групи "Європа суверенних націй" Петра Бистрона (Petr Bystron), який у ФРН є членом правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) , внесено два окремі запити про зняття депутатської недоторканності. Про це йдеться в розкладі засідання юридичного комітету Європарламенту, опублікованому в понеділок, 2 грудня. Із цього документа випливає, що запити обговорюватимуть у середу, 4 грудня, на засіданні цього комітету.

Як повідомило DW джерело в Європарламенті , перший запит зроблено у зв'язку з імовірним хабарництвом і відмиванням грошей, тоді як другий стосується імовірної антиконституційної та/або терористичної діяльності. Доповідачами за цими темами призначено євродепутатів Паскаля П'єра і Домініка Тарчинського, відповідно.

У пресслужбі Європарламенту DW пояснили, що зазвичай такі слухання ініціюють на прохання влади країни громадянства євродепутата, у цьому випадку це ФРН. 4 грудня члени юридичного комітету Європарламенту проведуть закриту дискусію, а потім у Бистрона буде можливість пред'явити свої аргументи. Після цього буде складено доповідь комітету і відбудеться голосування його членів, яке в разі позитивного рішення буде винесено на таємне голосування в пленумі Європарламенту.

Бистрон - не єдиний євродепутат, щодо якого було запущено цю процедуру. На засіданні обговорюватимуть запити ще щодо сімох кандидатів, однак він єдиний німець у списку і єдиний парламентарій, щодо якого зняття недоторканності розглядають за двома окремими причинами.

Як повідомляли раніше ЗМІ, Бистрон був залучений до діяльності прокремлівської медіаплатформи Voice of Europe. За інформацією видання Die Zeit, яке провело журналістське розслідування спільно з низкою ЗМІ з Чехії, Польщі, Бельгії та Франції, а також із програмою Kontraste німецького громадсько-правового телеканала ARD, Бистрон, його однопартієц ь Максиміліан Кра (Maximilian Krah) і низка інших депутатів входили до кола ймовірних одержувачів матеріальної винагороди за підтримку роботи порталу Voice of Europe, що могла становити до двох мільйонів євро.