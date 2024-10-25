Німецькі ЗМІ про генсека ООН у Казані: Гутерріш зрадив Захід

У Німеччині жорстко критикують Антоніу Гутерріша за приїзд на саміт БРІКС, за участь у "пропагандистському шоу" Путіна та за "сердечні обійми" з Лукашенком. Це "удар в обличчя Україні".

Участь генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріша у саміті БРІКС у Казані в РФ та його спілкування з російським та білоруським правителями Володимиром Путіним та Олександром Лукашенком викликали бурхливу реакцію, а частково і дуже жорстку критику у німецьких ЗМІ.

Візит до того, хто порушив Хартію ООН

Консервативна газета Frankfurter Allgemeine Zeitung у коментарі під заголовком "Генсек ООН у путінському шоу" наголошує, що за сам факт участі в саміті БРІКС Антоніу Гутеррішу дорікати не слід: "Це входить до кола його обов'язків - регулярно підтримувати контакти з усіма державами-членами, незалежно від їхніх політичних систем. Він не має права ігнорувати таку організацію, як БРІКС, адже до неї входять два постійні члени Ради Безпеки ООН, і вона об'єднує держави, в яких проживає майже половина населення планети".

Однак від Антоніу Гутерріша можна вимагати більше такту та політичного чуття, продовжує газета: "Їх йому вже бракувало останнім часом при заявах щодо конфлікту на Близькому Сході. Його поїздка до Росії - черговий приклад. Він мав від самого початку розуміти дві речі. По-перше: у розмові з Володимиром Путіним він не доб'ється нічого, що могло б хоч трохи наблизити закінчення війни в Україні, яку той розв'язав. По-друге: він стає учасником пропагандистського шоу російського режиму, який за допомогою заходу в Казані прагнув довести, що не опинився в міжнародній ізоляції, незважаючи на те, що своєю агресивною війною проти України безпосередньо порушив Хартію ООН", - зазначає Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Гутерріш покірно терпів антизахідну риторику

Ще критичніше налаштована ліва газета taz. У коментарі під заголовком "Гутерріш дискредитує Організацію Об'єднаних Націй" вона звинувачує колишнього лідера Соціалістичної партії Португалії та прем'єр-міністра цієї західноєвропейської країни в тому, що він "зрадив Захід".

"Вищий представник міжнародного права пробує татарські солодощі в гостях у людини, яка зневажає міжнародне право. "О, смачно", - каже він. Який подарунок для Путіна! При цьому Гутерріш добродушно дивиться в телекамери і через свого прессекретаря заявляє, що поїздки на саміти БРІКС є "стандартною практикою", - зазначає газета.

Колишній генсек португальських соціалістів, чинний генсек ООН Гутерріш став зірковим гостем в Казані Фото: Alexander Shcherbak/ITAR-TASS/IMAGO

"Невже це тепер стандартна практика - сідати в Росії за круглий стіл групи БРІКС і демонструвати таким чином нормальність тієї війни, яку Путін веде проти України порушуючи міжнародне право? Цим Гутерріш дискредитував ООН. Але він, схоже, не бачить тут проблеми. Як не бачить він проблеми і в тому, що такі держави, як Іран, Китай та Росія, на очах у всіх розмовляють про "диктаторський Захід" і брехливо стверджують, ніби вони створили в групі БРІКС "демократичну та прозору систему", яка "сприяє правам людини", - обурюється taz.

Коментар завершується словами: "Гутерріш фактично підтвердив авторитарним державам, які займалися самолюбуванням під час цього путінського шоу, те, що вони самі з таким задоволенням стверджують: Заходу - кінець. У Казані Заходу демонстративно вказували на двері. І єдиний присутній представник Заходу все це покірно терпів".

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"Цей генсек не зможе сприяти встановленню миру"

"Гутерріш шкодить собі та ООН", - вважає і берлінська газета Tagesspeigel. Її коментатор упевнений: кожен, хто має хоч трохи політичного інстинкту, мав би триматися якнайдалі від саміту в Казані.

"Однак у Антоніу Гутерріша фатально відсутнє подібне чуття. Але ж він - голова Об'єднаних Націй, він - головний у світі дипломат, він у силу своєї посади - верховний захисник міжнародного права. Вже саме по собі те, що цей португалець удостоїв своєю присутністю пропагандистську зустріч у Казані і російського президента, є скандалом. А те, що він йому ще й руку тиснув, люб'язно при цьому посміхаючись, просто обурливо", - пише столична газета.

Своїм приїздом до Казані Гутерріш "зробив подарунок диктатору", і цей жест, який "виглядав як раболіпство, рівнозначний удару в обличчя українкам та українцям, які вже понад два роки живуть в умовах війни", йдеться у коментарі. Стаття так і називається: "Удар в обличчя України".

Участь глави ООН у "пропагандистському шоу Путіна" ніяк не сприяла тому, щоб він виступив у ролі чесного посередника, зазначає Tagespiegel і доходить такого висновку: "Втім, і без того навряд чи знайдеться багато тих, хто вірив би у здатність Гутерріша успішно сприяти встановленню миру. І Україна, і Ізраїль мають цілком обґрунтовані сумніви в тому, що глава цієї всесвітньої організації - підходяща фігура для такого завдання. Йому дорікають надто односторонньою позицією. Серйозною проблемою є й те, що Гутерріш виглядає безсилим, безпорадним та розгубленим - як і сама Організація Об'єднаних Націй".

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Приклад малодушного підлещування

Генсек ООН цілком міг би в Казані не просто закликати до "справедливого миру в Україні", а й дипломатично нагадати Путіну, що "це він розпочав війну і що саме він може негайно припинити її", вважає коментатор першого каналу німецького суспільно-правового телебачення ARD.

Він дає участі Антоніу Гутерріша в саміті БРІКС таку оцінку: "Це саме те малодушне загравання західних політиків, з якого неодноразово публічно глузував колишній гебіст Путін. Звичайно, для того, щоб припинити війну в Україні, з Путіним доведеться вести переговори. Однак Гутерріш - це показовий приклад того, як це в жодному разі не можна робити".

На полях саміту в Казані генсек ООН Антоніу Гутерріш зустрівся також - і при цьому сердечно обійнявся - з білоруським правителем Олександром Лукашенком. Одним із тих небагатьох оглядачів, хто звернув на це увагу, став експерт із Росії берлінського зовнішньополітичного дослідницького інституту "Фонду наука і політика" Яніс Клуґе (Janis Kluge).

"Не міг би хтось доставити додому цю стару людину? Він виглядає розгубленим, і ці люди його використовують", - написав він у соцмережі X, і саркастичний коментар Яніса Клузі процитували багато німецьких ЗМІ.