Міністерство оборони Росії

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Міністерство оборони Російської Федерації. З листопада 2012-го року російськое міністерство оборони очолює Сергій Шойгу.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Міноборони РФ".
Міноборони РФ не називає точну кількість російських сил, які перекинули на військові навчання до Білорусі. Втім, відомо, що до Білорусі прибули зенітні комплекси С-400 та Панцир-С, а також винищувачі й штурмовики.