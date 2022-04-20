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Міністерство оборони Росії

Міністерство оборони Російської Федерації. З листопада 2012-го року російськое міністерство оборони очолює Сергій Шойгу.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Міноборони РФ".

Росія повідомила про успішні випробування нової балістичної ракети

Росія повідомила про успішні випробування нової балістичної ракети 20.04.2022

У Москві заявили про "успішний" пробний запуск нової міжконтинентальної ракети "Сармат". Її розробляли роками, тож тест не став несподіванкою.
РФ погрожує нарощуванням ударів по Києву у відповідь на атаки чи диверсії

РФ погрожує нарощуванням ударів по Києву у відповідь на "атаки чи диверсії" 15.04.2022

Речник міноборони РФ заявив, що Росія нарощуватиме удари по об'єктах у Києві у відповідь на атаки та диверсії України на російській території.

У міноборони РФ визнали, що крейсер Москва затонув

У міноборони РФ визнали, що крейсер "Москва" затонув 14.04.2022

Крейсер "Москва" затонув під час буксирування, повідомили в російському міноборони. У ЗСУ заявляли, що корабель було уражено ракетою "Нептун".

Флагман ЧФ РФ крейсер Москва сильно пошкоджено - міноборони Росії

Флагман ЧФ РФ крейсер "Москва" сильно пошкоджено - міноборони Росії 13.04.2022

Причини "детонації боєзапасу" на крейсері "Москва" у міноборони РФ не повідомили. В Одесі тим часом повідомляють, що корабель було підбито українськими захисниками.

Баку і Москва обмінюються звинуваченнями щодо Карабаху

Баку і Москва обмінюються звинуваченнями щодо Карабаху 27.03.2022

Міністерство оборони Азербайджану відкинуло твердження Міноборони РФ про те, що азербайджанські сили увійшли до зони відповідальності російських миротворців у невизнаній Нагірно-Карабахській республіці.
Генштаб РФ заявляє, що задачі першого етапу операції проти України виконані

Генштаб РФ заявляє, що задачі першого етапу "операції" проти України виконані 25.03.2022

За даними російської сторони, бойовий потенціал Збройних сил України знижено, що дозволяє сконцентруватися на "звільненні Донбасу".
Одинадцятий день війни в Україні: головні події

Одинадцятий день війни в Україні: головні події 07.03.2022

Російські війська продовжують наступ. У Маріуполі знову зірвалася евакуація мирних жителів. Представник міноборони РФ погрожував іншим країнам залученням до конфлікту.
Міноборони РФ заявило про масштабний наступ в Україні

Міноборони РФ заявило про масштабний наступ в Україні 26.02.2022

Збройні сили РФ отримали наказ розвивати наступ у всіх напрямках - нібито через відмову України від переговорів із Росією. Київ звинувачує Москву у брехні.
Міноборони РФ заявляє про відведення частини військ від українського кордону

Міноборони РФ заявляє про відведення частини військ від українського кордону 15.02.2022

Підрозділи західного та південного військових округів повертаються з навчань, заявили у міноборони РФ. Утім, глава МЗС України на це сказав, що повірить в деескалацію, коли побачить це відведення.
Військові навчання Росії та Білорусі: що про них відомо, а що ні

Військові навчання Росії та Білорусі: що про них відомо, а що ні 10.02.2022

На тлі побоювань Заходу про можливе вторгнення Росії в Україну в Білорусі відбудуться навчання "Союзна рішучість - 2022". Про відомі факти та відкриті питання про маневри - у DW.
Росія розпочала спільні з Білоруссю військові маневри Союзна рішучість-2022

Росія розпочала спільні з Білоруссю військові маневри "Союзна рішучість-2022" 10.02.2022

Міноборони РФ не називає точну кількість російських сил, які перекинули на військові навчання до Білорусі. Втім, відомо, що до Білорусі прибули зенітні комплекси С-400 та Панцир-С, а також винищувачі й штурмовики.
У Казахстані почалося виведення військ ОДКБ

У Казахстані почалося виведення військ ОДКБ 13.01.2022

Як повідомило міноборони РФ, військовослужбовці ОДКБ готують техніку для завантаження в російські літаки та збираються повертатися у місця постійної дислокації.
В міноборони України попередили про можливу провокацію Росії на Донбасі

В міноборони України попередили про можливу провокацію Росії на Донбасі 22.12.2021

У міноборони України назвали умисною дезінформацією заяви російського міністра Шойгу про американські ПВК та хімічну зброю на Донбасі. Там припускають, що це може свідчити про підготовку провокації з боку Росії.

Вірменія та Азербайджан домовились про перемир'я

Вірменія та Азербайджан домовились про перемир'я 16.11.2021

Чергове кількаденне загострення на кордоні Вірменії і Азербайджану припинилося. За даними міноборони РФ, бойові сутички армій двох країн більше не ведуться.
Росія і Білорусь розпочали масштабні спільні навчання Захід-2021

Росія і Білорусь розпочали масштабні спільні навчання "Захід-2021" 10.09.2021

Масштабні військові навчання "Захід-2021" відбудуться на дев'яти полігонах на території РФ і на п'яти полігонах Білорусі, а також у південній частині Балтійського моря. У НАТО критикують Росію за непрозорість.
Лондон заперечує обстріл британського есмінця біля Криму росіянами

Лондон заперечує обстріл британського есмінця біля Криму росіянами 23.06.2021

Раніше міноборони РФ повідомило про попереджувальні постріли у бік британського есмінця HMS Defender у Чорному морі. МЗС України у відповідь на це вказало на необхідність тіснішої співпраці України з НАТО.

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