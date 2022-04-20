Міністерство оборони Росії

Міноборони РФ заявляє про відведення частини військ від українського кордону

Підрозділи західного та південного військових округів повертаються з навчань, заявили у міноборони РФ. Утім, глава МЗС України на це сказав, що повірить в деескалацію, коли побачить це відведення.