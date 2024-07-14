РФ за тиждень випустила по Україні 700 КАБів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що "масштабу цього зла має відповідати й масштаб рішень на захист життя".

Війська РФ лише впродовж тижня застосували проти України більше 700 керованих авіаційних бомб (КАБ), 170 ударних дронів, а також майже 80 ракет. Про це у неділю, 14 липня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Лише від початку цього тижня Росія застосувала проти України більш ніж 700 керованих авіаційних бомб, понад 170 ударних безпілотників різних типів та майже 80 ракет. Масштабу цього зла має відповідати й масштаб рішень на захист життя", - написав він у Telegram.

Вплинути на ситуацію і зміцнити захист від терору, за словами Зеленського, може кожен партнер. "І Україна вдячна всім нашим друзям, хто саме так робить. Разом здолаємо зло", - наголосив він.

РФ показала як скидає ФАБ-3000 по Україні

Тим часом міністерство оборони РФ заявило, що їхній винищувач Су-34 завдав удару найбільшою своєю фугасною авіабомбою з модулем планування та корекції - ФАБ-3000. Російське відомство стверджує, що ціллю бомби нібито були позиції Збройних сил України (ЗСУ) на півночі України.

У міноборони РФ публікують відео запуску і хваляться, що буцімто "з бойовою міццю цієї бомби не можна не рахуватися".

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україна потребує дозволу союзників використовувати їхню далекобійну зброю для ударів вглиб території Росії, щоб боротися з КАБами.