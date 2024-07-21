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МО РФ заявило про захоплення двох населених пунктів України

Сергій Куприков
21 липня 2024 р.

За повідомленням міністерства оборони Росії, російські війська зайняли Розівку в Луганській області та Піщане на Харківщині.

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Луганська область, архівне фото
РФ заявила про захоплення двох сіл в УкраїніФото: Valentin Sprinchak/ITAR-TASS/IMAGO

Представник міністерства оборони Росії під час брифінгу в неділю, 21 липня, заявив про взяття під контроль двох українських сіл. За заявою міністерства, військові РФ захопили Розівку в Луганській області. Йдеться про Андріївку у Сватівському районі, яка до 2016 року називалася Розівка. За переписом 2001 року, у населеному пункті мешкали 17 осіб.

У міноборони РФ також заявили, що військові зайняли населений пункт Піщане Нижнє в Харківській області. Мова іде про село Піщане Куп'янського району. Український військовий кореспондент Богдан Мірошников також заявив, що війська РФ зайняли Піщане.

"У бік Колісниківки (яка прилягає до Осколу) залишається близько 6 км зеленки. Але там балки та низини. В умовах, коли висоти в Піщаному та районі села втрачені - оборонятися у тих балках буде практично нереально", - зазначив він.

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Генштаб ЗСУ не повідомляв про втрату двох населених пунктів.

OSINT-проект DeepState, близький до міністерства оборони України, написав у ніч на 21 липня в Telegram-каналі, що російські війська просунулися в Піщаному і біля Андріївки.

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