МЗС Німеччини: Берлін не змінить позицію щодо "Північного потоку-2"

У Берліні не змінять своє ставлення до "Північного потоку-2" після приходу Джо Байдена до влади в США, заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.
Уряд Німеччини не має наміру змінювати свою позицію щодо добудови трубопроводу "Північний потік-2" після приходу до влади в США нової адміністрації на чолі з Джо Байденом. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) в інтерв'ю агентству dpa, оприлюдненому в понеділок, 28 грудня.
"Про європейський суверенітет не доведеться говорити, якщо під цим буде розумітися, що ми надалі будемо робити все тільки так, як цього хоче Вашингтон, - підкреслив він. Федеральний уряд не змінить свого ставлення до" Північного потоку - 2".
Як уточнює агентство dpa, обраний президент США Джозеф Байден, як і чинний глава Білого дому Дональд Трамп, виступає проти будівництва газопроводу. Офіційно Байден поки ніяк не коментував це питання, хоча низка західних експертів відзначала, що ця тема продовжить залишатися "болючою" у німецько-американських відносинах й після зміни адміністрації Білого дому.
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За словами Мааса, проблеми, в оцінках яких Вашингтон і Берлін будуть розходитися, залишаться й надалі. "Важливо, що ми у центральних стратегічних і геополітичних питаннях дотримуємося єдиної лінії, перебуваємо по один бік", - резюмував він.
Компанія Nord Stream 2 в грудні відновила укладання труб в німецькій частині Балтійського моря, а з 15 січня планує розпочати роботи в водах Данії. Газопровід "Північний потік-2" побудований уже більш ніж на 90 відсотків - залишилося прокласти ділянку довжиною близько 160 кілометрів.
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Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп Трамп 23 грудня наклав вето на проєкт оборонного бюджету на 2021 фінансовий рік. Законопроєкт, серед іншого, передбачає розширення санкцій, спрямованих проти будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Документ раніше схвалив Конгрес США.
Проєкт закону, зокрема, передбачає санкції проти компаній, які сприяють продажу, оренді та використанню трубоукладальних суден, а також надають страхові та інші послуги для цих робіт. Трампа не влаштовує ряд статей, які пов'язані з російським газопроводом. Однак законодавці можуть спробувати подолати вето глави Білого дому. Розгляд цього питання в Палаті представників Конгресу США призначено на 28 грудня.