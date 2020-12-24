 МЗС Німеччини: Берлін не змінить позицію щодо ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.12.2020

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МЗС Німеччини: Берлін не змінить позицію щодо "Північного потоку-2"

У Берліні не змінять своє ставлення до "Північного потоку-2" після приходу Джо Байдена до влади в США, заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас

Уряд Німеччини не має наміру змінювати свою позицію щодо добудови трубопроводу "Північний потік-2" після приходу до влади в США нової адміністрації на чолі з Джо Байденом. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) в інтерв'ю агентству dpa, оприлюдненому в понеділок, 28 грудня.

"Про європейський суверенітет не доведеться говорити, якщо під цим буде розумітися, що ми надалі будемо робити все тільки так, як цього хоче Вашингтон, - підкреслив він. Федеральний уряд не змінить свого ставлення до" Північного потоку - 2".

Як уточнює агентство dpa, обраний президент США Джозеф Байден, як і чинний глава Білого дому Дональд Трамп, виступає проти будівництва газопроводу. Офіційно Байден поки ніяк не коментував це питання, хоча низка західних експертів відзначала, що ця тема продовжить залишатися "болючою" у німецько-американських відносинах й після зміни адміністрації Білого дому.

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Маас про "єдину лінію" із США

За словами Мааса, проблеми, в оцінках яких Вашингтон і Берлін будуть розходитися, залишаться й надалі. "Важливо, що ми у центральних стратегічних і геополітичних питаннях дотримуємося єдиної лінії, перебуваємо по один бік", - резюмував він.

Компанія Nord Stream 2 в грудні відновила укладання труб в німецькій частині Балтійського моря, а з 15 січня планує розпочати роботи в водах Данії. Газопровід "Північний потік-2" побудований уже більш ніж на 90 відсотків - залишилося прокласти ділянку довжиною близько 160 кілометрів.

Читайте також: США створюють коаліцію для зупинки будівництва "Північного потоку-2"

Дональд Трамп наклав вето на нові санкції

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп Трамп 23 грудня наклав вето на проєкт оборонного бюджету на 2021 фінансовий рік. Законопроєкт, серед іншого, передбачає розширення санкцій, спрямованих проти будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Документ раніше схвалив Конгрес США.

Проєкт закону, зокрема, передбачає санкції проти компаній, які сприяють продажу, оренді та використанню трубоукладальних суден, а також надають страхові та інші послуги для цих робіт. Трампа не влаштовує ряд статей, які пов'язані з російським газопроводом. Однак законодавці можуть спробувати подолати вето глави Білого дому. Розгляд цього питання в Палаті представників Конгресу США призначено на 28 грудня.

 

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