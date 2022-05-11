Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Зброя - технічні пристрої та засоби для ураження противника.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Зброя". Існує багато різновидів зброї: вогнепальна зброя, холодна зброя, автоматична зброя, зброя масового ураження, хімічна зброя і т.д. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.