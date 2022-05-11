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Зброя

Зброя - технічні пристрої та засоби для ураження противника.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Зброя". Існує багато різновидів зброї: вогнепальна зброя, холодна зброя, автоматична зброя, зброя масового ураження, хімічна зброя і т.д. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Війна РФ проти України: бойові дії переходять у нову фазу

Війна РФ проти України: бойові дії переходять у нову фазу 11.05.2022

Російські війська продовжують наступ на території України. Однак на зміну швидким наступальним діям бої перейшли у фазу затяжної війни, заявили у міноборони України.
У Німеччині українські солдати почали тренування на гаубицях PzH 2000

У Німеччині українські солдати почали тренування на гаубицях PzH 2000 11.05.2022

ФРН розпочала навчати українських солдатів використовувати самохідні артилерійські установоки Panzerhaubitze 2000. Вишкіл триватиме не більше 40 днів, і після цього Україні нададуть 12 таких гаубиць.

Болгарія: таємні постачання зброї Україні, урядова криза та геніальний хід

Болгарія: таємні постачання зброї Україні, урядова криза та геніальний хід 11.05.2022

Урядова коаліція у Болгарії ледь не розпалася. Причина - розбіжності щодо постачання Україні зброї. Однак урешті-решт компроміс було знайдено. Чи спрацює він?
Леонід Кравчук - могильник СРСР, якому має дякувати Україна

Леонід Кравчук - могильник СРСР, якому має дякувати Україна 10.05.2022

Він був радянським апаратником та першим президентом України. Леонід Кравчук припустився багатьох помилок, але Україні з ним пощастило, вважає Роман Гончаренко.
Глава МЗС Німеччини Бербок відвідала Бучу

Глава МЗС Німеччини Бербок відвідала Бучу 10.05.2022

76-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 10 травня.
Закон США про ленд-ліз: що насправді він дасть Україні

Закон США про ленд-ліз: що насправді він дасть Україні 10.05.2022

Під час Другої світової війни ухвалений у США закон про ленд-ліз допоміг перемогти нацистську Німеччину. Тепер він має спростити процедуру постачання американських озброєнь Києву. Що фактично означає цей закон?
Байден підписав закон про ленд-ліз для України

Байден підписав закон про ленд-ліз для України 09.05.2022

Програма дозволить США впродовж двох років швидше постачати зброю в Україну завдяки скороченню стандартних бюрократичних процедур.
Коментар: Підтримка України - канцлер Шольц більше не зволікатиме

Коментар: Підтримка України - канцлер Шольц більше не зволікатиме 09.05.2022

Німеччина підтримує Україну без жодних передумов. У тому числі й подальшими постачаннями важкої зброї. Канцлер ФРН Олаф Шольц у зверненні до німецького народу зайняв чітку позицію, і це правильно, вважає Сабіне Кінкарц.
Зеленський: Ми б'ємося за свою свободу, а отже, переможемо

Зеленський: Ми б'ємося за свою свободу, а отже, переможемо 09.05.2022

75-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідала про події першої половини понеділка, 9 травня.
Канада надасть Україні ще 50 мільйонів доларів військової допомоги

Канада надасть Україні ще 50 мільйонів доларів військової допомоги 08.05.2022

Також Канада скасовує мита на українські товари на рік, запроваджує санкції проти ще 45 фізичних і юридичних осіб з Росії та відновлює роботу посольства у Києві.

Трюдо у Києві: обіцянки необмеженої підтримки Україні, і не лише зброєю

Трюдо у Києві: обіцянки "необмеженої підтримки" Україні, і не лише зброєю 08.05.2022

Під час свого візиту в Україну 8 травня прем'єр Канади Джастін Трюдо відвідав Ірпінь, поновив роботу посольства Канади в Україні та провів плідні переговори з президентом України Зеленським.
Великобританія надасть Україні військову допомогу на ще 1,3 мільярда фунтів

Великобританія надасть Україні військову допомогу на ще 1,3 мільярда фунтів 08.05.2022

Лондон подвоїть витрати на оборонну допомогу Україні, зробивши їх максимальними з часів воєн в Іраку та Афганістані.
Генсек НАТО закликає надалі постачати Україні важкі озброєння

Генсек НАТО закликає надалі постачати Україні важкі озброєння 07.05.2022

Єнс Столтенберг очікує загострення ситуації в Україні та застерігає РФ від використання ядерної зброї. Україні терміново потрібне подальше постачання важких озброєнь, наголошує генсек НАТО.
США оголосили про нову військову допомогу Україні на 150 млн доларів

США оголосили про нову військову допомогу Україні на 150 млн доларів 07.05.2022

У межах нової безпекової допомоги Україна отримає від США 25 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм, контрартилерійські радари, польове та інше обладнання.
Напад поблизу Тель-Авіва: троє загиблих, ще четверо постраждали

Напад поблизу Тель-Авіва: троє загиблих, ще четверо постраждали 05.05.2022

У місті Ельад на перехожих накинулися двоє нападників, однин з яких мав вогнепальну зброю, а другий сокиру. ХАМАС уже встиг назвати цей кривавий напад "героїчним актом".
Як українські військові проходять навчання в Німеччині

Як українські військові проходять навчання в Німеччині 05.05.2022

На військових базах США у Баварії солдати з України вчаться поводитися зі зброєю західного зразка. Як оцінюється така ситуація у міжнародному праві - у DW.
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