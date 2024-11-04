Як РФ використовує хімічні речовини у війні проти України

У ЗСУ фіксують системні атаки РФ забороненими хімічними речовинами на фронті. Що про них відомо та як українські військові можуть себе захистити?

Про застосування Росією заборонених хімічних речовин в Україні повідомлялося з перших тижнів повномасштабної війни. А з лютого 2023 року, за даними Збройні сили України (ЗСУ), це набуло системного характеру. Факт таких дій визнали інші країни, зокрема, США та Великобританія, які у зв'язку з цим запровадили щодо Кремля санкції. Росія офіційно все заперечує. Що відомо про російські хіматаки та як українські військовослужбовці захищаються від них, читайте в матеріалі DW.

"Викурити" з бліндажа

"Я отримав отруєння від хлорпікрину. В мене пішли сльози, почало пекти в горлі та шкіра, тяжко було дихати", - згадує у розмові з DW Олександр Селіванов, командир відділення в роті радіаційного, хімічного, біологічного захисту (РХБЗ) 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.

За його словами, це сталося, коли він з іншими військовими був в окопі. "Я помітив, що над нами завис дрон. Мій побратим скочив в один окоп, а я - в інший. Дрон скинув хлорпікрин, від чого моєму побратиму стало погано. І майже відразу на нього ще один дрон скинув гранату, яка вбила його", - каже Селіванов, додаючи, що після цього до його окопу підліз російський військовий і закинув гранату з хлорпікрином. "Пощастило, що граната не розірвалася. Зрештою нам допомогла артилерія, яка знищила росіян, а ми змогли вийти з окопу", - розповідає Селіванов.

Російські війська використовують хімічну зброю перш за все для того, щоб змусити українських воїнів вийти з окопів, пояснює Леонід Шелест, командир роти РХБЗ 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. "Стараються "викурити" наших хлопців з бліндажів. Коли вони закидають хімічну зброю, неможливо знаходитися в бліндажі. Бійці змушені виходити наверх, і потім росіяни використовують міномети, артилерію, стрілецьку зброю або роблять скиди з дронів", - розповідає він у розмові з DW.

Полковник ЗСУ Сергій Пахомов Фото: Command of the support forces of the Armed Forces of Ukraine

Загалом зафіксовано 2097 випадків звернень українських військовослужбовців до медичних закладів із симптомами хімічного ураження різного ступеня тяжкості, повідомив DW заступник начальника управління радіаційного хімічного біологічного захисту Командування сил підтримки ЗСУ, полковник Сергій Пахомов. "За час повномасштабної війни зафіксовано три летальних випадки від застосування хімічних речовин: у березні 2023 року, червні та липні 2024 року", - каже він.

"Поліцейські гази" та хлорпікрин

Фіксувати епізодичні випадки застосування російськими військами небезпечних хімічних речовин Україна почала від початку повномасштабного вторгнення, але з лютого 2023 року це набуло системного характеру, повідомляли у генеральному штабі ЗСУ. "Станом на жовтень 2024 року зафіксовано 4613 випадків застосувань ворогом боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами. У понад 80 відсотків випадків РФ використовує сльозогінні гази

CN (хлорацетофенон) та CS (хлоробензальмалононітрил). Вони належать до хімічно-небезпечних речовин, і за хіміко-фізичним властивостям майже однакові", - зазначає Сергій Пахомов.

Ці гази синтезували понад 100 років тому, і досі правоохоронці різних країн використовують їх для розгону демонстрацій та заворушень. Але CN і CS заборонені під час ведення війни згідно зі статтею 1 Конвенції про заборону хімічної зброї (КЗХЗ) від 1993 року.

"Це так звані поліцейські гази. Справа в тому, що під час розгону мітингу демонстранти можуть вільно пересуватися від місця застосування. Військовослужбовець, потрапляючи під дію газової гранати, не може вільно покинути позицію. Він або виходить назовні з окопу, і тоді на нього скидають класичну гранату, або одягає протигаз, у якому зменшується видимість. У третьому варіанті він отримує хімічні ураження", - пояснює Пахомов. Російські війська розпилюють CN і CS за допомогою гранат К-51, РГР та РГ-ВО, які скидають з дронів, додає він.

Граната К-51, яка може споряджатися хлорпікрином або газами CN чи CS Фото: Command of the support forces of the Armed Forces of Ukraine

У решті 20 відсотків випадків РФ застосовує невідомі хімічно-небезпечні суміші, наголошує Сергій Пахомов. "Хлорпікрин на фронті ми знаходили на звільнених територіях, де були позиції росіян. Були і саморобні пристрої, але їхнє використання не має системного характеру", - каже військовий. Хлорпікрин, відомий ще з часів Першої світової війни, є задушливою речовиною, яка подразнює дихальні шляхи, ніс, горло і особливо легені, викликає нудоту та розлад шлунку, а симптоми можуть тривати тижнями. Використовувати хлорпікрин за будь-яких умов заборонено, адже він входить до списків заборонених хімічних речовин Організації заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Хлорпікрин входить до Списку 3, тоді як найбільш небезпечні речовини входять до Списку 1. При цьому у списках немає ані CS, ані CN.

Нині тенденція використання хімречовин пішла на спад, констатує Сергій Пахомов. "До травня 2024 року кількість постійно зростала. Це був пік. Я думаю, зменшення пов'язано з тим, що РФ чітко усвідомлює - Україна фіксує все і прагне довести порушення КЗХЗ. З іншого боку, очевидно, РФ не бачить потрібного ефекту від використання хімречовин", - говорить він.

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Підтвердження від Організації заборони хімічної зброї

Україна дійсно неодноразово представляла в ОЗХЗ факти використання Росією заборонених хімічних речовин. Утім, поки Організація ще не підтвердила їх. "Україна має докази, але до того моменту, поки організація сама не приїде і не візьме зразок, не буде звіту і, відповідно, не буде підтвердження. Саме тому зараз відбувається дуже багато процесів, про які я не зможу вам сказати. Ми сподіваємося, що доклали достатньо зусиль для того, щоб забезпечити цей процес, і очікуватимемо, що найближчим часом наша співпраця закінчиться успішно", - пояснив DW постійний представник України в ОЗХЗ Олександр Карасевич.

За його словами, процес перевірки ОЗХЗ може тривати тижнями або навіть роками. "Це залежить від бажання. Якщо держава, яка ініціює співпрацю з організацією, хоче отримати звіт, то це може тривати декілька тижнів, можливо, місяць. А от у Сирії, де була створена спеціальна місія з встановлення фактів, вже 10 років справа так і не рухається. Адже Сирія під патронатом Росії не співпрацює з ОЗХЗ", - зазначає Карасевич.

Однак підтвердження використання заборонених хімічних речовин з боку ОЗХЗ не призведе відразу до юридичного покарання. "Це дасть змогу політично рухати цю справу далі, наприклад, в ООН, або ж ми зможемо використовувати це потім як додатковий елемент по наших майбутніх позивах", - говорить постійний представник України в ОЗХЗ.

Захист від хімічних речовин

РФ відкидає звинувачення в застосуванні заборонених хімічних речовин. Ба більше, наприкінці лютого 2024 року Москва надіслала до ОЗХЗ перелік матеріалів, які начебто свідчать про застосування українськими військовими заборонених хімречовин. А офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова 7 жовтня вчергове звинуватила ЗСУ у буцімто "систематичному застосуванні отруйних хімікатів проти збройних сил Росії та мирних жителів".

Сергій Пахомов спростовує ці закиди: "Якщо це зробити, ми втратимо свою позицію з точки зору гри у правовому полі. Зробити щось заради локальних переваг недоцільно. Крім того, Сили оборони України не застосовують засоби із вмістом поліцейських газів".

Тим часом українські військовослужбовці скаржаться на брак засобів особистого захисту. "Ми користуємося радянськими зразками. Нам потрібні кращі засоби, які б дійсно рятували життя військових. Протигаз є дієвим захистом, особливо зразка НАТО, - говорить командир роти РХБЗ 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Леонід Шелест. - Але не завжди хлопці, які перебувають у бліндажах, встигають застосувати їх. Військовослужбовець не може постійно перебувати у протигазі". Летальні випадки серед українських військових сталися якраз через те, що боєць невчасно одягнув або не мав поруч протигазу, додає Сергій Пахомов.