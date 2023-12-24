Війська РФ використовують хімічну зброю проти ЗСУ - ISW

За даними ISW, до застосування аерозольних гранат вдається 810-та бригада морської піхоти РФ, яка скидає їх на українські позиції з дронів.

Американський інститут вивчення війни (ISW) повідомив про використання військами РФ забороненої хімічної зброї проти української армії. У звіті аналітиків, опублікованому ввечері у суботу, 23 грудня, зазначається, що 810-а морська піхотна бригада Чорноморського флоту Росії підтвердила навмисне застосування аерозольних гранат К-51.

Як пишуть в ISW, 810-та бригада морської піхоти 22 грудня у пості на Telegram-каналі детально описала "радикальну зміну тактики", яку бригада застосовує проти українських сил у Кринках, що на східному березі Херсонської області.

Тактика викурювання з позицій

"У повідомленні стверджувалося, що підрозділи 810-ї морської піхотної бригади, які пройшли ротацію в районі Кринок, застосовують нову тактику "скидання гранат К-51 з безпілотників" на українські позиції, щоб викурити українські сили з їхніх позицій і піддати їх обстрілу з різних видів озброєнь", - зазначають в ISW. Крім того, 810-бригада оприлюднила відео з імовірним скиданням гранати на українську позицію - ймовірно, в Кринках.

Аерозольні гранати К-51 наповнені подразнюючим газом CS (2-хлорбензалмалононітрил), різновидом сльозогінного газу, що використовується для боротьби з масовими заворушеннями. Аналітики нагадують, що Конвенція про заборону хімічної зброї (КЗХЗ) забороняє використання цього газу як методу ведення війни, а Росія є державою-учасницею КЗХЗ з 1997 року. Раніше російські війська також використовували гранати К-51 проти українських позицій у Донецькій області в листопаді 2022.

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РФ вводить в оману сигналами про готовність до переговорів

Водночас аналітики вказують, що непублічні сигнали президента Росії Володимира Путіна у зацікавленості в припиненні вогню, про які писало New York Times, більше спрямовані на те, щоб затримати і перешкодити подальшій військовій допомозі Заходу для України.

За даними видання, з вересня 2023 року західні офіційні особи отримують нові сигнали через негласні канали про те, що Путін нібито зацікавлений у припиненні вогню, яке заморозить нинішню лінію фронту. Водночас ці негласні канали можуть бути "дезорієнтацією з боку Кремля" і можуть не відображати "справжню готовність" РФ до переговорів, попереджають чиновники.

В ISW вважають, що Путін серйозно не зацікавлений у завершенні війни, окрім як за умови повної перемоги Росії. Там вказують, подібні зусилля Кремль докладав, щоб ввести в оману західних політиків і змусити Україну вести переговори з Росією взимку 2022-2023 років.

На думку аналітиків, ціль Кремля - перенаправити увагу Заходу на гіпотетичні переговори замість того, щоб забезпечити Україну достатньою кількістю озброєння перед її весняно-літнім контрнаступом.

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