США звинуватили Росію в застосуванні хімзброї проти України

У Держдепартаменті США стверджують, що російські війська застосовували проти солдатів ЗСУ на полі бою хлорпікрин - отруйну речовину подразнювальної дії.

Росія порушила міжнародну заборону на використання хімічної зброї, заявив 1 травня Державний департамент США в обґрунтуванні нових санкцій проти РФ . Держдеп стверджує, що російські війська застосовували проти солдатів Збройних сил України (ЗСУ) хлорпікрин - отруйну речовину подразнювальної дії.

У зв'язку з цим до санкційного списку США включили Війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту міністерства оборони РФ, російський Науково-дослідний інститут прикладної акустики, 48-й Центральний науково-дослідний інститут міноборони РФ, а також чотири компанії, пов'язані з російськими програмами з хімічної та біологічної зброї.

"Використання таких хімікатів не є поодиноким випадком і, ймовірно, зумовлене прагненням російських сил вибити українські війська з укріплених позицій і домогтися тактичних успіхів на полі бою", - йдеться в заяві Держдепу.

За даними США, Росія також використовувала хлорпікрин для придушення масових протестів у країні.

Хлорпікрин - рідина, пари якої вражають шкіру та слизову, а у високих концентраціях викликають неконтрольовані конвульсії м'язів діафрагми. Вперше застосований німецькими військами у Першій світовій війні. Підпадає під заборону гаазької Організації з заборони хімічної зброї.

Хлорпікрин - не єдиний газ в арсеналі РФ проти України

Крім хлорпікрину, російські війська використовують на фронті гранати зі сльозогінним газом CS, відомим як "Бузок", пише агентство Reuters із посиланням на заяви українських військових.

CS у Європі нерідко застосовується поліцією проти порушників порядку на демонстраціях, проте його використання на війні неприпустиме відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї. Хоча CS не має летального впливу, він спричиняє паніку, яка може спровокувати солдатів покинути окопи і тим самим виявитися вразливими для звичайних видів зброї.

За даними ЗСУ, щонайменше 500 українських солдатів пройшли лікування через вплив токсичних речовин на їхній організм, а один із військовослужбовців загинув, задихнувшись від сльозогінного газу.