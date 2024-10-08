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КонфліктиРосійська Федерація

Британія ввела санкції за застосування РФ хімзброї в Україні

Дмитро Шварц
8 жовтня 2024 р.

Уряд Великобританії застосував санкції проти Росії за порушення Конвенції про заборону хімічної зброї.

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Уряд Великобританії застосував санкції проти РФ за порушення Конвенції про заборону хімічної зброї
Санкції накладені на війська радіоаційного, хімічного та біологічного захисту РФ, їхнього керівника Ігоря Кирилова, та на дві лабораторії міноборони РосіїФото: Christian Ohde/CHROMORANGE/picture alliance

Великобританія застосувала санкції проти Росії за "кричуще порушення" Конвенції про заборону хімічної зброї, а також закликала РФ негайно припинити будь-яку подібну діяльність.

"Російські війська відкрито визнали, що застосовують небезпечну хімічну зброю на полі бою", - йдеться у повідомленні британського уряду у вівторок, 8 жовтня. 

Зокрема у пресрелізі згадуються численні повідомлення про використання армією РФ хлорпікрину.

Санкції проти військ радіоаційного, хімічного та біологічного захисту

Санкції накладені на війська радіоаційного, хімічного та біологічного захисту РФ, а також на їхнього керівника Ігоря Кирилова, "відповідального за допомогу в розгортанні цієї варварської зброї".

Також під британські санкції потрапили дві лабораторії міністерства оборони РФ - "за надання підтримки в розробці та розгортанні цієї нелюдської зброї для використання на фронті".

"Великобританія не буде сидіти склавши руки, поки Путін і його мафіозна держава нехтують міжнародним правом, в тому числі Конвенцією про заборону хімічної зброї. Я зробив своєю особистою місією кинути виклик цій згубній діяльності, і я не відступлюся від неї", - зазначив міністр закордонних справ Девід Ламмі.

За його словами, "Великобританія жорстко переслідує тих, хто несе відповідальність за ці жахливі хімічні атаки в Україні", а підтримка України "є залізною і триватиме стільки, скільки буде потрібно".

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