Британія ввела санкції за застосування РФ хімзброї в Україні

Уряд Великобританії застосував санкції проти Росії за порушення Конвенції про заборону хімічної зброї.

Великобританія застосувала санкції проти Росії за "кричуще порушення" Конвенції про заборону хімічної зброї, а також закликала РФ негайно припинити будь-яку подібну діяльність.

"Російські війська відкрито визнали, що застосовують небезпечну хімічну зброю на полі бою", - йдеться у повідомленні британського уряду у вівторок, 8 жовтня.

Зокрема у пресрелізі згадуються численні повідомлення про використання армією РФ хлорпікрину.

Санкції проти військ радіоаційного, хімічного та біологічного захисту

Санкції накладені на війська радіоаційного, хімічного та біологічного захисту РФ, а також на їхнього керівника Ігоря Кирилова, "відповідального за допомогу в розгортанні цієї варварської зброї".

Також під британські санкції потрапили дві лабораторії міністерства оборони РФ - "за надання підтримки в розробці та розгортанні цієї нелюдської зброї для використання на фронті".

"Великобританія не буде сидіти склавши руки, поки Путін і його мафіозна держава нехтують міжнародним правом, в тому числі Конвенцією про заборону хімічної зброї. Я зробив своєю особистою місією кинути виклик цій згубній діяльності, і я не відступлюся від неї", - зазначив міністр закордонних справ Девід Ламмі.

За його словами, "Великобританія жорстко переслідує тих, хто несе відповідальність за ці жахливі хімічні атаки в Україні", а підтримка України "є залізною і триватиме стільки, скільки буде потрібно".