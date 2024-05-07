ОЗХЗ не має "обґрунтованих даних" про атаки Росії хімзброєю

В Організації із заборони хімічної зброї зазначають, що ні Україна, ні РФ не запитували перевірки щодо хімічної зброї, а інформація про використання її у війні, наявна в самої ОЗХЗ, "є недостатньо обґрунтованою".

Попри те, що як Україна, так і Росія заявляли про використання одна одною хімічної зброї у війні, в Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) стверджують, що інформація, надана їй з цього приводу, "є недостатньо обґрунтованою". Про це ідеться у заяві речника ОЗХЗ, оприлюдненій у вівторок, 7 травня.

"Тим не менш, ситуація залишається нестабільною та надзвичайно тривожною щодо можливого повторного використання токсичних хімікатів як зброї", - зазначається у заяві.

В ОЗХЗ нагадали що формально останні заявлені запаси хімічної зброї у світі були знищені у липні 2023 року. Водночас в Організації визнають, що "це не означає, що хімічної зброї більше не існує".

Зокрема, у розпорядженні різних країн є токсичні хімічні речовини, що використовуються для боротьби з масовими заворушеннями. Втім, держави-учасниці Конвенції про заборону хімічної зброї зобов'язані декларувати всі наявні подібні речовини.

"Використання речовин для боротьби з заворушеннями під час війни на полі бою суперечить Конвенції. Якщо ці речовини використовуються як засіб ведення війни, вони вважаються хімічною зброєю, а отже - заборонені Конвенцією", - зауважили в ОЗХЗ.

ОЗХЗ: Україна і Росія не зверталися по перевірку щодо хімічної зброї

В Організації також зауважили, що для вжиття будь-яких заходів, пов'язаних із заявами про використання токсичних хімікатів як зброї, секретаріат ОЗХЗ має отримати офіційний запит на проведення відповідної перевірки. "Наразі секретаріат не отримував жодного такого запиту про вжиття заходів", - йдеться у заяві.

В ОЗХЗ запевнили, що надалі відстежуватимуть ситуацію і підтримуватимуть зв'язок із зацікавленими державами-учасницями. "Запрошуємо тих, хто може мати підтверджену інформацію, поділитися нею з Секретаріатом", - зазначили в Організації.

Тим часом зовнішньополітичне відомство України пообіді 7 травня поінформувало, що у цей день у розмові з генеральним директором ОЗХЗ Фернандо Аріасом перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга звернув увагу на застосування Росією спеціальних боєприпасів, споряджених токсичними хімічними речовинами, проти військовослужбовців Сил оборони України.

Випадки використання Росією хімічної зброї у війні

Українські війська неодноразово повідомляли про випадки використання армією РФ хімічної зброї у війні. Підтверджували це і західні джерела.

Зокрема, у грудні 2023 року Американський інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що 810-а морська піхотна бригада Чорноморського флоту Росії підтвердила навмисне застосування аерозольних гранат К-51 із подразнюючим газом CS (2-хлорбензалмалононітрил), різновидом сльозогінного газу, що використовується для боротьби з масовими заворушеннями.

На початку травня 2024 року США запровадили санкції щодо Росії через використання на фронті хлорпікрину - отруйної речовини подразнювальної дії, що також використовується для придушення протестів в РФ.

За даними ЗСУ, щонайменше 500 українських солдатів пройшли лікування через вплив токсичних речовин на їхній організм, а один із військовослужбовців загинув, задихнувшись від сльозогінного газу.

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