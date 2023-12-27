ЗСУ: Росія здійснила 465 хімічних атак з початку вторгнення

У ЗСУ зафіксували вже 465 випадків застосування військами РФ хімічної зброї, з яких 81 - лише в грудні. Щодо 28 фактів використання хімречовин вже ведеться розслідування.

Сили оборони України зафіксували 465 фактів застосування російськими військами боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами, повідомляє у середу, 27 грудня, командування Сил підтримки Збройних Сил України.

"З них лише за грудень поточного року 81 випадок. Водночас динаміка застосування зростає. Так, всього за один день 19 грудня Росія здійснила вісім атак із використанням хімічних речовин", - наголосили у командуванні.

За даними командування, найчастіше війська РФ використовують гранати, такі як К-51, РГР та ручну газову гранату "Дрофа-ПМ", які скидаються з БпЛА. Проте також зафіксовані випадки застосування саморобних вибухових пристроїв, споряджених речовинами подразнювальної дії, а також обстріли з артилерії з вмістом хімічно небезпечних речовин.

28 фактів вже розслідуються

Окрім того, 14 грудня 2023 року Сили оборони виявили застосування військами РФ нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО з вмістом невідомої хімічної речовини.

Як зазначили в командуванні, 28 випадків застосування небезпечних хімічних речовин вже задокументовано і направлено для проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження командування Сил підтримки спільно зі Службою безпеки України.

Морські піхотинці РФ підтвердили застосування хімзброї проти ЗСУ

Раніше в американському Інституті вивчення війни повідомили про використання військами РФ забороненої хімічної зброї проти української армії. У звіті за 23 грудня зазначалося, що 810-а морська піхотна бригада Чорноморського флоту Росії підтвердила навмисне застосування аерозольних гранат К-51 на Херсонщині.

Аерозольні гранати К-51 наповнені подразнюючим газом CS (2-хлорбензалмалононітрил), різновидом сльозогінного газу, що використовується для боротьби з масовими заворушеннями. Конвенція про заборону хімічної зброї (КЗХЗ) забороняє використання цього газу як методу ведення війни, а Росія є державою-учасницею КЗХЗ з 1997 року.