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Усі заявлені запаси хімічної зброї у світі знищені - ОЗХЗ

Олександра Іванова | Степан Смишляєв
4 год. тому

Останній хімічний боєприпас із заявлених запасів США було знищено на дослідному заводі зі знищення хімічних речовин Блю-Грас у штаті Кентуккі.

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Знищення хімічної зброї в США
Останній хімічний боєприпас із заявлених світових запасів був знищений у СШАФото: David Zalubowski/dpa/AP/picture alliance

Усі заявлені запаси хімічної зброї у світі знищені, йдеться у повідомленні Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), поширеному у п'ятницю, 7 липня.

Останній боєприпас із запасів хімічної зброї США "був незворотно знищений відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї (КЗХВ)" 7 липня на дослідному заводі зі знищення хімічних речовин Блю-Грас у штаті Кентуккі. США були останньою країною-учасницею КЗХО, в якої залишалося таке озброєння.

"Завершення знищення всіх заявлених запасів хімічної зброї є важливою віхою для організації. Це найважливіший крок на шляху до виконання її місії щодо остаточної ліквідації усієї хімічної зброї", - зазначив генеральний директор ОЗХЗ Фернандо Аріас Гонсалес.

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Обсяги знищеної хімічної зброї

ОЗХЗ продовжить спостерігати за закриттям двох останніх об'єктів зі знищення хімічної зброї в американському місті Пуебло та в Блю-Грасі, включаючи утилізацію відходів, що утворюються внаслідок процесу знищення, зазначено у заяві організації.

З моменту набрання чинності Конвенції про заборону хімічної зброї у 1997 році, в ОЗХЗ зафіксували знищення 72 304,34 метричних тонн запасів хімічної зброї, задекларованих країнами-учасницями по всьому світу. Серед країн, які не підписали Конвенцію, - Ізраїль, Єгипет, Південний Судан та Північна Корея.

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