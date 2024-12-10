31% українців назвали ядерну зброю кращою гарантією безпеки

Майже третина українців вважають розробку ядерної зброї найкращою гарантією безпеки. Майже стільки ж респондентів назвали такою гарантією поступовий вступ України в НАТО, свідчить дослідження Центру "Нова Європа".

Майже третина українців (31,3 відсотка) вважають розробку державою ядерної зброї найкращою гарантією безпеки. Ще 29,3 відсотка вважають такою гарантією поступовий вступ України в НАТО. Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного на замовлення Центру "Нова Європа".

"Майже однаковий показник щодо розробки української ядерної зброї і членства в НАТО може демонструвати боротьбу двох головних підходів - між суверенізованим підходом щодо посилення безпеки і вірою в колективну оборону ", - наголошується у повідомленні Центру "Нова Європа" щодо результатів дослідження, оприлюдненому у вівторок, 10 грудня.

Інші варіанти гарантування безпеки є менш популярними, вказує дослідження. Зокрема, в ефективність оборонного союзу зі США вірять 11,2 відсотка опитаних, покладатися на миротворців ООН готові 8,9 відсотка учасників дослідження, а розміщення військ європейських країн на території України вважають ефективним лише 6,4 відсотка.

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Переговори з РФ лише після гарантій від Заходу

Більшість опитаних українців - 64,1 відсотка - вважають, що на переговори з Росією йти не варто, якщо Київ не отримає реальних безпекових гарантій від Заходу. Респонденти обґрунтували таку позицію тим, що Росія знову почне війну після нетривалої паузи.

Водночас близько 30 відсотків опитаних виступають за переговори у будь-якому випадку, оскільки в України, на їхню думку, "немає ресурсів для війни на виснаження".

"Найбільше за переговори виступає вікова група 30-39 років (майже 40 відсотків). Регіональний вимір прибічників переговорів такий: Київ найбільш недовірливий (лише 18 відсотків), майже стільки ж на Заході (20 відсотків), більшість прибічників на Півдні і Сході - 34,5 відсотка і 43,7 відсотка відповідно", - зазначають у Центрі "Нова Європа".

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Спочатку виведення військ, а потім - переговори

Майже 40 відсотків респондентів вважають, що Україна має йти на переговори лише тоді, коли Росія виведе свої війська - принаймні на позиції до 24 лютого 2022 року. Ще 26,2 відсотка українців переконані, що передумовою для перемовин мають стати безпекові гарантії зі сторони країн Заходу, що унеможливило би повторну агресію.

Водночас 12,1 відсотка опитаних виступають за те, що Україні не слід йти на переговори з Росією за жодних обставин. "Прикметно, що торішнє опитування зафіксувало більше, ніж удвічі вищий рівень тих, хто обирав цю ж непримиренну позицію - 33,4 відсотка. Відтак ми спостерігаємо зростання прибічників переговорного процесу, але усе ж за наявності належних передумов, обставин. Переговори без жодних передумов підтримує лише 16 відсотків респондентів", - резюмуть аналітики.

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