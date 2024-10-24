Опитування: Українці готові підтримати вступ до ЄС і НАТО

Опитування показують, що переважна більшість українців готова взяти участь у референдумах про вступ України до ЄС і НАТО.

Переважна більшість українців готові взяти участь у референдумі щодо вступу України до Європейського Союзу. Про це свідчать представлені у четвер, 24 жовтня, результати соціологічного опитування , яке проводила соціологічна служба Центру Разумкова 20-26 вересня. Як показало дослідженя громадської думки, загалом 81 відсоток респондентів готовий взяти участь у такому референдумі, і за вступ проголосували б 88 відсотків охочих узяти участь у такому голосуванні, проти - вісім відсотків.

Так само соціологів цікавила готовність українців взяти участь у подібному референдумі щодо вступу в НАТО. Виявилося, що якби найближчим часом такий референдум справді відбувся, то в ньому взяли б участь 82 відсотки опитаних і за вступ проголосували б 86 відсотки охочих узяти участь у такому референдумі, а проти - 10 відсотків.

Показово, що на Заході України за вступ до ЄС висловили намір голосувати 96 відсотків респондентів, охочих узяти участь у референдумі, а проти - 3 відсотки. У центральних регіонах 90 відсотків жителів проголосували б за, а проти - 5,5 відсотка. Серед жителів Сходу України показник становить 81 відсоток - за, а 13 відсотків - проти. Серед жителів південних регіонів - 69 відсотків опитаних підтримали б вступ країни до ЄС, а проти висловилися б 20 відсотків респондентів.

За вступ до НАТО висловили намір голосувати 95 жителів Заходу України, охочих узяти участь у референдумі, а два відсотки - проти. Серед опитаних жителів центральних регіонів за вступ до Альянсу проголосувало б 88,5 відсотка опитаних, проти - 8,5 відсотка. Щодо східних регіонів, то тут 78 відсотків жителів - за приєднання до НАТО, а проти - 16 відсотків. А найменше прихильників вступу України в НАТО проживає в південних регіонах, тут 64 відсотків жителів готові підтримати цей крок, а 26 відсотків висловилися проти.

Побільшало українців, котрі готові підтримати вступ країни в ЄС і НАТО

Соціологи констатували зростання частки тих, хто проголосував би за вступ до ЄС і до НАТО. Приміром, у листопаді-грудні 2021 року вступ до ЄС були готові підтримати 78 відсотків потенційних учасників такого референдуму, а 18 відсотків проголосували б проти. За вступ до НАТО тоді були готові проголосувати 70 відсотків респондентів, проти - 24,5 відсотка.

Дослідження провели в межах Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", фінансує яку Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Опитування методом face-to-face проведено в усіх підконтрольних уряду регіонах України серед 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3 відсотка. Додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками агресії РФ, зокрема вимушеною евакуацією, визнають автори дослідження.