Центр Разумкова: 83 відсотки українців вірять у перемогу

Переважна більшість українців вірять у перемогу України у війні, розв'язаній РФ, свідчать дані опитування, яке у вересні провела соціологічна служба Центру Разумкова. Не вірять у це 11 відсотків респондентів.

Переважна більшість українців - 83 відсотки - вірять у перемогу України у війні, яку проти неї розв'язала РФ. Про це свідчать оприлюднені у середу, 16 жовтня, результати опитування, яке провела соціологічна служба Центру Разумкова.

"83 відсотки опитаних вірять у перемогу України у війні (72 відсотки жителів півдня країни, 75 відсотків жителів східного регіону, 87 відсотків жителів західного та 88 відсотків жителів центрального регіонів), не вірять - 11 відсотків (від чеми відсотків у центральному регіоні до 21 відсотка на півдні країни)", - йдеться у повідомленні Центру.

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39 відсотків респондентів, які вірять у перемогу України, вважають, що вона настане за рік-два, 19,5 відсотка - що вона настане до кінця 2024 року, 15 відсотків - що для цього знадобиться від трьох до п'яти років. П'ять відсотків вважають, що для цього потрібно більш, ніж п'ять років, а ще два відсотки переконані, що перемога відбудеться "навряд чи за мого життя".

Найбільш оптимістичними очікування перемоги були у лютому-березні 2023 року, коли 50 відсотків вважали, що перемога настане до кінця 2023 року, нагадують соціологи.

Якою українці бачать перемогу

Відповідаючи на запитання про те, що можна вважати перемогою, відносна більшість (38 відсотків) тих, хто вірить у перемогу, пояснили, що нею можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року. Ще 17,5 відсотка вважатимуть перемогою знищення російської армії та сприяння повстанню чи розпаду всередині Росії.

Ще 17 відсотків вважатимуть перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, 7,5 відсотка - вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму, а вісім відсотків - припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення.

Ставлення до проведення виборів під час війни

Водночас лише 28 відсотків опитаних соціологами українців позитивно ставляться до ідеї проведення президентських чи парламентських виборів в Україні до завершення війни. Більшість опитаних - 56 відсотків - ставляться до цього негативно, визначили в Центрі Разумкова.

"Підтримка ідеї проведення виборів до завершення війни залежить від рівня довіри чинній владі, насамперед президенту України. Так, серед тих, хто довіряє президенту України, лише 17 відсотків підтримали б такі вибори (не підтримали б - 69 відсотків), тоді як серед тих, хто йому не довіряє - відповідно 41 і 42 відсотки", - пояснюють соціологи.

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Меншою мірою підтримка ідеї проведення президентських та парламентських виборів до завершення війни залежить від рівня довіри Верховні Раді. "Серед тих, хто їй (Верховній Раді. - Ред.) довіряє, 23 відсотки підтримали б такі вибори (не підтримали б - 63,5 відсотка), а серед тих, хто їй не довіряє - відповідно 30 і 54 відсотки", - йдеться у повідомленні.

Як визначили соціологи, серед державних та суспільних інститутів опитані українці найчастіше висловлюють довіру Збройним силам України (їм довіряють 91,5 відсотка опитаних), Державній служби з надзвичайних ситуацій (83 відсотки) та волонтерським організаціям (80 відсотків).

Президенту України Володимиру Зеленському респонденти частіше висловлюють довіру, ніж недовіру - 48,5 і 44,5 відсотка відповідно.

Це дослідження громадської думки соціологічна служба Центру Разумкова провела з 20 по 26 вересня, всього було опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3 відсотка.