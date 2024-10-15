КМІС: Українці - за існування лиш однієї православної церкви

Більшість опитаних українців - 61 відсоток - підтримують ідею, щоб в Україні існувала лише одна православна церква. Не підтримують таку ідею 16 відсотків, а для ще 20 відсотків респондентів це питання не має значення. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), які були опубліковані у вівторок, 15 жовтня.

"У всіх регіонах баланс підтримки-не підтримки (ідеї, що в Україні має бути лише одна православна церква. - Ред.) є позитивним і частка тих, хто підтримує, помітно вища, ніж тих, хто не підтримує. Водночас рівень підтримки знижується із заходу на схід. Якщо на заході 71 відсоток підтримують, то далі показник знижується до 45 відсотків на сході (на сході не підтримують 20відсотків, іншим переважно байдуже)", - йдеться в повідомленні КМІС.

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Як констатують соціологи, серед можливих варіантів об’єднання найбільшою підтримкою користується підхід, коли ієрархи та прості священники Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) приєднуються до Православної церкви України (ПЦУ) і стають її частиною.

Більшість респондентів вважають, що таке приєднання можливе лише для ієрархів та простих священників УПЦ МП, які не заплямували себе зв’язками з Росією. Цей варіант підтримують 47 відсотків серед усіх респондентів та 66 відсотків серед тих, хто визначився з думкою з цього питання, йдеться в повідомленні КМІС.

У питанні, хто з ієрархів краще відповідає посаді глави єдиної православної церкви, однозначне лідерство зберігає Епіфаній - 50 відсотків серед усіх респондентів хотіли би бачити його на чолі єдиної православної церкви (76 відсотків серед тих, хто визначився із своєю думкою), зазначають в КМІС.

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Більшість українців підтримують ініціативу, яка дозволяє забороняти діяльність організацій, пов'язаних з Росією

Як зазначають соціологи, у вересні 2024 року Верховна Рада України схвалила законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності релігійних організацій, який дозволяє за певних умов забороняти діяльність тих організацій, які пов’язані із Росією. Абсолютна більшість опитаних українців - 80 відсотків - підтримують схвалення цього закону, свідчать результати опитування. Не підтримують його 16 відсотків, а ще чотири - не визначилися зі своєю думкою.