Папа Римський про рішення України: Церкви не слід чіпати

Жодна християнська церква не має бути "скасована прямо чи опосередковано", заявив Папа Римський Франциск. Так він прокоментував закон України про заборону діяльності релігійних організацій, афілійованих з РПЦ.

"Тим, хто хоче молитися" має бути "дозволено молитися в тій церкві, яку вони вважають своєю", заявив Папа Римський Франциск у неділю, 25 серпня, коментуючи ухвалений в Україні закон, що забороняє діяльність релігійних організацій, афілійованих із Російською православною церквою (РПЦ), повідомляє Vatican News.

"Будь ласка, нехай жодна християнська церква не буде скасована прямо чи опосередковано: церкви не слід чіпати", - заявив Папа під час недільної зустрічі з паломниками.

Франциск додав, що після ухвалення зазначеного закону "відчуває побоювання щодо свободи тих, хто молиться, бо той, хто по-справжньому молиться, завжди молиться за всіх".

"Ніхто не чинить зла через те, що молиться. Якщо хтось чинить зло проти свого народу, він буде винен у цьому, але не можна вважати за зло те, що він молився", - додав понтифік.

Заборона російської церкви в Україні

Верховна Рада ухвалила закон, що забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих з РПЦ 20 серпня. Президент Володимир Зеленський підписав його на День незалежності, 24 серпня.

Закон набирає чинності за місяць з дня опублікування. Положення щодо особливості судових проваджень у справах за адміністративними позовами про припинення релігійної організації набирають чинності через дев'ять місяців. Ці положення дозволять Державній службі з питань етнополітики та свободи совісті звертатися до суду з позовом про припинення діяльності релігійної організації, якщо служба встановила її зв'язок з РПЦ.