  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаУкраїна

Папа Римський про рішення України: Церкви не слід чіпати

Степан Смишляєв
25 серпня 2024 р.

Жодна християнська церква не має бути "скасована прямо чи опосередковано", заявив Папа Римський Франциск. Так він прокоментував закон України про заборону діяльності релігійних організацій, афілійованих з РПЦ.

https://p.dw.com/p/4jtkp
Папа Римський Франциск
Жодна християнська церква не має бути "скасована прямо чи опосередковано", заявив Папа РимськийФото: Andrew Medichini/AP Photo/picture allliance

"Тим, хто хоче молитися" має бути "дозволено молитися в тій церкві, яку вони вважають своєю", заявив Папа Римський Франциск у неділю, 25 серпня, коментуючи ухвалений в Україні закон, що забороняє діяльність релігійних організацій, афілійованих із Російською православною церквою (РПЦ), повідомляє Vatican News.

"Будь ласка, нехай жодна християнська церква не буде скасована прямо чи опосередковано: церкви не слід чіпати", - заявив Папа під час недільної зустрічі з паломниками.

Франциск додав, що після ухвалення зазначеного закону "відчуває побоювання щодо свободи тих, хто молиться, бо той, хто по-справжньому молиться, завжди молиться за всіх".

"Ніхто не чинить зла через те, що молиться. Якщо хтось чинить зло проти свого народу, він буде винен у цьому, але не можна вважати за зло те, що він молився", - додав понтифік.

Заборона російської церкви в Україні

Верховна Рада ухвалила закон, що забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих з РПЦ 20 серпня. Президент Володимир Зеленський підписав його на День незалежності, 24 серпня.

Закон набирає чинності за місяць з дня опублікування. Положення щодо особливості судових проваджень у справах за адміністративними позовами про припинення релігійної організації набирають чинності через дев'ять місяців. Ці положення дозволять Державній службі з питань етнополітики та свободи совісті звертатися до суду з позовом про припинення діяльності релігійної організації, якщо служба встановила її зв'язок з РПЦ.

Заборона церков, афілійованих з РПЦ: реакція киян

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій (праворуч) та патріарх РПЦ Кирило (ліворуч). 1 лютого 2015 року

Заборона російської церкви в Україні: що передбачає закон

Заборона російської церкви в Україні: що передбачає закон

Рада заборонила діяльність в Україні російської церкви, що насамперед може стосуватися УПЦ МП. Але заборона не буде одномоментною - спершу церкві на розрив зв'язків з Москвою дадуть 9 місяців.
Політика20 серпня 2024 р.
Православна церква в Естонії

В Естонії церква московського патріархату оголосила про "самостійність"

В Естонії церква московського патріархату оголосила про "самостійність"

ЕПЦ внесла зміни до свого статуту, прибравши з назви згадку московського патріархату. Там стверджують, що закріпили в статуті самостійність від Російської православної церкви.
Політика21 серпня 2024 р.
Православна церква, що постраждала від обстрілу з боку армії РФ, село Богородичне Донецької області, лютий 2024 року​​​​

Як Росія переслідує українські церкви в окупації

Як Росія переслідує українські церкви в окупації

За даними правозахисників, за час повномасштабного вторгнення представники окупаційних військ вбили чотирьох священнослужителів, ще 20 зникли безвісти. Як РФ переслідує українські церкви в окупації - у статті.
Суспільство16 липня 2024 р.