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РелігіяУкраїна

Верховна Рада заборонила російську церкву в Україні

Ольга Журавльова
20 серпня 2024 р.

В українських церков, які підозрюються у співпраці з Російською православною церквою, буде дев'ять місяців на розрив зв'язків з Москвою.

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Свято-Успенська Почаївська лавра
Свято-Успенська Почаївська лавраФото: Oleksandr Rupeta/NurPhoto/picture alliance

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, що забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із Російською православною церквою (РПЦ). Про це у вівторок, 20 серпня, повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.  

"Рада прийняла в цілому доопрацьований законопроєкт №8371 щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов'язаних з рф. В народі - закон про заборону московської церкви", - написав він.

"Реалізація проєкту Закону сприятиме зміцненню національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій", - йдеться у пояснювальній записці до ініціативи. Відповідно до закону може бути припинена діяльність Української православної церкви Московського патріархату

Закон набирає чинності за місяць з дня опублікування. Як повідомляють українські агенції, через дев'ять місяців набуває чинності окрема норма закону, яка дає змогу Державній службі з питань етнополітики та свободи совісті звертатися до суду з позовом про припинення діяльності релігійної організації, якщо служба встановила зв'язок її з РПЦ. Документ ще має підписати президент України. 

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