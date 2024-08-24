Заборона церкви РФ і Римський статут: закони підписано

До Дня Незалежності Володимир Зеленський підписав закони про заборону російської церкви і ратифікацію Римського статуту. Також він присвоїв нові звання військовому командуванню і нагородив орденами іноземних лідерів.

Президент Володимир Зеленський у суботу, 24 серпня, підписав низку законів, зокрема, про заборону діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із Російською православною церквою (РПЦ), а також ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС), повідомляє сайт Верховної Ради.

Також підписано зміни у закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", які мають на меті забезпечити соцзахист військових, що беруть участь в операції Збройних сил України в Курській області Росії.

Крім того, президент підписав закон про правовий статус іноземних добровольців, які воюють на боці України, що має забезпечити можливість добровольцям і членам їхніх родин отримати громадянство України.

Зеленський присвоїв Сирському звання генерала

Також у суботу було оприлюднено указ президента №580, підписаний напередодні, яким Володимир Зеленський присвоїв головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському звання генерала. До цього Сирський був генерал-полковником.

Начальнику генштабу ЗСУ Анатолію Брагилевичу присвоєно звання генерал-лейтенанта, командувачу об'єднаних сил ЗСУ Андрію Гнатову - генерал-майора. Нові звання отримала і низка інших високопоставлених військових, керівники регіональних управлінь Національної поліції, керівництво Державної служби з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України.

Семи підрозділам ЗСУ і Національної гвардії присвоєно почесні найменування, низка з'єднань отримали відзнаку "За мужність та відвагу", зокрема, 3-я окрема штурмова бригада Сухопутних військ ЗСУ.

Понад 30 військовим присвоєно звання "Герой України" (посмертно), ще кілька дестяків - отримали інші відзнаки.

Нагороди для іноземних лідерів

Крім того, Володимир Зеленський нагородив прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо орденом Свободи, а президентів Естонії Алара Каріса, Коста-Рики Родріго Чавеса Роблеса, прем'єрів Бельгії Александера Де Кроо, Японії Фуміо Кісіду, Швеції Ульфа Крістерссона - орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня.

Спеціальна представниця США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер, міністерка енергетики США Дженніфер Ґренголм, міністерка торгівлі США Джина Раймондо, прем'єрка Латвії Евіка Сіліня та генеральна секретарка ради Європи Марія Пейчинович-Бурич відзначені орденом княгині Ольги І ступеня.

Нагороди отримали й низка інших іноземців посадовців.

Призначений новий голова Тернопільської ОВА

Також президент призначив головою Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслава Негоду - колишнього заступника міністра розвитку громад та територій (2019-2023 роки) і першого заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (2014-2019 роки).