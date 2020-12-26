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Ер-Ріяд

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ер-Ріяд".

Ер-Ріяд є столицею Саудівської Аравії. Водночас Ер-Ріяд є найбільшим містом цієї країни. Населення міста становить понад 6,5 мільйона осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Новий уряд Ємену присягнув у Саудівській Аравії

Новий уряд Ємену присягнув у Саудівській Аравії 26.12.2020

За участі президента Ємену Хаді приведено до присяги новий коаліційний єменський уряд. Церемонія відбулася в столиці Саудівської Аравії, де перебуває в екзилі президент Ємену.
Навіщо Нетаньяху таємно відвідувати Саудівську Аравію?

Навіщо Нетаньяху таємно відвідувати Саудівську Аравію? 23.11.2020

Низка ізраїльських ЗМІ повідомили про таємний візит прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху до Саудівської Аравії. Офіційний Ер-Ріяд відхрестився від цих повідомлень.
Саміт G20: якою буде ціна кризи через пандемію COVID-19

Саміт G20: якою буде ціна кризи через пандемію COVID-19 21.11.2020

Через пандемію COVID-19 велика двадцятка засідатиме віртуально. Багатьом учасникам тільки на руку те, що їм не треба їхати в Ер-Ріяд, який зараз головує у G20.
Засуджених за вбивство Хашоггі не стратять, а ув'язнять на 20 років

Засуджених за вбивство Хашоггі не стратять, а ув'язнять на 20 років 07.09.2020

Вісьмох обвинувачених у вбивстві саудівського журналіста- розслідувача Джамаля Хашоггі засудили до тюремного ув'язнення. Раніше п'ятьох з них засудили до страти, тепер це замінили м'якішим покаранням.
Саудівська Аравія скоротить видобуток нафти ще на один мільйон барелів на добу

Саудівська Аравія скоротить видобуток нафти ще на один мільйон барелів на добу 11.05.2020

Задля стабілізації нафтового ринку Ер-Ріяд скоротить обсяги видобутку нафти майже до 7,5 мільйона барелів на добу. Крім того, в королівстві втричі збільшать ставку ПДВ і скасують численні дотації.
У Ємені не вщухають бойові дії, ООН вказує на ризики

У Ємені не вщухають бойові дії, ООН вказує на ризики 30.03.2020

Ер-Ріяд відповів на ракетний обстріл хуситами території Саудівської Аравії авіаударами. В ООН застерігають від можливих катастрофічних наслідків для Ємену через спалах коронавірусу.
Кронпринц Саудівської Аравії застеріг від ескалації конфлікту з Іраном

Кронпринц Саудівської Аравії застеріг від ескалації конфлікту з Іраном 30.09.2019

Якщо Іран не вдасться стримати, це призведе до чергової ескалації, що загрожує глобальним інтересам, заявив принц-наступник Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман.
США відправлять до Саудівської Аравії ЗРК Patriot і 200 військових

США відправлять до Саудівської Аравії ЗРК Patriot і 200 військових 27.09.2019

Американські військові та озброєння повинні зміцнити обороноздатність Саудівської Аравії, заявили в Пентагоні. Раніше Вашингтон, Ер-Ріяд і деякі країни ЄС назвали Тегеран причетним до атак на саудівські НПЗ.
Вразлива регіональна потуга: наскільки сильною є Саудівська Аравія?

Вразлива регіональна потуга: наскільки сильною є Саудівська Аравія? 24.09.2019

Берлін, Лондон і Париж визнали Іран відповідальним за атаки на НПЗ у Саудівській Аравії. Ер-Ріяд погрожував Тегерану ударом у відповідь у разі його причетності до обстрілу НПЗ. Та чи стане в саудитів сил на це?
Ер-Ріяд вважатиме актом війни напад на нафтову компанію, якщо його здійснили з Ірану

Ер-Ріяд вважатиме актом війни напад на нафтову компанію, якщо його здійснили з Ірану 22.09.2019

Саудівська Аравія розцінюватиме напад на свою державну компанію як акт війни у тому разі, якщо виявиться, що його здійснили з території Ірану, заявив глава МЗС країни.
Ер-Ріяд: Нафтопереробні заводи атакували дрони іранського виробництва

Ер-Ріяд: Нафтопереробні заводи атакували дрони іранського виробництва 16.09.2019

Безпілотники, які обстріляли два нафтопереробні заводи в Саудівській Аравії, походили з Ірану. Про це заявив речник міжнародної військової коаліції під проводом Ер-Ріяда.
Нафта різко подорожчала через події у Саудівській Аравії

Нафта різко подорожчала через події у Саудівській Аравії 16.09.2019

Ринки відреагували на нещодавній обстріл нафтопереробних потужностей у Саудівській Аравії та спричинене цим різке скорочення обсягів видобутку нафти значним зростання цін на "чорне золото".
Трамп наказав відкрити стратегічні запаси нафти США через атаку на НПЗ у Саудівській Аравії

Трамп наказав відкрити стратегічні запаси нафти США через атаку на НПЗ у Саудівській Аравії 16.09.2019

З метою підтримки стабільних цін на ринку нафти та задля покриття дефіциту президент США Дональд Трамп наказав відкрити американські стратегічні запаси.

У Саудівській Аравії внаслідок атак хуситів обвалився видобуток нафти

У Саудівській Аравії внаслідок атак хуситів обвалився видобуток нафти 15.09.2019

Через атаку безпілотників на нафтопереробні потужності компанії Saudi Aramco обсяги добового видобутку нафти в Саудівській Аравії скоротилися на 5,7 мільйона барелів. США звинуватили в нападі Іран.
Єменські повстанці-хусити обстріляли саудівський аеропорт, загинула людина

Єменські повстанці-хусити обстріляли саудівський аеропорт, загинула людина 24.06.2019

Внаслідок обстрілу з безпілотників саудівського аеропорту Абха загинула одна людина і понад 20 отримали поранення. Ер-Ріяд звинувачує Тегеран у постачанні хуситам зброї.
Саудівська Аравія звинуватила Іран у нападі на танкери

Саудівська Аравія звинуватила Іран у нападі на танкери 16.06.2019

Ер-Ріяд покладає на Тегеран провину за скоєні на танкери атаки. У причетності Ірану до нещодавніх інцидентів у Оманській затоці переконаний принц-наступник Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман.
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