Вразлива регіональна потуга: наскільки сильною є Саудівська Аравія?

Берлін, Лондон і Париж визнали Іран відповідальним за атаки на НПЗ у Саудівській Аравії. Ер-Ріяд погрожував Тегерану ударом у відповідь у разі його причетності до обстрілу НПЗ. Та чи стане в саудитів сил на це?