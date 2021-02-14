 Дослідження: британські вчені інфікуватимуть коронавірусом добровольців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.02.2021

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Дослідження: британські вчені інфікуватимуть коронавірусом добровольців

Для кращого розуміння коронавірусу в Великобританії дослідники планують цілеспрямовано заразити коронавірусом добровольців.

Коронавірус Sars-CoV-2

Британські медики оголосили намір цілеспрямовано заразити коронавірусом групу добровольців. Про відповідні плани повідомило в середу, 17 лютого, міністерство економіки Великобританії. Це дослідження стане першим таким у світі, а його мета - поглибити розуміння вченими реакції організму людини на коронавірус і встановити, яка концентрація вірусу необхідна для зараження.

Для проведення наукового експерименту підшукують молодих здорових людей у віці від 18 до 30 років. Близько 90 таких добровольців обіцяють помістити в "безпечне і контрольоване середовище". У відомстві запевнили, що безпека піддослідних матиме найвищий пріоритет.

Замість набагато більш заразного варіанту B.1.1.7, який восени вперше зафіксували в південно-східній Англії, під час досліду буде використовуватися варіант коронавірусу, виявлений у Великобританії з березня 2020 року. Лікарі та вчені стежитимуть за добровольцями цілодобово.

Дослід повинен розпочатися вже найближчим часом. Зокрема, передбачається з'ясувати, як імунна система людини реагує на вірус, а також як інфіковані люди виділяють частинки вірусу в середовище, що їх оточує, сказано в повідомленні. Результати дослідження також відіграватимуть визначальну роль під час розробки вакцин від коронавірусу та медикаментів. Крім того, в рамках подальших досліджень піддослідні можуть бути вакциновані новим препаратом, а потім заражені вірусом.

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Великобританія належить до тих країн, котрі найбільше постраждали від пандемії COVID-19. Згідно з офіційними даними, понад 115 тисяч британців померли з коронавірусом або через викликані ним ускладнення.

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