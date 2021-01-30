Вакцинуватися від коронавірусу треба буде щороку - британський міністр

Уряд Великобританії припускає необхідність регулярного проведення щеплень населення від коронавірусу. Про це в неділю, 7 лютого, заявив британський міністр з вакцинації Надім Захаві в інтерв'ю телерадіомовнику BBC. "Швидше за все, вже восени ми побачимо (потребу. - Ред.) в повторному щепленні, а потім і в щорічному (вакцинації. - Ред.)", - сказав Захаві.

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При цьому британський урядовець провів паралель зі щепленням від грипу, котре потрібно робити щороку через виявлення в світі нових варіантів захворювання.

Натепер влада Великобританії вже надала майже 11,5 мільйона доз вакцини від коронавірусу для проведення першого етапу вакцинації. Планується, що вже до середини лютого всі найвразливіші групи населення буде провакциновано.

Нагадаємо, з 8 лютого в Великобританії проводять вакцинацію препаратом, розробленим німецькою компанією BioNTech та її американським партнером - компанією Pfizer. Також Великобританія стала першою країною у світі, котра дозволила препарат AstraZeneca. Цю вакцину фармацевтична компанія AstraZeneca розробила у співпраці з Оксфордським університетом. Крім того, влада Великобританії дозволила застосування вакцини американської компанії Moderna.

Нагадаємо, раніше канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel). припустила, що справа щодо щеплень від коронавірусу не обмежиться лише нинішньою кампанією з масової вакцинації, а в майбутньому щеплення доведеться робити щороку.