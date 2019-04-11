Дональд Трамп привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп привітав коміка Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Про це в ніч на понеділок, 22 квітня, повідомив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер у своєму мікроблозі в соціальній мережі Twitter.

Трамп вказав у своєму привітанні на те, що вибори відбулися "мирно й демократично", наголосив Волкер. Крім того, попри зміну влади Вашингтон пообіцяв Києву подальшу підтримку "зусиль з відновлення територіальної цілісності та протидії російській агресії", зазначив Волкер.

Раніше з вітаннями до Зеленського зателефонували президент Франції Еманнуель Макрон і президент Польщі Анджей Дуда.

З перемогою Зеленського встигли привітати й представники ЄС. Приміром, президент Європейської Ради Дональд Туск разом із привітаннями запевнив, що "ЄС сповнений рішучості продовжувати свою підтримку" України. Про це Туск написав у своєму Twitter. Він вказав також на вільні вибори та мирну передачу влади, що означає сильну демократію в Україні.

Не забарився з привітанням і єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган (Johannes Hahn). Серед іншого Ган закликав Зеленського активніше боротися з корупцією та надалі проводити процес реформ. Результат нинішнього голосування Ган назвав "дуже сильним мандатом для енергійнішої боротьби з корупцією та звільнення держави від засилля олігархів".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, окрім привітань, підкреслив, що Україна є цінним партнером Альянсу, і він сподівається на подальшу співпрацю з Україною.

Міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Хант зазначив, що тепер Зеленський буде справжнім слугою народу. "Ми з нетерпінням чекаємо спільної роботи, оскільки Великобританія й надалі підтримує Україну, обраний нею євроатлантичний шлях, процес реформ і безпеку", - написав Хант у своєму Twitter.

Коментуючи для DW результати другого туру, євродепутатка Ребекка Гармс (Rebecca Harms) зазначила, що українці надали Зеленському дуже великий аванс довіри, і вона сподівається, що він зможе успішно цю довіру виправдати.