Геополітика

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Топтема
Зеленський: Прапор України повернеться на окуповані землі
Україна
47 хв. тому
47 хв. тому
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Новини
18 год. тому
18 год. тому
Обстріли біля ЗАЕС: мер Енергодара повідомив про загиблого
21.08.2022
21 серпня 2022 р.
Глава МЗС ФРН підтримує постачання озброєнь Україні
21.08.2022
21 серпня 2022 р.
РФ обстрілює Харків та Миколаївщину
21.08.2022
21 серпня 2022 р.
Шольц: Німеччина постачає Україні велику кількість озброєнь
21.08.2022
21 серпня 2022 р.
В Україні очікують збільшення обстрілів у День незалежності
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Докладно
Війна РФ проти України та АЕС: що каже міжнародне право
Війна РФ проти України та АЕС: що каже міжнародне право
ЗАЕС може зазнати нападу. Згідно з Женевською конвенцією, за певних умов це не підпадало би під заборону.
Україна
18 год. тому
18 год. тому
"Як не стріляють, нам ще страшніше"
"Як не стріляють, нам ще страшніше"
Війська РФ намагаються взяти Бахмут. Мешканці вже не знають, чого бояться більше: обстрілів чи затишшя перед ними.
Україна
20 год. тому
20 год. тому
02:17 хв.
У Харкові спорудили першу зупинку-укриття
У Харкові спорудили першу зупинку-укриття
Бетонна конструкція розрахована на 50 осіб. Ось що про це думають самі харків'яни.
Україна
20 год. тому
20 год. тому
01:19 хв.
Про що домовились Зеленський, Ердоган і Гутерріш
Про що домовились Зеленський, Ердоган і Гутерріш
Президенти України і Туреччини разом з генсеком ООН говорили про розширення зернової угоди, місії на ЗАЕС і в Оленівку.
Україна
19.08.2022
19 серпня 2022 р.
Як війна РФ понівечила об'єкти культурної спадщини України
Як війна РФ понівечила об'єкти культурної спадщини України
Від 24 лютого понад 380 об'єктів культурної спадщини в Україні зруйновано. Проєкт показує їх до війни та зараз.
Україна
18.08.2022
18 серпня 2022 р.
Як фіни "тролять" росіян українським гімном
Як фіни "тролять" росіян українським гімном
Аби туристи з РФ не забували, що їхня країна веде війну в Україні, у Фінляндії їх "змушують" слухати гімн України.
Фінляндія
15.08.2022
15 серпня 2022 р.
03:05 хв.
Пропустити розділ Близькі за темою публікації
Близькі за темою публікації
Утікачі з окупованого Херсона - "Європа у фокусі"
Утікачі з окупованого Херсона - "Європа у фокусі"
Що розповідають очевидці про російську окупацію в Херсоні. Як "маленька Одеса" в Іспанії приймає українців.
Європа
22 год. тому
22 год. тому
25:50 хв.
Монета з Естонії на підтримку України
Монета з Естонії на підтримку України
Нумізмати та ті, хто хочуть підтримати Україну, можуть придбати монету з написом "Слава Україні" від Банку Естонії.
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23 год. тому
23 год. тому
01:01 хв.
Чи можуть дрони-вбивці застосовуватися на війні в Україні?
Чи можуть дрони-вбивці застосовуватися на війні в Україні?
Дрони-вбивці вважаються зброєю майбутнього, однак етичні аспекти викликають чимало дискусій. Чи випробують їх в Україні?
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22.08.2022
22 серпня 2022 р.
04:34 хв.
"Зерновий коридор": з України вивезли 670 тис. т продукції
"Зерновий коридор": з України вивезли 670 тис. т продукції
178-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. DW стежила за подіями суботи, 20 серпня.
Україна
20.08.2022
20 серпня 2022 р.
Генсека ООН вразила робота "зернового коридору"
Генсека ООН вразила робота "зернового коридору"
Утім, потрібен експорт зернових та міндобрив з РФ, щоб уникнути продовольчих ризиків наступного року, каже Гутерріш.
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20.08.2022
20 серпня 2022 р.
Макрон готує французів до "ціни за свободу" за енергоносії
Макрон готує французів до "ціни за свободу" за енергоносії
Народ Франції має готуватися до "ціни за свободу" за енергоносії через санкції проти Росії, наголосив Еммануель Макрон.
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20.08.2022
20 серпня 2022 р.
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На черзі Кримський міст? Західні експерти про вибухи в Криму
Яке стратегічне значення мають вибухи у Криму? Чи можлива атака на Кримський міст? Західні експерти про вибухи в Криму.
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Пропустити розділ Точка зору
Точка зору
Ганна Улюра: Романс про консервовані помідори
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21.08.2022
21 серпня 2022 р.
Як Угорщина втрачає союзників через проросійську позицію
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19.08.2022
19 серпня 2022 р.
Запізніла реакція Шольца на скандальні слова Аббаса
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17.08.2022
17 серпня 2022 р.
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