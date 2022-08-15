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Запорізька АЕС
Щоденник війни

Геополітика

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Топтема

Прапор України на звільненому від окупантів Зміїному

Зеленський: Прапор України повернеться на окуповані землі

Україна
47 хв. тому
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Новини

18 год. тому

Обстріли біля ЗАЕС: мер Енергодара повідомив про загиблого

21 серпня 2022 р.

Глава МЗС ФРН підтримує постачання озброєнь Україні

21 серпня 2022 р.

РФ обстрілює Харків та Миколаївщину

21 серпня 2022 р.

Шольц: Німеччина постачає Україні велику кількість озброєнь

21 серпня 2022 р.

В Україні очікують збільшення обстрілів у День незалежності

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Докладно

Росія захопила ЗАЕС ще в березні (архівне фото)

Війна РФ проти України та АЕС: що каже міжнародне право

Війна РФ проти України та АЕС: що каже міжнародне право

ЗАЕС може зазнати нападу. Згідно з Женевською конвенцією, за певних умов це не підпадало би під заборону.
Україна
18 год. тому
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"Як не стріляють, нам ще страшніше"

"Як не стріляють, нам ще страшніше"

Війська РФ намагаються взяти Бахмут. Мешканці вже не знають, чого бояться більше: обстрілів чи затишшя перед ними.
Україна
20 год. тому
02:17 хв.
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У Харкові спорудили першу зупинку-укриття

У Харкові спорудили першу зупинку-укриття

Бетонна конструкція розрахована на 50 осіб. Ось що про це думають самі харків'яни.
Україна
20 год. тому
01:19 хв.
Ердоган, Зеленський та Гутерріш у Львові

Про що домовились Зеленський, Ердоган і Гутерріш

Про що домовились Зеленський, Ердоган і Гутерріш

Президенти України і Туреччини разом з генсеком ООН говорили про розширення зернової угоди, місії на ЗАЕС і в Оленівку.
Україна
19 серпня 2022 р.
Святогірська лавра на Донеччині - до і після обстрілу

Як війна РФ понівечила об'єкти культурної спадщини України

Як війна РФ понівечила об'єкти культурної спадщини України

Від 24 лютого понад 380 об'єктів культурної спадщини в Україні зруйновано. Проєкт показує їх до війни та зараз.
Україна
18 серпня 2022 р.
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Як фіни "тролять" росіян українським гімном

Як фіни "тролять" росіян українським гімном

Аби туристи з РФ не забували, що їхня країна веде війну в Україні, у Фінляндії їх "змушують" слухати гімн України.
Фінляндія
15 серпня 2022 р.
03:05 хв.
Пропустити розділ Близькі за темою публікації

Близькі за темою публікації

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Утікачі з окупованого Херсона - "Європа у фокусі"

Утікачі з окупованого Херсона - "Європа у фокусі"

Що розповідають очевидці про російську окупацію в Херсоні. Як "маленька Одеса" в Іспанії приймає українців.
Європа
22 год. тому
25:50 хв.
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Монета з Естонії на підтримку України

Монета з Естонії на підтримку України

Нумізмати та ті, хто хочуть підтримати Україну, можуть придбати монету з написом "Слава Україні" від Банку Естонії.
Естонія
23 год. тому
01:01 хв.
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Чи можуть дрони-вбивці застосовуватися на війні в Україні?

Чи можуть дрони-вбивці застосовуватися на війні в Україні?

Дрони-вбивці вважаються зброєю майбутнього, однак етичні аспекти викликають чимало дискусій. Чи випробують їх в Україні?
Україна
22 серпня 2022 р.
04:34 хв.
Судно, зафрахтоване ООН, що вивезло 23 тис. тонн зерна

"Зерновий коридор": з України вивезли 670 тис. т продукції

"Зерновий коридор": з України вивезли 670 тис. т продукції

178-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. DW стежила за подіями суботи, 20 серпня.
Україна
20 серпня 2022 р.
Антоніу Гутерріш у Стамбулі

Генсека ООН вразила робота "зернового коридору"

Генсека ООН вразила робота "зернового коридору"

Утім, потрібен експорт зернових та міндобрив з РФ, щоб уникнути продовольчих ризиків наступного року, каже Гутерріш.
Україна
20 серпня 2022 р.
Президент Франції Еммануель Макрон

Макрон готує французів до "ціни за свободу" за енергоносії

Макрон готує французів до "ціни за свободу" за енергоносії

Народ Франції має готуватися до "ціни за свободу" за енергоносії через санкції проти Росії, наголосив Еммануель Макрон.
Франція
20 серпня 2022 р.
Пропустити розділ DW рекомендує

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Німецькі ноу-хау замість російського газу

Готуючись до зими, німецькі споживачі купують каміни, сонячні панелі і теплові насоси. Який у них план Б для газу з РФ?
Німеччина
19 серпня 2022 р.
05:22 хв.
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Легалізацію шлюбів ЛГБТ в Україні пришвидшить війна?

Чи сприятиме присутність геїв і лесбійок в ЗСУ легалізації їхніх стосунків в Україні?
Україна
19 серпня 2022 р.
06:18 хв.
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На черзі Кримський міст? Західні експерти про вибухи в Криму

Яке стратегічне значення мають вибухи у Криму? Чи можлива атака на Кримський міст? Західні експерти про вибухи в Криму.
Україна
18 серпня 2022 р.
05:59 хв.
Пропустити розділ Точка зору

Точка зору

Ганна Улюра

Ганна Улюра: Романс про консервовані помідори

Ганна Улюра
Гостьовий коментар
Україна
21 серпня 2022 р.
Політологиня Жужанна Вег

Як Угорщина втрачає союзників через проросійську позицію

Жужанна Вег
Коментар
Угорщина
19 серпня 2022 р.
Сара Юдіт Гофманн

Запізніла реакція Шольца на скандальні слова Аббаса

Сара Юдіт Гофманн
Коментар
Німеччина
17 серпня 2022 р.