Удар дронами по Харкову: постраждали 6 людей, зокрема дитина

У ніч на 5 травня російський ударний безпілотник поцілив у приватний сектор Харкова. Постраждали шестеро цивільних, серед них - дитина.

Внаслідок дронового удару по Харкову , якого війська РФ завдали в ніч на неділю, 5 травня, постраждали цивільні, зокрема одна дитина. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Сьогодні вночі ворог цинічно вдарив БпЛА по приватному сектору міста Харкова. Від вибуху постраждали житлові будинки та інші надвірні забудови. За двома адресами сталися пожежі. Горіли господарчі споруди, гараж та легковий автомобіль на загальній площі близкьо 200 квадратних метрів. Внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей, з них одна дитина", - йдеться у повідомленні ДСНС у соціальних мережах.

Згодом голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок удару постраждали шестеро людей. Серед них - дівчинка 2015 року народження, у якої зафіксували гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, що російські війська в ніч на неділю, 5 травня, атакували Україну 24-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 з північного та південного напрямків. Силам протиповітряної оборони (ППО) вдалося знищити 23 з них.

Як повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, під час нічної атаки "шахед" поцілив у приватний сектор Основ'янського району.