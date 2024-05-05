Нічна атака військ РФ: ППО України збила 23 з 24 "шахедів"

Сили ППО знищили безпілотники у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях. У Харкові та Дніпрі зафіксували руйнування. За наявними наразі даними, минулося без жертв.

Російські війська в ніч на неділю, 5 травня, атакували Україну 24-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 з північного та південного напрямків. Силам протиповітряної оборони (ППО) вдалося знищити 23 з них, повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

"У ніч на 5 травня 2024 року російські окупанти атакували 24-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Райони пусків - Курська область РФ та мис Чауда, Крим. Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 23 ударних БпЛА у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях", - йдеться у повідомленні.

Руйнування у Харкові та Дніпрі

Як повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, у місті під час нічної атаки уночі "шахед" поцілив у приватний сектор Основ'янського району. "Внаслідок удару загорілися три приватні будинки. Рятувальні служби оперативно працюють на місці події", - повідомив він у Telegram.

Своєю чергою, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак повідомив, що на території області минулої ночі знищили 12 дронів - по одному збили у Криворізькому та Нікопольському районах, а ще десять - у Дніпровському. "Через падіння уламків й влучання у Дніпрі пошкоджені інфраструктурні об'єкти. Виникли декілька пожеж. Також пошкоджена багатоповерхівка", - написав він у Telegram.

У Слобожанській громаді пошкоджень зазнали дві автівки і магазин, додав Лисак. Окрім того, війська РФ з вечора завдали низки ударів по Нікопольщині. За даними Лисака, п'ять разів вони застосували ударні дрони різних типів, ще двічі - обстріляли з важкої артилерії. У Нікополі пошкоджень зазнали два підприємства, рекреаційний об'єкт і приватний будинок.

Минулося без загиблих та постраждалих, повідомив Лисак.

Нагадаємо, що протягом суботи, 4 травня, російські війська декілька разів завдавали ударів по Харкову. Після атаки, яку росіяни здійснили близько 16:20, виникла сильна пожежа на виробничому підприємстві в Індустріальному районі.