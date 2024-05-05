Війська РФ вдарили по Харкову КАБами: десятеро постраждалих

Вдень у неділю, 5 травня, російська армія завдала ударів по центру Харкова, зокрема по Шевченківському району міста, повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов. За попередньою інформацією, війська Росії використали керовані авіаційні бомби (КАБ).

Синєгубов зазначив, що росіяни влучили по приватному сектору між будинками, пошкоджені як приватні домоволодіння, так і багатоквартирні будинки, а також автомобілі.

Спочатку голова ОВА зазначив, що п'ятеро людей дістали поранення уламками скла. Згодом він додав, що медики надають допомогу вже десятьом постраждалим, але ця цифра може бути не остаточною.

Війська Росії тероризують Харків

Останніми днями російська армія постійно завдає повітряних і ракетних ударів по Харкову. Лише протягом суботи-неділі війська РФ кілька разів атакували місто із використанням балістичних ракет, дронів і КАБів.

У ніч на 4 травня внаслідок удару "шахеда" в місті постраждали четверо людей, включно з дитиною, вдень у суботу через атаку РФ отримали поранення п'ятеро людей, а в ніч на неділю - постраждали ще шестеро, у тому числі дівчинка 2015 року народження.