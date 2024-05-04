Удар РФ по Харкову: сильна пожежа, є постраждалі

Протягом суботи війська РФ атакували Харків та Одещину. У Харкові п'ятеро постраждалих, на Одещині - троє.

Протягом суботи, 4 травня, російські війська декілька разів завдавали ударів по Харкову. Після останньої атаки, яку росіяни здійснили близько 16:20, виникла сильна пожежа на виробничому підприємстві в Індустріальному районі, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Він додав, що через напад поранення та опіки отримали щонайменше четверо людей. Згодом голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов повідомив, що стало відомо про це одну поранену жінку. Таким чином загальна кількість постраждалих збільшилась до п'яти.

Яке озброєння використовували війська РФ, наразі не уточнюється, однак незадовго до удару Повітряні сили Збройних сил України попереджали про загрозу застосування балістичних ракет.

Також Олег Синєгубов повідомив, що через удар російської армії по селищу Слобожанське Харківського району загинув 49-річний цивільний.

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Троє поранених на Одещині

Крім того, вдень армія РФ завдала ракетного удару по Одеському району Одеської області. Через атаку поранення дістали чоловік та двоє жінок, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Чоловіку медичну допомогу надано на місці, жінок госпіталізовано. Пошкоджена цивільна інфраструктура.

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