Нічна атака дронів: постраждали шестеро людей

У Харкові виникла масштабна пожежа на місці влучання "шахеда" по цивільній інфраструктурі, на Дніпропетровщині пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури.

Російські війська в ніч на суботу, 4 травня, атакували Україну 13-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 та чотирма зенітними керованими ракетами С-300. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, всі пуски здійснювались з Бєлгородської області РФ.

"Зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил і мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА у Харківській та Дніпропетровській областях", - ідеться в повідомленні.

Наслідки ракетних запусків не уточнюються.

Харків: масштабна пожежа, 4 постраждалих

Два "прильоти" дронів зафіксували в Харкові - по цивільній інфраструктурі Основ'янського району, повідомив мер міста Ігор Терехов. На місці одного з влучань виникла масштабна пожежа.

Як уточнив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, унаслідок падіння уламків збитих "шахедів" загорілась цивільна двоповерхова офісна будівля. Державна служба з надзвичайних ситуацій пише, що виникли три пожежі, найбільша - в складських приміщеннях.

Постраждали четверо людей: поранених дитину та жінку госпіталізовували, а двом жінкам надали допомогу на місці.

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Дніпропетровщина: пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, 2 госпіталізованих

На Дніпропетровщині пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури в Павлоградському районі. Також пошкоджені три приватні будинки, один з яких зайнявся.

"Пожежу загасили. Постраждали чоловік та жінка. Обоє госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.