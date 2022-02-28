"Поранені" гармати: як ремонтують пошкоджену західну зброю

КонфліктиУкраїна"Поранені" гармати: як ремонтують пошкоджену західну зброюTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїнаНіколас Конноллі | Анна Пшемиська30.04.202430 квітня 2024 р.Українські військові пристосовуються до затримок західної допомоги й дефіциту озброєнь. DW побувала на військовому об'єкті Командування Сил логістики ЗСУ, де майже знищеним західним артилерійським системам дають друге життя. https://p.dw.com/p/4fDQ0Реклама