"Поранені" гармати: як ремонтують пошкоджену західну зброю

Ніколас Конноллі | Анна Пшемиська

30.04.2024 30 квітня 2024 р.

Українські військові пристосовуються до затримок західної допомоги й дефіциту озброєнь. DW побувала на військовому об'єкті Командування Сил логістики ЗСУ, де майже знищеним західним артилерійським системам дають друге життя.