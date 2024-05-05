FT: У США вважають, що допомога сприятиме наступу України

На думку радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, допомога дозволить Україні у 2024-му тримати оборону, а у 2025-му - розпочати наступ. Однак, неможлиов "миттєво клацнути премикачем", додав він.

Україна зможе перейти у 2025 році в новий контрнаступ завдяки військовій допомозі США у розмірі 61 мільярда доларів. Такої думки дотримується радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, пише у неділю, 5 травня, газета Financial Times.

Виступаючи напередодні на організованому виданням заході FT Weekend Festival у Вашингтоні, Салліван визнав, що, незважаючи на новий пакет фінансування, схвалений США у квітні, найближчим часом він очікує на продовження російського поступу на полі бою, оскільки для зміни ситуації неможливо "миттєво клацнути перемикачем".

Однак, за його словами, завдяки новій допомозі Вашингтона Київ зможе тримати оборону та протистояти російській агресії протягом 2024 року. А вже у 2025 році Україна має намір "рухатися вперед", щоб відвоювати захоплену російськими військами територію, зазначив Джейк Салліван, коментуючи імовірний сценарій розвитку подій.

Читайте також: IfW: Новий пакет допомоги від США - тимчасове полегшення для України

Прихід Трампа до Білого дому може поставити допомогу США під загрозу

Його коментарі про потенційний контрнаступ України Financial Times називає найчіткішим формулюванням того, як Білий дім бачить розвиток конфлікту, якщо на президентських виборах у США в листопаді переможе чинний глава держави Джо Байден.

Видання наголошує, що імовірний наступ України у 2025 році залежатиме від збільшення фінансування з боку Конгресу та схвалення з боку Білого дому. Однак подальша підтримка може бути під загрозою у разі перемоги Дональда Трампа, який скептично ставиться до допомоги Україні та обіцяв швидко припинити війну шляхом переговорів, зазначає американська газета.