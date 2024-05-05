В Повітряних силах прокоментували збиття російського Су-25

Збиття російського штурмовика Су-25 у небі над Донецькою області показало ефективну роботу підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ). Про це в ефірі інформаційного телемарафону у неділю, 5 травня, заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Це збив підрозділ Сухопутних військ. У Сухопутних військах також є системи протиповітряної оборони. Зокрема, ми бачимо чудову роботу, і у тому числі роботу малого та середнього радіусу дії ППО, які можуть ефективно справлятися з різного типу повітряними цілями, зокрема, і з літаками", - зазначив Євлаш.

За його словами, це вкотре свідчить, що українським військовим на передовій найбільше потрібні переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК), які дозволять боротися як з повітряними цілями, які літають на невеликій висоті, так і з безпілотниками.

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Водночас Євлаш додав, що ЗСУ потребують й більш модернізованих комплексів ППО, зокрема як західного озброєння, так і ЗРК "Бук", які допоможуть досить ефективно протистояти російським гелікоптерам та штурмовикам.

За його словами, надходження нової військової допомоги, зокрема, від США, допоможе українським силам ефективніше відбивати і стримувати атаки російської авіації, а у останньої "запал підлітати близько дещо зменшиться".

Нагадаємо, у традиційному вечірньому зверненні напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що військові 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 у Донецькій області.