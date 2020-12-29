Великобританія дозволила використання вакцини AstraZeneca

Агентство з регулювання лікарських засобів та медичних препаратів (MHRA) Великобританії надало дозвіл на використання у країні вакцини від коронавірусу фармацевтичної компанії AstraZeneca, яку було розроблено спільно з Оксфордським університетом. Про це йдеться у повідомленні британського уряду, оприлюдненому у середу, 30 грудня, пише інформаційне агентство dpa.

"Тепер NHS (Національна служба охорони здоров'я Великобританії. - Ред.) почне широку підготовку до розгортання щеплення вакциною Оксфордського університету/AstraZeneca", - йдеться у повідомленні.

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Вже друга у Великобританії вакцина після BioNTech/Pfizer

Таким чином препарат компанії AstraZeneca стане вже другою вакциною, яка отримала дозвіл на використання у Великобританії. Перша з них, розроблена німецькою компанією BioNTech спільно з фармацевтичним концерном Pfizer, була допущена на британський ринок ще 2 грудня. Буквально через тиждень щеплення нею почали робити першим пацієнтам у країні.

"Тепер, із двома вакцинами, що отримали дозвіл, ми будемо здатні вакцинувати більшу кількість людей, що перебувають у зоні підвищеного ризику, захистивши їх від хвороби та зменшивши кількість смертей та госпіталізації", - зазначається в урядовій заяві.

Вакцина AstraZeneca - надія для України

Як повідомлялося, раніше виконувач обов'язків генерального директора Центру громадського здоров'я України (ЦГЗ) Ігор Кузін заявив, що вакцина, розроблена Оксфордським університетом спільно з компанією AstraZeneca, пізніше може надійти і до України. За його словами, це пов'язано з тим, що зберігання вакцини цього виробника не потребує наднизьких температур, а її виробництво краще відповідає виробничим потужностям деяких виробників вакцин.

"Враховуючи виробничі потужності, є сподівання, що ми отримаємо вакцину від AstraZeneka. Але точну відповідь на те, вакцина якого виробника потрапить в Україну за програмою COVAX, ми зможемо отримати лише в січні 2021 року", - заявив Кузін 22 грудня.

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