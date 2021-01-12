Вакцинація від COVID-19: як в Україні буде організовано масове щеплення

Наприкінці грудня оперативний штаб міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Документ розробили фахівці Центру громадського здоров'я України разом з експертами Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). У січні має розпочатися навчання медиків, які робитимуть масове щеплення українців від коронавірусу. Аби з'ясувати деталі кампанія з вакцинації, DW звернулась до в. о. генерального директора Центру громадського здоров'я України Ігоря Кузіна.

Критерії пріоритетності

Розроблений в Україні план вакцинації від коронавірусу передбачає два основних етапи: імунізація пріоритетних груп населення, поки доступ до вакцини є обмеженим, і масова вакцинація всіх інших громадян України, коли вакцина від COVID-19 буде у вільному доступі. Очікується, що сукупно буде вакциновано від коронавірусу понад 21 мільйон українців, тобто близько половини всього населення країни. Щеплення буде виключно добровільним.

"Ми розробили дорожню карту з масового вакцинування. Вона модульна і може змінюватися й доповнюватися від того, яку нову інформацію отримуватимемо від ВООЗ. Зараз ця дорожня карта розроблена на основі критеріїв ВООЗ для визначення пріоритетних груп ризику, які мають отримати вакцину першими", - розповів Кузін.

Пріоритетні групи ризику визначатимуся за чотирма критеріями: ризик інфікування (чим вищий ризик, тим швидше людина має бути вакцинована); ризик серйозних ускладнень або смерті внаслідок інфікування; ризик негативного впливу на життя суспільства, якщо людина не зможе виконувати свою суспільно важливу роботу впродовж тривалого часу через інфікування; ризик розповсюдження інфекції іншим (робота в замкнутих колективах, коли її інфікування може спричинити локальний спалах).

Хто буде вакцинований першим?

На основі цих критеріїв були оцінені ступені ризику (високий, середні та низький) по кожному з контингентів населення й визначено дев'ять категорій українців, які отримають вакцину від COVID-19 першими. Серед них медичні працівники, військовослужбовці ООС, працівники соцсфери, закладів догляду, люди старші за 60 років, працівники освіти, працівники держбезпеки, працівники пенітенціарної системи (засуджені та персонал) та люди віком від 18 до 60 років, які мають хронічні неінфекційні захворювання (астма, серцево-судинні захворювання, діабет тощо).

Як повідомив Кузін, найпершими імунізуватимуть саме медиків. Але й серед них є ранжування. Після того, як Україна отримає вакцину, спочатку щеплення буде зроблене тим медпрацівникам, хто в подальшому проводитиме масову вакцинацію. Потім щеплюватимуть тих, хто працює у опорних лікарнях, де лікують хворих на COVID-19 , лаборантів, які роблять тести на коронавірус, працівників екстреної медичної допомоги. Останніми з груп ризику щеплюватимуть людей з хронічними хворобами, куди входить 6,3 мільйона українців, розповів в. о. генерального директора Центру громадського здоров'я.

"Очікується, що Україна отримає вакцину за механізмом COVAX для вакцинації 4 мільйонів людей. Але це покриє вакцинацію лише 10 відсотків населення. Цієї кількості вистачить на те, щоб провести щеплення першим чотирьом пріоритетним групам й розпочати вакцинацію людей похилого віку. Сподіваємось, що через механізм COVAX буде розширена допомога, а також закуповуватиметься вакцина за рахунок держбюджету", - зазначив Кузін. Водночас він наголосив на важливості проведення повної вакцинації, тобто вводити дві дози одним типом вакцини. Тому наступну з пріоритетних груп щеплюватимуть лише тоді, коли буде введена перша і повторна доза вакцини для попередньої групи ризику.

Вакцинація у певній пріоритетній категорії стартуватиме й проходитиме одночасно в усіх регіонах країни.

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Вакцинація на трьох платформах

МОЗ разом з Центром громадського здоров'я визначили три платформи, на яких проводитиметься вакцинація. Цей алгоритм відпрацюють на пріоритетних групах, а потім застосовуватимуть під час масової вакцинації всього іншого населення.

Вакцинуватися від COVID-19 можна буде трьома способами. Перший - на об'єкти, де працюють закриті колективи, зокрема медиків, військовослужбовців чи працівники закладів догляду, приїжджатимуть мобільні бригади та робитимуть щеплення прямо на робочому місці чи місці несення служби. "Планується , що буде створено 175 мобільних бригад, тобто приблизно по сім бригад на кожен регіон. Кожна з бригад зможе робити сто вакцинацій за день. Ці мобільні бригади робитимуть як перший, так і другий раунд вакцинації, тобто приїжджатимуть у колективи двічі", - пояснив Кузін.

Другий спосіб вакцинації - кабінети щеплення при поліклініках та обласних і міських лікарнях. За словами в. о. генерального директора ЦГЗ, планується залучити до вакцинації від COVID-19 1,5 тисячі кабінетів щеплень у лікарнях по всій країні. При чому дитячі поліклініки у цьому процесі не будуть задіяні, аби не перешкоджати дотриманню національного календаря обов'язкових щеплень для дітей, зауважує Кузін.

Третій спосіб вакцинації - щепитися від COVID-19 можна буде у спеціальних великих тимчасових центрах вакцинації. Планується відкрити 50 таких центрів у великих містах України. Вони працюватимуть по десть годин на день. За тиждень, за словами Кузіна, там зможуть щепитися більше семи мільйонів українців. Ці центри запрацюють, однак, лише тоді, коли почнеться другий етап масової імунізації, тобто коли вакцина стане доступною для всіх. У МОЗ та ЦГЗ розраховують, що потреба у таких центра буде наприкінці 2021 року.

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Алгоритм запису на щеплення

Списки черговості вакцинації, тобто тих, хто і коли отримуватиме вакцину формуватимуться з електронної системи охорони здоров'я. Також буде можливість зареєструватися на щеплення онлайн додатково через мобільний додаток "Дій вдома". Про те, що людина може зробити щеплення від COVID-19, оповіщатимуть сімейні лікарі телефоном або можна буде дізнатися про свою чергу через мобільний додаток "Дій вдома".

"Важливим компонентом нашої дорожньої карти є питання моніторингу і оцінки. Це здійснюватиметься через електронну систему охорони здоров'я. Там будуть реєструватися вакцинальні раунди, факти списання вакцини, черговість. Через цю систему можна буде записатися й на саму вакцинацію та подивитися свою чергу" , - повідомив в. о. генерального директора Центру громадського здоров'я України Ігор Кузін.