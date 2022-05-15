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Андрій Бреннер
Андрій Бреннер

Андрій Бреннер

Пропустити розділ Андрій Бреннер: вибрані публікації

Андрій Бреннер: вибрані публікації

Гурт Kalush Orchestra після перемоги в Турині

"Євробачення" - ще й політичний конкурс

Перемога України знову показала, що "Євробачення" не є аполітичним. І це добре, вважає Андрій Бреннер.
Андрій Бреннер
Андрій Бреннер
Коментар
Культура
15 травня 2022 р.
Пропустити розділ Андрій Бреннер: інші публікації

Андрій Бреннер: інші публікації

Kalush Orchestra в Турині (архівне фото)

Коментар: Росія вкрала "Євробачення" в України

Коментар: Росія вкрала "Євробачення" в України

Україна не зможе провести "Євробачення-2023". Цієї можливості Україну позбавила Росія, вважає Андрій Бреннер.
Андрій Бреннер
Андрій Бреннер
Коментар
Політика
17 червня 2022 р.
Сцена конкурсу "Євробачення-2022" у Турині

Організатор "Євробачення" пояснив підрахунок голосів журі

Організатор "Євробачення" пояснив підрахунок голосів журі

Шість національних журі розподілили між своїми країнами найвищі оцінки підсумків другого півфіналу "Євробачення-2022".
Культура
20 травня 2022 р.
Italien Eurovision Song Grand Finale | Kalush Orchestra Sieger

Перемога України на "Євробаченні" - репортаж

Перемога України на "Євробаченні" - репортаж

Гурт "Kalush Orchestra" виграв "Євробачення" уперше в історії конкурсу з хіп-хопом. Шоу в Турині мало й інші сюрпризи.
Культура
15 травня 2022 р.
Italien Eurovision Song Grand Finale | Kalush Orchestra Gewinner

Як розподілилися місця у фіналі ''Євробачення-2022''

Як розподілилися місця у фіналі ''Євробачення-2022''

У фіналі конкурсу "Євробачення" у Турині виступили учасники із 25 країн. Усі фіналісти - у галереї DW.
Культура
15 травня 2022 р.
Украина - победитель "Евровидения-2022"

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу

У фіналі конкурсу "Євробачення" у Турині виступили учасники із 25 країн. Усі фіналісти - у галереї DW.
Музика
15 травня 2022 р.
25 фото
Гурт Kalush Orchestra на Євробаченні

На "Євробаченні" у Турині перемогла Україна

На "Євробаченні" у Турині перемогла Україна

Гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania приніс Україні третю перемогу на "Євробаченні".
Культура
15 травня 2022 р.
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