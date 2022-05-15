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Андрій Бреннер
Андрій Бреннер
Пропустити розділ Андрій Бреннер: вибрані публікації
Андрій Бреннер: вибрані публікації
"Євробачення" - ще й політичний конкурс
Перемога України знову показала, що "Євробачення" не є аполітичним. І це добре, вважає Андрій Бреннер.
Андрій Бреннер
Коментар
Культура
15.05.2022
15 травня 2022 р.
Пропустити розділ Андрій Бреннер: інші публікації
Андрій Бреннер: інші публікації
Коментар: Росія вкрала "Євробачення" в України
Коментар: Росія вкрала "Євробачення" в України
Україна не зможе провести "Євробачення-2023". Цієї можливості Україну позбавила Росія, вважає Андрій Бреннер.
Андрій Бреннер
Коментар
Політика
17.06.2022
17 червня 2022 р.
Організатор "Євробачення" пояснив підрахунок голосів журі
Організатор "Євробачення" пояснив підрахунок голосів журі
Шість національних журі розподілили між своїми країнами найвищі оцінки підсумків другого півфіналу "Євробачення-2022".
Культура
20.05.2022
20 травня 2022 р.
Перемога України на "Євробаченні" - репортаж
Перемога України на "Євробаченні" - репортаж
Гурт "Kalush Orchestra" виграв "Євробачення" уперше в історії конкурсу з хіп-хопом. Шоу в Турині мало й інші сюрпризи.
Культура
15.05.2022
15 травня 2022 р.
Як розподілилися місця у фіналі ''Євробачення-2022''
Як розподілилися місця у фіналі ''Євробачення-2022''
У фіналі конкурсу "Євробачення" у Турині виступили учасники із 25 країн. Усі фіналісти - у галереї DW.
Культура
15.05.2022
15 травня 2022 р.
''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
У фіналі конкурсу "Євробачення" у Турині виступили учасники із 25 країн. Усі фіналісти - у галереї DW.
Музика
15.05.2022
15 травня 2022 р.
25 фото
На "Євробаченні" у Турині перемогла Україна
На "Євробаченні" у Турині перемогла Україна
Гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania приніс Україні третю перемогу на "Євробаченні".
Культура
15.05.2022
15 травня 2022 р.
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