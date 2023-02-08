Deprem sonrası hangi ülkelerden yardım geldi?

Türkiye'de 10 ili ve Suriye'yi etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki depremden sonra uluslararası camiadan arama kurtarma ve insani yardım destekleri geliyor. Peki, hangi ülkeler ne tür yardımlar yapıyor?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen saat artarken, enkaz altında kalanları kurtarmak ve hayatta kalanları korumak için uluslararası camiadan depremden etkilenen her iki ülkeye yardımlar gönderiliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremden sonra Türkiye'ye yardım gönderen ilk ülke Azerbaycan oldu. 370 personel ile gelen Azerbaycan ekibinden 120 kişinin depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 250 kişi ise ise diğer illerde arama kurtarma faaliyetlerine katılıyor.

Almanya birden fazla ekiple deprem bölgesindeki çalışmalara katkı sunuyor. Alınan bilgilere göre Alman polis teşkilatından iki kişilik arama kurtarma ekibi, beş arama kurtarma köpeği, üç doktor ve 15 sağlık görevlisinden oluşan ekipTürkiye'ye gitti. Merkezi Almanya'nın Duisburg kentinde bulunan yardım örgütü, Uluslararası Arama ve Kurtarma Almanya (ISAR Germany) 40'tan fazla arama kurtarma personeliyle Türkiye'de çalışmalarına başladı. Teknik Yardım Örgütü'ne (THW) bağlı 50 kişilik arama kurtarma ekibi ile gerekli teçhizatlar Türkiye'ye vardı. Almanya'nın ayrıca acil durumlarda kullanılan jeneratörler, çadırlar, battaniyeler ve su arıtma cihazları göndereceği aktarıldı.

Almanya'nın yardımları kapsamında ISAR Germany'den arama kurtarma personeli ve köpekler Gaziantep Havalimanı'nda bekliyor. Fotoğraf: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Bu yardımlar kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait ABD Kalkınma Ajansı'ndan (USAID) her biri 80 kişilik iki ekip Türkiye'ye gidiyor. Arama ve kurtarma köpeklerinin de eşlik edeceği ekiplerin Adıyaman'daki çalışmalara katılacağı belirtildi.

Çin hükümetinin Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekibi Adana Havalimanı'na ulaştı. Çin devletinin yayın organı CCTV'nin haberine göre, 82 kişilik ekip, beraberindeki ekipmanın yanı sıra dört de arama kurtarma köpeği getirdi. Çin depremlerin ardından Türkiye'ye ilk etapta 40 milyon yuan (Yaklaşık 110 milyon TL) yardım gönderme kararı almıştı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ekonomiden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni, AB'nin Türkiye'deki arama kurtarma faaliyetlerini uydu aracılığıyla takip ettiğini bildirdi. Gentiloni, "Çalışmalarımız buradan devam ediyor. Copernicus uydusu ile (enkaz altındaki) insanların kurtarılmasına destek sağlıyoruz" dedi.

AB Komisyonu'nun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, aralarında Birlik üyesi olmayan Karadağ ve Arnavutluk'tan da olmak üzere toplamda 21 ülkeden 28 arama ve kurtarma ekibinin Türkiye'ye gitmek üzere harekete geçtiğini ifade etti. Twitter hesabından yaptığı açıklamada AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında bir araya gelen bu ekiplerde bin 185 arama kurtarma personeli ve 79 köpek olduğunu ifade eden Lenarcic, Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Malta, Hollanda, Polonya, Romanya, Slovakya, İspanya, Portekiz, Almanya, Slovenya, Kıbrıs Cumhuriyeti, Arnavutluk ve Karadağ'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Hindistan'ın Ulusal Doğal Afet Mücadele Gücü'ne ait 50 kişiden daha büyük bir arama kurtarma ekibinin özel eğitimli köpekler, delme makineleri, destek malzemeleri ve ilaçlarla birlikte Adana'ya ulaştığı ifade edildi.

Muhammet Rüzgar isimli 5 yaşındaki bir çocuk arama kurtarma ekipleri tarafından Hatay'daki bir binanın enkazından sağ kurtarıldı Fotoğraf: Umit Bektas/REUTERS

Japonya, 73 kişilik bir arama kurtarma ekibini, enkaz altında yaşayan olup olmadığını bulmaya yarayan hayat dedektörü aletleri, matkap, seyyar jeneratörler, sağlık ekipmanları ve yiyecekle birlikte Türkiye'ye gönderdi.

Birleşik Krallık ise Türkiye'ye 76 kişilik bir arama kurtarma ekibi, dört köpek ve bu çalışmalarda gerekli olacak malzemeleri gönderdiğini açıkladı. Bir İngiliz sağlık ekibinin de bölgedeki durumu değerlendireceği belirtildi.

İsrail'den sahra hastanesi gönderiliyor

İsrail, Türkiye'ye aralarında arama kurtarma uzmanları ve sağlık görevlilerinin de olduğu 167 kişilik bir ekiple arama kurtarma köpekleri, 16 ton acil yardım malzemesi ve teknik ekipman gönderdi. İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan bir açıklamada ayrıca Türkiye'de tam teşekküllü sahra hastanesinin kurulması için gerekli ekipman ve görevli sağlık personelinin deprem bölgesine gönderileceği duyuruldu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid el Nahyan'ın, depremlerden etkilenen ülkeler Türkiye ile Suriye'ye toplamında 100 milyon dolarlık yardım talimatı verdiği belirtildi. Söz konusu meblağdan 50 milyon doların Türkiye'de depremden etkilenen bölgelere, diğer 50 milyon doların da Suriye'deki bölgelere gönderileceği kaydedildi.

İskenderun'da bir kadın, arama kurtarma ekiplerinin çabaları sonucunda enkazın altından çıkartıldı Fotoğraf: Depo Photos/AP/picture alliance

Suudi Arabistan, Kral Salman İnsani Yardım ve Destek Merkezi'nin Türkiye ve Suriye'ye sağlık, barınma, yiyecek ve lojistik konularında destek vereceğini aktarırken, her iki ülkedeki depremzedelere ulaştırılmak üzere ayrı ayrı yardım kampanyaları açıldığını duyurdu.

İspanya, Türkiye'deki arama kurtarma faaliyetlerine destek vermek amacıyla arama ve kurtarma personeli ile ekipmanlar gönderirken, deprem mağdurlarına sağlık hizmeti sağlamak amacıyla da Türkiye'ye sahra hastanesi kurulması için 70 kişilik profesyonel bir ekibin gönderileceğini bildirdi. İspanya ayrıca, toplamda 500 kadar deniz subayının bulunduğu Juan Carlos I ve Galicia gemilerinin, depremde kurtarma çalışmalarına destek vermek için Türkiye'ye doğru yolda olduğunu duyurdu.

Irak hükümeti de hem Türkiye hem de Suriye'ye sivil savunma ekipleriyle acil yardım erzağı göndereceğini açıklarken, Pakistan da içinde 36 adet arama kurtarma ekibi ve acil yardım malzemesi bulunan iki adet uçağı Türkiye'ye gönderdi.

Irak'tan Suriye'ye gönderilen insani yardımlar uçağa yükleniyor Fotoğraf: Ahmed Saad/REUTERS

Katar'dan 10 bin konteyner

Katar devlet ajansı, Türkiye'ye, içinde arama kurtarma ekipleri, yardım malzemeleri, enkaz kaldırmak için gerekli araç gereç, çadırlar ve bir sahra hastanesi taşıyan uçuşlar gerçekleştirdiklerini açıkladı. Katar tarafından finanse edilen ve Gaziantep'te bir ofisi bulunan Qatar Charity isimli hayır kurumu, bu şehirde 27 bin adet sıcak yemek dağıttıklarını ifade ederken, ilk etaptaki yardımları için 6 milyon dolar ayırdıklarını söyledi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el Ensari de depremzedelere 10 bin konteyner evle destek olduklarını belirtti.

Kanadalı Bakan'dan Türkçe mesaj: Yanınızdayız

Kanada hükümeti depremden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye toplamında 7,5 milyon dolar değerinde acil yardım yapacaklarını ve deprem bölgesinde oluşacak ihtiyaçlara göre yardımlarını sürdürmeye devam edeceklerini açıklarken, Kanada ayrıca 2023 senesinde kullanılmak üzere Suriye için 37 milyon dolarlık bir insanı yardım tahsis ettiğini belirtti. Kanada'nın uluslararası gelişmelerden sorumlu bakanı Harjit S. Sajjan, Twitter'da yaptığı görüntülü açıklamada Türkiye kökenli Kanadalılara bir mesaj göndererek "Yanınızdayız" dedi.

Avustralya ve Yeni Zelanda da Türkiye'ye yardım göndereceğini açıklayan ülkeler arasında yer aldı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yaptığı açıklamada, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) aracılığıyla Türkiye ve Suriye'ye toplam 10 milyon Avustralya doları (6,9 milyon dolar) yardımda bulunacaklarını söyledi. Albanese ayrıca hafta sonuna kadar 72 kişilik bir arama kurtarma ekibinin Türkiye'de olacağını belirtti.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta ise ülkesinin, IFRC aracılığıyla depremden etkilenen iki ülkeye toplamda 1,5 Yeni Zelanda doları (950 bin dolar) yardım sağlayacağını aktardı. Yeni Zelanda bu miktarın 632 bin dolarını Türk Kızılayı'na, 316 bin dolarını ise Suriye Arap Kızılayı'na gönderecek.

Acil durum ekipleri Diyarbakır'da enkaz altındaki insanları kurtarmak için uğraşıyor Fotoğraf: Sertac Kayar/REUTERS

İtalyan Katolik Kilisesi'nden depremzedeler için yardım

Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Françesko, Türkiye ve Suriye'ye başsağlığı dileklerini iletirken, İtalyan Katolik Kilisesi deprem nedeniyle zarar görenler için 537 bin dolar göndereceklerini açıkladı.

İtalya Sivil Koruma Dairesi'ne bağlı itfaiye ve acil durum personelinden oluşan 50 kişilik bir ekip yardım malzemeleriyle birlikte Adana'da enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Kluge, DSÖ'nün Türkiye ve Suriye'de etkili olan iki büyük deprem sonrasında en yüksek seviye olan "3. Seviye Acil Durum" ilan ettiklerini duyurdu. Kluge ayrıca 65 ülkeden 2 bin 660 personelin deprem felaketinden zarar gören bölgelere gitmekte olduğunu ifade etti.

Polonya, Türkiye'ye madencilerden oluşan ve arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir ekip yollarken, ekiplerin Adıyaman'da enkaz altında kalanları kurtarmak için çalıştığı kaydedildi.

Tayvan, kurtarma faaliyetlerinde gerekli araç gereç ve arama köpekleriyle Türkiye'ye 44 kişilik ekip gönderirken, ekip Adıyaman'da çalışmalara başladı.

Savaş halindeki Ukrayna ve Rusya da Türkiye'ye yardım gönderiyor

Moskova'nın başlattığı savaşta Rusya'ya karşı mücadele eden Ukrayna da Türkiye'ye yardımda bulunan ülkeler arasında. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon konuşmasında, "Türkiye'ye bir grup kurtarıcı ve ekipman gönderme kararı konusunda kendisini bilgilendirdiğini" ifade etti. DHA'nın geçtiği bilgiye göre Ukrayna'dan 90 kişilik bir arama kurtarma ekibi, insani yardım malzemeleriyle birlikte Türkiye'ye doğru yola çıktı. Gelen ekibin, işgalin başından itibaren arama dkurtarma yapan Ukrayna Acil Durumlar Servisi (DSNS) personeli olduğu belirtildi.

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS, Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 100'den fazla arama kurtarma personelinin Türkiye'de olduğunu ve depremlerin merkezi olan Kahramanmaraş'ta görev aldığını belirtti. Ajans, Rusya Acil Durumlar Bakanı Alexander Kurenkov'un Türkiye'ye bir grup arama kurtarma personeli daha göndermek üzere hazırlık yaptıklarını söylediğini aktardı. Rusya aynı zamanda, 2011'den bu yana devam eden iç savaşta destek verdiği ve askerlerinin konuşlu olduğu Suriye'ye de yardımda bulunuyor. Rus ordusuna ait, toplamında 300 Rus askeri personelden oluşan 10 ekip depremden etkilenen bölgede enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarına katılırken, ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırmak için dağıtım merkezleri kurdu.

Yunan itfaiyesinden bir ekip Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılıyor Fotoğraf: picture alliance/dpa/AP

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'ten Türkçe mesaj

Yunanistan 21 kişilik bir ekip, 2 köpek ve özel bir kurtarma aracıyla arama kurtarma faaliyetlerine katılırken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis Twitter'dan Türkçe bir mesaj paylaşarak, "Kurtarma ekiplerinin insanüstü çabalarına tek kelimeyle saygı duyuyoruz. Yunanlar ve Türkler yan yana, hayat kurtarmak için birlikte savaşıyorlar" dedi.

Fransa 139 kişilik bir arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderirken, İsviçre 80 kişilik bir ekibi arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunmak üzere deprem bölgesine gönderdi.

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler arasında Fransa da bulunuyor Fotoğraf: Ministere de l'Interieur via AP/picture alliance

İskandinav ülkelerinden de yardım geldi

Finlandiya, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında Türkiye'ye arama kurtarma faaliyetlerine yardımcı olması amacıyla bir uzman ekip göndereceğini açıklarken, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) aracılığıyla Türkiye ve Suriye'ye toplam 1 milyon euro insani yardım yapacaklarını belirtti.

İsveç, Türkiye ve Suriye'ye toplamında 37 milyon İsveç kronu (3,5 milyon dolar) yardımda bulunacağını açıklarken, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında Türkiye'ye, aralarında mühendisler, bilişim ve lojistik uzmanlarının olduğu bir uzman grubu gönderdiklerini belirtti.

Danimarka, Türkiye ve Suriye'ye toplamda 2,89 milyon dolar (20 milyon Danimarka kronu) değerinde bir yardım yapacaklarını açıklarken, AB'nin koordine ettiği ve İsveç ile Finlandiya'nın da katıldığı bir acil yardım ekibine başkanlık edeceklerini belirtti.

DW,rtr,DHA / DÇÜ,ET