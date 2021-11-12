Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
Almanya Avrupa'nın ortasında yer alıyor. Komşu ülkeleri Danimarka, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg, Belçika ve Hollanda.
Almanya'nın ayrıca Kuzey Denizi ve Baltık Denizi'ne de kıyısı bulunuyor. Yaklaşık 81 milyon nüfuslu Almanya, 358 bin kilometrekarelik yüzölçümüne sahip. Almanya'nın 16 eyaleti var. Başkenti ise Berlin. Almanya, Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi üyesi.
DW Haber'de bugün: Yapılan her zam alışveriş sepetini küçültüyor; HDP'li vekiller 5 yıldır tutuklu: "Kürt siyasi eliti tüm unsurlarıyla cezalandırıldı"; Açık görüş yasağı devam ediyor: Normalleşme cezaevlerini teğet geçti; Gri pasaportla insan kaçakçılığı davası başlıyor