Almanya Avrupa'nın ortasında yer alıyor. Komşu ülkeleri Danimarka, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg, Belçika ve Hollanda.

Almanya'nın ayrıca Kuzey Denizi ve Baltık Denizi'ne de kıyısı bulunuyor. Yaklaşık 81 milyon nüfuslu Almanya, 358 bin kilometrekarelik yüzölçümüne sahip. Almanya'nın 16 eyaleti var. Başkenti ise Berlin. Almanya, Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi üyesi.