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Öne çıkan konular
Ukrayna Krizi
Türkiye Ekonomisi

Politika

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Gündem

Almanya Başbakanı Olaf Scholz

"Barış sağlanmadan yaptırımlar kaldırılmayacak"

Almanya
18 saat önce
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Haberler

1 saat önce

Almanya'daki gençlerin en büyük korkusu savaş

2 saat önce

Almanya Ukrayna'ya 192 milyon euroluk silah gönderdi

3 saat önce

Rusya Bayraktar SİHA'larının bulunduğu hangarı vurdu

8 saat önce

Türkiye-Ermenistan arasında 3'üncü normalleşme toplantısı

20 saat önce

AB, Rusya'ya petrol ambargosunda uzlaşı arıyor

23 saat önce

Almanya'da PKK yöneticisine tutuklama

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Güncel Konular

external

İstanbul'un 8 bin yıllık tarihi mirası nasıl korunur?

İstanbul'un 8 bin yıllık tarihi mirası nasıl korunur?

İstanbul’un 8 bin yıllık tarihi bir kültürel mirası var. Peki bu miras korunabiliyor mu? Bu konudaki tartışma, Ayasofya’nın kapılarının tahrip edilmesiyle yeniden gündeme geldi. Tarihi Yarımada’daki durumu inceledik.
23 saat önce
11:38 dak.

Steinmeier: Ramazan Bayramı birlikte yaşamın parçası

Steinmeier: Ramazan Bayramı birlikte yaşamın parçası

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Almanya
2 Mayıs 2022

Almanya’da 1 Mayıs’a Ukrayna savaşı damgasını vurdu

Almanya’da 1 Mayıs’a Ukrayna savaşı damgasını vurdu

Almanya'da 1 Mayıs gösterilerinde sendikalar Ukrayna ile dayanışma mesajı verdi.
Almanya
1 Mayıs 2022

Yasakların gölgesinde 1 Mayıs

Yasakların gölgesinde 1 Mayıs

Türkiye tarihinin en büyük katliamlarından biri olan "Kanlı 1 Mayıs"ın 45. yıldönümünde Taksim yasağı sürdü.
Türkiye
1 Mayıs 2022
AeroVironment tarafından üretilien Switchblade tipi insansız hava aracı

SİHA'lar modern savaşa cephede yön veriyor

SİHA'lar modern savaşa cephede yön veriyor

Ukrayna Savaşı insansız hava araçlarının modern savaşın parçası haline dönüştüğünü çok net gösterdi.
Avrupa
1 Mayıs 2022

Almanya’da 1 Mayıs'a Başbakan Scholz da katılıyor

Almanya’da 1 Mayıs'a Başbakan Scholz da katılıyor

Pandeminin damgasını vurduğu iki yılın ardından Almanya’da 1 Mayıs çok sayıda kentte sokaklarda kutlanacak.
Almanya
30 Nisan 2022
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DW'nin Önerileri

Tiny Kox: AİHM kararlarına tabi olmalıyız

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Tiny Kox, Osman Kavala hakkındaki kararı DW Türkçe için yorumladı.
30 Nisan 2022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan’ın AİHM hesabı yanlış mı?

Kavala kararıyla ilgili "Artık AİHM'lik iş kalmadı" diyen Erdoğan yanılıyor mu? Hukukçulara göre evet.
29 Nisan 2022
Babacan'ın açıklamaları Altılı Masa ile ilgili spekülasyonlara neden oldu.

DEVA’nın seçime tek girme kararı nasıl yorumlanıyor?

DEVA'nın seçime tek girme kararının altılı masa için tehlikeli olmadığı, aksine CHP'yi rahatlatabileceği belirtiliyor.
27 Nisan 2022
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Görüş

DW Quadriga - Bülent Mumay

Erdoğan, vicdanı değil cüzdanı seçti

Bülent Mumay
Yorum
Türkiye
29 Nisan 2022
DW Quadriga - Bülent Mumay

Saray, Gezi kararıyla seçimin adını koydu

Bülent Mumay
Yorum
Türkiye
26 Nisan 2022
Lisa Louis Frankreich Paris

Macron Fransa’da yeniden birliği sağlamalı

Lisa Louis
Yorum
Fransa
25 Nisan 2022