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Gündem
"Barış sağlanmadan yaptırımlar kaldırılmayacak"
Almanya
18 saat önce
18 saat önce
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Haberler
1 saat önce
1 saat önce
Almanya'daki gençlerin en büyük korkusu savaş
2 saat önce
2 saat önce
Almanya Ukrayna'ya 192 milyon euroluk silah gönderdi
3 saat önce
3 saat önce
Rusya Bayraktar SİHA'larının bulunduğu hangarı vurdu
8 saat önce
8 saat önce
Türkiye-Ermenistan arasında 3'üncü normalleşme toplantısı
20 saat önce
20 saat önce
AB, Rusya'ya petrol ambargosunda uzlaşı arıyor
23 saat önce
23 saat önce
Almanya'da PKK yöneticisine tutuklama
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Güncel Konular
İstanbul'un 8 bin yıllık tarihi mirası nasıl korunur?
İstanbul'un 8 bin yıllık tarihi mirası nasıl korunur?
İstanbul’un 8 bin yıllık tarihi bir kültürel mirası var. Peki bu miras korunabiliyor mu? Bu konudaki tartışma, Ayasofya’nın kapılarının tahrip edilmesiyle yeniden gündeme geldi. Tarihi Yarımada’daki durumu inceledik.
23 saat önce
23 saat önce
11:38 dak.
Steinmeier: Ramazan Bayramı birlikte yaşamın parçası
Steinmeier: Ramazan Bayramı birlikte yaşamın parçası
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Almanya
02.05.2022
2 Mayıs 2022
Almanya’da 1 Mayıs’a Ukrayna savaşı damgasını vurdu
Almanya’da 1 Mayıs’a Ukrayna savaşı damgasını vurdu
Almanya'da 1 Mayıs gösterilerinde sendikalar Ukrayna ile dayanışma mesajı verdi.
Almanya
01.05.2022
1 Mayıs 2022
Yasakların gölgesinde 1 Mayıs
Yasakların gölgesinde 1 Mayıs
Türkiye tarihinin en büyük katliamlarından biri olan "Kanlı 1 Mayıs"ın 45. yıldönümünde Taksim yasağı sürdü.
Türkiye
01.05.2022
1 Mayıs 2022
SİHA'lar modern savaşa cephede yön veriyor
SİHA'lar modern savaşa cephede yön veriyor
Ukrayna Savaşı insansız hava araçlarının modern savaşın parçası haline dönüştüğünü çok net gösterdi.
Avrupa
01.05.2022
1 Mayıs 2022
Almanya’da 1 Mayıs'a Başbakan Scholz da katılıyor
Almanya’da 1 Mayıs'a Başbakan Scholz da katılıyor
Pandeminin damgasını vurduğu iki yılın ardından Almanya’da 1 Mayıs çok sayıda kentte sokaklarda kutlanacak.
Almanya
30.04.2022
30 Nisan 2022
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DW'nin Önerileri
Tiny Kox: AİHM kararlarına tabi olmalıyız
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Tiny Kox, Osman Kavala hakkındaki kararı DW Türkçe için yorumladı.
30.04.2022
30 Nisan 2022
Erdoğan’ın AİHM hesabı yanlış mı?
Kavala kararıyla ilgili "Artık AİHM'lik iş kalmadı" diyen Erdoğan yanılıyor mu? Hukukçulara göre evet.
29.04.2022
29 Nisan 2022
DEVA’nın seçime tek girme kararı nasıl yorumlanıyor?
DEVA'nın seçime tek girme kararının altılı masa için tehlikeli olmadığı, aksine CHP'yi rahatlatabileceği belirtiliyor.
27.04.2022
27 Nisan 2022
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Görüş
Erdoğan, vicdanı değil cüzdanı seçti
Bülent Mumay
Yorum
Türkiye
29.04.2022
29 Nisan 2022
Saray, Gezi kararıyla seçimin adını koydu
Bülent Mumay
Yorum
Türkiye
26.04.2022
26 Nisan 2022
Macron Fransa’da yeniden birliği sağlamalı
Lisa Louis
Yorum
Fransa
25.04.2022
25 Nisan 2022
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