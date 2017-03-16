Almanlar, komşuları için "Fransa'da Tanrı gibi yaşamak" der. İyi bir mutfağa sahip olması ve Avrupalı bir kültür ulusu olmasının yanı sıra Fransa, özellikle ekonomik sorunları ile de zaman zaman gündeme geliyor.

Fransa'da ekonomi felç. Ülke rekabet gücünü sürekli kaybediyor ve devlet borçları da artıyor. Fransa siyaseti ise hala güçlü ve BM Güvenlik Konseyi'nin veto hakkına sahip beş daimi üyesinden biri.