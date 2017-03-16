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Fransa

Almanlar, komşuları için "Fransa'da Tanrı gibi yaşamak" der. İyi bir mutfağa sahip olması ve Avrupalı bir kültür ulusu olmasının yanı sıra Fransa, özellikle ekonomik sorunları ile de zaman zaman gündeme geliyor.

Fransa'da ekonomi felç. Ülke rekabet gücünü sürekli kaybediyor ve devlet borçları da artıyor. Fransa siyaseti ise hala güçlü ve BM Güvenlik Konseyi'nin veto hakkına sahip beş daimi üyesinden biri.

10.03.2017*****BRUSSELS, BELGIUM - MARCH 10 : German Chancellor Angela Merkel (R) talks with French President Francois Hollande (L) during the European Union (EU) Leaders Summit in Brussels, Belgium on March 10, 2017. Dursun Aydemir / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Almanya ve Fransa’dan “Nazi” tepkisi 16.03.2017

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye tarafından yapılan Nazi benzetmelerinin kabul edilemez olduğunu açıkladı.
December 1, 2016 French President Francois Hollande, seen in this picture taken from French TV, makes a televised address from the Elysee Palace in Paris, France, December 1, 2016. HANDOUT/France Television via REUTERS

Hollande 2017 seçimlerinde aday olmayacak 01.12.2016

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande perşembe günü sürpriz bir şekilde, 2017 yılında yapılacak seçimlerde ikinci kez aday olmayacağını açıkladı.
26.09.2016+++ French President Francois Hollande delivers a speech during a visit to the Gendarmerie of Calais, northern France, on September 26, 2016. President Francois Hollande visits Calais, the northern French port which is home to the sprawling Jungle migrant camp, where he is scheduled today to meet police, local officials and business representatives. +++ (C) Getty Images/AFP/P. Huguen

Calais mülteci kampı kapatılıyor 26.09.2016

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Calais mülteci kampının tamamen kapatılacağını duyurdu. Kampta Fransa'dan İngiltere'ye geçmek için bekleyen yaklaşık 10 bin sığınmacının bulunduğu belirtiliyor.

September 6, 2016 A migrants camped out in Calais, attempts to climb a security fence near refugee camp of Calais, France on August 3, 2015. More than 2 thousands migrants waiting at Calais forests, hoping to get to Britain, camp out in Calais, on August 3, 2015. Mustafa Yalcin / Anadolu Agenc (c) Getty Images/C. Furlong

Calais’deki sığınmacılar Fransa geneline dağıtılacak 25.09.2016

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Calais’deki mülteci kampının dağıtılarak, 9 bin sığınmacının ülke genelindeki kabul merkezlerine yerleştirileceğini açıkladı.
30.08.2016 **** French President Francois Hollande gestures as he addresses French ambassadors on August 30, 2016 in Paris. / AFP / POOL / Francois Mori (Photo credit should read FRANCOIS MORI/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/F. Mori

Hollande'dan Türkiye ve Rusya'ya Suriye uyarısı 30.08.2016

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Türkiye ve Rusya'ya Suriye'de gerginliğin tırmandırılmaması uyarısında bulundu.
French President Francois Hollande makes a televised address in Paris early Friday July 15, 2016 after a truck drove onto a sidewalk for more than a mile, plowing through Bastille Day revelers who'd gathered to watch fireworks in the French resort city of Nice on Thursday, July 14. (French Pool via AP) | Copyright: picture-alliance/AP Photo

Hollande: 50 kişi yaşam savaşı veriyor 15.07.2016

84 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Nice'te yaralıları ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, 50 yaralının durumunun kritik olduğunu ve yaşam savaşı verdiğini söyledi.
FILE PHOTO - An EgyptAir plane is seen on the runway at Cairo Airport, Egypt in this September 5, 2013 file photo. +++(C) Reuters/M. Abd El Ghany

Mısır uçağı: Kerpe açıklarında düştü 19.05.2016

Kayıp Mısır uçağıyla ilgili gelişmeler: Yunan yetkililer Mısır uçağının Kerpe adası açıklarında düştüğünü açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da uçağın denize düştüğünü doğruladı.
French President Francois Hollande (L) speaks with Germany's Chancellor Angela Merkel during an EU summit meeting on March 17, 2016 at the European Union council in Brussels. / AFP / STEPHANE DE SAKUTIN (Photo credit should read STEPHANE DE SAKUTIN/AFP/Getty Images)

Hollande'den Almanya'ya uyarı 06.04.2016

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Almanya'yı, mülteci krizinde tek taraflı kararlar almaması hususunda uyardı.
04.03.2016 French President Francois Hollande (R) welcomes German Chancellor Angela Merkel as she arrives for a meeting to discuss EU summit with Turkey on migrants at the Elysee Palace in Paris, France, March 4, 2016. REUTERS/Philippe Wojazer copyright: Reuters/P. Wojazer

Ortak çözüm mesajı 04.03.2016

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, pazartesi günü yapılacak Türkiye-AB Zirvesi öncesinde bir araya geldi. İki liderin görüşmesinden sığınmacı krizine ortak bir çözüm kararı çıktı.
epa05148263 French President Francois Hollande (R) and German Chancellor Angela Merkel (L) speak with each other during their meeting at the Prefecture in Strasbourg, France, 07 February 2016. Hollande, Merkel and European Parliament President Martin Schulz are meeting for talks in Strasbourg on the eve of Merkel's visit to Ankara, Turkey, as part of her bid to curb migration to Europe. EPA/PARTICK SEEGER / POOL MAXPPP OUT +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/P. Seeger

Türkiye zirvesi öncesi Merkel-Hollande buluşması 04.03.2016

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Devlet Başkanı François Hollande ile görüşmek üzere Paris'e gidiyor. Görüşmede, haftaya yapılacak AB-Türkiye zirvesinin ele alınması bekleniyor.
21.01.2016 French President Francois Hollande gestures prior to delivering a speech to foreign ambassadors during a ceremony to extend New Year wishes at the Elysee Palace in Paris, France, January 21, 2016. President Hollande laid down conditions for a deal with Britain on EU reform on Thursday, insisting that they must not hold back further euro zone integration. REUTERS/Thibault Camus/Pool Copyright: Reuters/T. Camus

Hollande: AB zirvesinde İngiltere tartışılmayacak 04.02.2016

Fransa Devlet Başkanı François Hollande, İngiltere'nin Birlik'ten ayrılması konusunun AB zirvesinde tartışılmayacağını söyledi.
3.12.2015 *** ©PHOTOPQR/LA NOUVELLE REPUBLIQUE ; ©PHOTOPQR/ LA NOUVELLE REPUBLIQUE / JEROME DUTAC LE 31 01 2016 Le président a choisi, «face à une situation humaine exceptionnelle», de suivre l'avis des défenseurs de cette sexagénaire condamnée à dix ans de prison pour avoir tué son mari qui lui infligeait des violences conjugales. Jacqueline Sauvage pourra ainsi demander sa libération conditionnelle. ARCHIVES Jacqueline Sauvage: François Hollande considers pardon for woman convicted of murdering abusive husband Ms Sauvage has become a symbol of the scourge of domestic violence in France since she lost her appeal against her conviction for murder in December FILES BLOIS (LOIR ET CHER) LE 01/12/2015 PROCES EN APPEL DEVANT LA COUR D ASSISES DU TRIBUNAL DE BLOIS DE JACQUELINE SAUVAGE POUR LE MEURTRE DE SON MARI A LA SELLE SUR LE BIED (LOIRET) LE 10 SEPTEMBRE 2012 L ACCUSEE JACQUELINE SAUVAGE Copyright: picture-alliance/dpa/S. Redaction

Kocasını öldüren kadına af 01.02.2016

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, şiddet uygulayan kocasını öldüren kadının cezasını affetti.
January 10, 2016 Bildunterschrift:French Paris' mayor Anne Hidalgo (C), French President Francois Hollande (2ndR) and French Prime minister Manuel Valls (R) walk during a remembrance rally at Place de la Republique (Republic square) on January 10, 2016 in Paris, to mark a year since 1.6 million people thronged the French capital in a show of unity after attacks on the Charlie Hebdo newspaper and a Jewish supermarket. Just as it was last year, the vast Place de la Republique will be the focus of the gathering as people reiterate their support for freedom of expression and remember the other victims of what would become a year of jihadist outrages in France, culminating in the November 13 coordinated shootings and suicide bombings that killed 130 people and were claimed by the Islamic State (IS) group. AFP PHOTO / THOMAS SAMSON (c) Getty Images/AFP/T. Samson

Paris’te terör kurbanları anılıyor 10.01.2016

François Hollande 2015’te terör saldırılarında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenine katıldı. Hollande daha sonra bir camiyi ziyaret etti.
23.11.2015 *** French President Francois Hollande (L) shakes hands with British Prime Minister David Cameron on November 23, 2015 at the Elysee Presidential Palace in Paris, whom he receives for talks on anti-terror coordination in the wake of the Paris attacks. AFP PHOTO / STEPHANE DE SAKUTIN (Photo credit should read STEPHANE DE SAKUTIN/AFP/Getty Images) Getty Images/AFP/S. de Sakutin

Cameron'dan Hollande'a destek açıklaması 23.11.2015

Paris saldırılarının ardından IŞİD'le mücadeleyi öncelikli hedef olarak belirleyen Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande liderlerle görüşme turuna Cameron'la başladı. İngiltere Başbakanı, Fransa'ya destek açıkladı.
French President Francois Hollande delivers a speech at a special congress of the joint upper and lower houses of parliament (National Assembly and Senate) at the Palace of Versailles, near Paris, France, November 16, 2015, following the series of deadly attacks on Friday in the French capital. French President Francois Hollande said on Monday France was at war against cowards, and not in a clash of civilisations, after militant attacks killed at least 129 people in and around Paris last week. REUTERS/Philippe Wojazer

Hollande: Değerlerimiz saldırıya uğradı 16.11.2015

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, parlamentodaki özel oturumda Paris saldırılarını değerlendirdi. Hollande, "Değerlerimiz saldırıya uğradı" dedi.
14.11.2015 French President Francois Hollande speaks at the Elysee Palace in Paris, France, the day after a series of deadly attacks in the French capital, November 14, 2015. Copyright: Reuters/S. de Sakutin

'Paris saldırılarını IŞİD düzenledi' 14.11.2015

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Paris'te düzenlenen saldırıların IŞİD tarafından organize edildiğini ifade etti.
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