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Suriye

Fransa'dan himayesinden ayrılarak 17 Nisan 1946'da bağımsızlığına kavuşan Suriye Arap Cumhuriyeti'nde 2011'de iç savaş patlak vermiştir.

Uzun yıllar tek partili sistemle yönetilen Suriye'de Baas Partisi hakimiyet kurmuştur. Devlet Başkanı Beşar Esad, 2000 yılında babası Hafız Esad'ın ölümünün ardından ülke yönetimini devralmıştır. Esad karşıtı hareketlerin patlak verdiği 2011 yılında ise ülke iç savaşa sürüklenmiştir. Suriye ile ilgili DW Türkçe'de yayınlanan haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Polish mounted police guard area on the Poland/Belarus border near Kuznica, Poland, in this photograph released by the Police, November 11, 2021. Policja Podlaska/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Türkiye'den Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına Belarus engeli 12.11.2021

Türkiye, Belarus'a gitmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmamasına ve uçağa alınmamalarına karar verdi. AB topraklarına girmek için Belarus'a ulaşan sığınmacılar krize neden olmuştu.
Syria's President Bashar al-Assad meets with United Arab Emirates Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed, in Damascus Syria, in this handout released by SANA November 9, 2021. SANA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE.

Suriye ile Arap ülkeleri arasındaki buzlar eriyor mu? 11.11.2021

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed El Nahyan’ın Suriye'ye yaptığı ziyaretin yankıları sürerken, El Nahyan'ın Şam'daki temasları Suriye için yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor.

DW Haber - 05.11.2021 05.11.2021

DW Haber'de bugün: ABD'nin Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye davet edilmedi; Erdoğan'a "Yahudi" demek hakaret sayıldı; İhracatçı yüksek değil, istikrarlı kur istiyor; Ülkücü mafya yeniden sokakta mı?; Türkiye'nin operasyon ihtimalinin tetiklediği ittifaklar

Operasyon ihtimali Şam ile Kürtleri yakınlaştırdı 05.11.2021

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki öz yönetim bölgesine operasyon yapılabileceğini açıklamasının ardından Suriye sahasında askeri ve siyasi hareketlilik arttı.
A Turkish military convoy of tanks and armoured vehicles passes near the city of Idlib, in northwestern Syria, near the Syria-Turkey border, on February 8, 2020. (Photo by Omar HAJ KADOUR / AFP) (Photo by OMAR HAJ KADOUR/AFP via Getty Images)

Operasyon ihtimali Şam ile kuzeydeki öz yönetim arasında diyalog sürecini yeniden başlattı 05.11.2021

Türkiye’nin Suriye'nin kuzeyine askeri operasyon yapma ihtimali Şam ile kuzeydeki öz yönetim arasında diyalog sürecini yeniden başlattı.
23.08.2019, Türkei, Ankara: A police car in the Old Town of Ankara, Turkey, on August 23, 2019. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN - FINLAND OUT. NO THIRD PARTY SALES. Foto: Vesa Moilanen/Lehtikuva/dpa |

Muz yeme paylaşımlarıyla ilgili 11 kişi gözaltına alındı 28.10.2021

Sosyal medyada muz yeme paylaşımları yapan 11 kişi "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme veya Aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alındı, şüphelilerden 7'si hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.
A Turkish military convoy is pictured in the village of al-Mastumah, about seven kilometres south of the city of Idlib on February 8, 2020. (Photo by AAREF WATAD / AFP) (Photo by AAREF WATAD/AFP via Getty Images)

Tezkere sonrası "seçim güvenliği" endişesi 27.10.2021

Irak-Suriye tezkeresinin 2 yıllığına uzatıltılması ve tezkerenin yabancı asker varlığına da olanak tanıması eleştirilere neden oluyor. Muhalefet, tezkerenin seçimlerde üstünlük için kullanılmasından endişeli.

ESKISEHIR, TURKEY - OCTOBER 23: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President and leader of the Justice and Development Party (AK Party) Recep Tayyip Erdogan attends extended meeting of AK Party, in Eskisehir, Turkey on October 23, 2021. Turkish Presidency/Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

Erdoğan: Kılıçdaroğlu HDP'nin emir eri konumuna gelmiştir 27.10.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Suriye ve Irak tezkeresine "hayır" oyu vermesine tepki göstererek Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin "emir eri" konumuna geldiğini söyledi.

Nur für die türkische Redaktion! *** CHP GENEL BASKANI KEMAL KILICDAROGLU, IYI PARTI GENEL BASKANI MERAL AKSENER'I ZIYARET ETTI. IKI LIDER GORUSMENIN ARDINDAN ORTAK ACIKLAMADA BULUNDU. FOTO-ANKARA-DHA. Kemal Kilicdaroglu, Vorsitzender der CHP und Meral Aksener Vorsitzende der IYI Partei in der Türkei. Copyright: Demirören Nachrichten Agentur, DHA. Alle Rechte sind frei für DW.

Millet İttifakı'nda tezkere çatlağı olur mu? 26.10.2021

TSK'ya sınır ötesi operasyonun yolunu açan tezkereye CHP karşı çıkarken İYİ Parti'nin "evet" demesi dikkatleri Millet İttifakı'na çevirdi. Peki bu tutum farklılığı Millet İttifakı'nda çatlağa yol açabilir mi?

A picture taken on April 20, 2018 in Ankara shows a general view of the Grand National Assembly of Turkey (TBMM) as debate motion on proposed early presidential and parliamentary elections begin. - Turkish President called snap elections for June 24, bringing the polls forward by a year-and-a-half. The election will hasten the transition to a new presidential system -- which critics fear will mark the start of one man rule -- due to come into force after the polls. (Photo by ADEM ALTAN / AFP) (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)

Irak-Suriye tezkeresi TBMM'den geçti 26.10.2021

Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesinin iki yıl uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

A picture taken on April 20, 2018 in Ankara shows a general view of the Grand National Assembly of Turkey (TBMM) as debate motion on proposed early presidential and parliamentary elections begin. - Turkish President called snap elections for June 24, bringing the polls forward by a year-and-a-half. The election will hasten the transition to a new presidential system -- which critics fear will mark the start of one man rule -- due to come into force after the polls. (Photo by ADEM ALTAN / AFP) (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)

CHP tezkereye "ret" oyu verecek 26.10.2021

CHP, Meclis Genel Kurulu'nda Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören tezkereye ret oyu verecek.

17.11.2015 *** FILE - epa05029673 Turkish deputies attend the opening ceremony of the Turkish Parliament in Ankara, Turkey, 17 November 2015. EPA/STR (zu dpa Eklat im türkischen Parlament vor Abstimmung über Immunität vom 20.05.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa

Yurt dışına asker gönderme tezkereleri TBMM Başkanlığı'na sunuldu 20.10.2021

Cumhurbaşkanlığı'na Irak ve Suriye ile Lübnan’a asker gönderme yetkisinin uzatılmasını öngören tezkereler TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

30.01.2019, Libanon, Mardsch: Syrische Flüchtlinge gehen durch ein Flüchtlingslager in der Bekaa-Ebene. Im Libanon leben rund 1,5 Millionen Syrer. Die libanesische Regierung hat die Weltmächte aufgefordert, sich stärker um die Rückkehr syrischer Flüchtlinge zu bemühen. Foto: Marwan Naamani/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

HRW: Suriye geri dönüş için güvenli değil 20.10.2021

İnsan Hakları İzleme Örgütü, "Suriye geri dönüş için güvenli değil" tespitine yer verdiği raporunda, ülkelerine dönen Suriyelilerin ağır insan hakları ihlalleri ile karşı karşıya kaldıkları uyarısında bulundu.
Security forces inspect the site of an explosion in central Damascus, Syria October 20, 2021. REUTERS/Firas Makdesi

Suriye'de askeri araca bombalı saldırı 20.10.2021

Suriye'de asker taşıyan bir otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Yol kenarına konan iki bombanın patlaması sonucunda en az 14 kişi hayatını kaybetti. İdlib'de hükümet birliklerinin saldırısında 13 kişi öldü.
Geir O. Pedersen, UN Special Envoy for Syria, speaks to the media about the sixth session of the Constitutional Committee Small Body, during a press conference at the European headquarters of the United Nations in Geneva, Switzerland, Sunday, October 17, 2021. (KEYSTONE/Martial Trezzini)

Suriye'de yeni anayasa taslağı için anlaşıldı 18.10.2021

Suriye Anayasa Komitesi'nin hükümet ve muhalefeti temsil eden eş başkanları, yeni bir anayasa taslağı hazırlanması konusunda anlaştı.
February 28, 2020 Members of Syria's opposition National Liberation Front fire heavy artillery guns at government forces in the village of Talhiyeh near the town Taftanaz in northeastern Idlib province, from another position on February 28, 2020. (Photo by Abdulwajed HAJ ESTEIFI / AFP) (Photo by ABDULWAJED HAJ ESTEIFI/AFP via Getty Images)

Reuters: Türkiye Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon hazırlığında 15.10.2021

Reuters’in haberine göre TSK ve MİT Suriye’nin kuzeyine askeri operasyon hazırlığına başladı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyu G20 zirvesinde ABD Başkanı Biden ve Rusya lideri Putin ile görüşeceği belirtildi.
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