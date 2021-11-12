Suriye ile Arap ülkeleri arasındaki buzlar eriyor mu?

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed El Nahyan’ın Suriye'ye yaptığı ziyaretin yankıları sürerken, El Nahyan'ın Şam'daki temasları Suriye için yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor.