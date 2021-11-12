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Fransa'dan himayesinden ayrılarak 17 Nisan 1946'da bağımsızlığına kavuşan Suriye Arap Cumhuriyeti'nde 2011'de iç savaş patlak vermiştir.
Uzun yıllar tek partili sistemle yönetilen Suriye'de Baas Partisi hakimiyet kurmuştur. Devlet Başkanı Beşar Esad, 2000 yılında babası Hafız Esad'ın ölümünün ardından ülke yönetimini devralmıştır. Esad karşıtı hareketlerin patlak verdiği 2011 yılında ise ülke iç savaşa sürüklenmiştir. Suriye ile ilgili DW Türkçe'de yayınlanan haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.