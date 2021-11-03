Tayvan koronavirüsün yayılmasını nasıl engelledi?

Tayvan, virüsün merkez üssü olarak görülen Çin'e olan yakınlığına rağmen, enfeksiyon oranını komşu ülkelerden çok daha düşük tutmayı başardı. Haftalar önce, adanın Çin dışında en kötü etkilenen ikinci bölge olması bekleniyordu. Tayvan bu beklentiyi nasıl tersine çevirdi? Ve devam eden pandemi ile nasıl başa çıkacak? DW'den Phoebe Kong Tayvan'daki son gelişmeleri aktardı.