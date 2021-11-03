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Tayvan

Tayvan, Çin Cumhuriyeti'nin gayrıresmi adıdır. Uluslararası hukuk açısından tartışmalıdır. Çin Cumhuriyeti'ni Çin'in tek meşru hükümeti olarak 22 BM üyesi devlet ve BM üyesi olmayan Vatikan tanımaktadır.

Bu, Pekin yönetiminin izlediği "tek Çin politikası"nın sonucudur. Pekin, kendisiyle kurulacak ikili diplomatik ilişki için Çin'in meşru temsilcisi olarak tanınmayı şart koşmaktadır. DW Türkçe'nin Tayvan ile ilgili haber, analiz, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

ARCHIV - Militärparade zum 60. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China (Archivfoto vom 01.10.2009). China plant eine große Militärparade zum 70. Jahrestag des Ende des Zweiten Welkriegs in Asien. EPA/ADRIAN BRADSHAW +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Pentagon: Çin beklediğimizden çok daha hızlı silahlanıyor 03.11.2021

ABD Savunma Bakanlığı, Çin'in nükleer silah envanterini çok hızlı bir şekilde geliştirdiğini belirterek 2027'ye kadar Tayvan konusunda sıcak çatışma olasılığına işaret etti.
President Joe Biden speaks during an event marking the 10th anniversary of the dedication of the Martin Luther King, Jr. Memorial in Washington, Thursday, Oct. 21, 2021. (AP Photo/Susan Walsh)

Biden, Tayvan’ı Çin’e karşı koruyacaklarını açıkladı 22.10.2021

Çin’in saldırması halinde, Tayvan’ı savunacaklarını açıklayan ABD Başkanı Biden, "Bunu yapma taahhüdümüz var" dedi. Çin ise ABD’ye "tehlikeli hamlelerde bulunduğu" suçlaması yöneltti.

Chinese President Xi Jinping delivers a speech at an event commemorating the 110th anniversary of Xinhai Revolution at the Great Hall of the People in Beijing, Saturday, Oct. 9, 2021. (AP Photo/Andy Wong)

Çin Devlet Başkanı Şi'den Tayvan'a "birleşme" çağrısı 09.10.2021

Çin Devlet Başkanı Şi, Tayvan'a barışçıl yollarla yeniden birleşme çağrısı yaptı. Şi'ye tepki gösteren Taipei yönetimi ise Tayvan'ın "bağımsız bir ülke" olduğunu vurguladı.

A cordon is seen in front of the train that derailed in a tunnel north of Hualien, Taiwan April 2, 2021. REUTERS/Ann Wang

Tayvan’da tren raydan çıktı: En az 48 ölü 02.04.2021

Tayvan’ın doğusunda meydana gelen tren kazasında en az 48 kişi hayatını kaybetti. Trenin bir kamyona çarparak raydan çıktığı belirtiliyor.

epa04910302 Military vehicles carrying DF-26 ballistic missiles drive past Tiananmen Gate during a military parade to commemorate the 70th anniversary of the end of World War II, in Beijing, China, 03 September 2015. China holds a military parade as one of the events taking place around the World marking the 70th Anniversary of the WWII Victory over Japan Day which marks the day Japan officially accepted the terms of surrender imposed by the by Allied Forces in the Pacific conflict. EPA/ANDY WONG / POOL +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Almanya uyanan dev Çin’i mercek altına aldı 12.03.2021

Çin’in askeri yatırımlarını pek çok ülke gibi kaygıyla izleyen Almanya bu ülkeden kaynaklanabilecek olası küresel tehditleri dikkatle izliyor. Almanya Savunma Bakanlığı bu konuyla ilgili bir rapor hazırladı.

In this May 11, 2018, file photo released by Xinhua News Agency, two Su-35 fighter jets and a H-6K bomber from the People's Liberation Army air force fly in formation during patrol that included the Luzon Straits also known as Bashi Straits near Taiwan. China has summoned the American ambassador and the defense attache and recalled its navy commander from a U.S. trip to deliver a strong protest against economic sanctions Washington lodged over the purchase of Russian fighter jets and surface-to-air missile equipment. The Defense Ministry says the U.S. had no right to interfere in Chinese military cooperation with Russia. The U.S. says the purchase of the weapons violates a law punishing Moscow for interfering in U.S. elections. (Liu Rui/Xinhua via AP, File) |

ABD ile Çin arasında gerginlik tırmanıyor 25.01.2021

ABD’nin Güney Çin Denizi'ne uçak gemisi sevk etmesine Çin’den tepki geldi. Pekin, ABD’yi yeni bir gerginliği başlatmaması yönünde uyardı.

Bildunterschrift:GOSPORT, ENGLAND - MARCH 23: The USS Theodore Roosevelt anchors off the coast on March 23, 2015 in Gosport, England. The 1,092ft-long US Aircraft carrier is currently stationed off Stokes Bay in Gosport on a five day visit before continuing on it's round-the-world deployment. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)

ABD ile Çin arasında Tayvan gerginliği 24.01.2021

ABD ile Çin arasındaki Tayvan gerginliği tırmanıyor. Çin’in savaş uçaklarını adanın yakınında uçurması üzerine Tayvan’a desteğini yineleyen ABD, bir uçak gemisi grubunu da Güney Çin Denizi'ne gönderdi.

Tayvan koronavirüsün yayılmasını nasıl engelledi? 01.04.2020

Tayvan, virüsün merkez üssü olarak görülen Çin'e olan yakınlığına rağmen, enfeksiyon oranını komşu ülkelerden çok daha düşük tutmayı başardı. Haftalar önce, adanın Çin dışında en kötü etkilenen ikinci bölge olması bekleniyordu. Tayvan bu beklentiyi nasıl tersine çevirdi? Ve devam eden pandemi ile nasıl başa çıkacak? DW'den Phoebe Kong Tayvan'daki son gelişmeleri aktardı.

A pro-independence protester holds a banner printed with the national flags of Taiwan and China to satirize the closer Taipei-Beijing economic ties, during a demonstration against the visit of China's chief Taiwan negotiator Chen Yunlin outside the airport in the central Taiwanese city of Taichung on December 21, 2009. Chen Yunlin flew into the island amid a push by Taipei for a sweeping trade pact with its giant neighbour in the face of vehement opposition protests. AFP PHOTO / PATRICK LIN (Photo credit should read PATRICK LIN/AFP/Getty Images)

Çin: Tayvan bizim iç meselemiz 12.01.2020

Tayvan’da Çin karşıtı devlet başkanı Tsai Ing-wen’in seçimlerden yine galip ayrılması Pekin’i öfkelendirdi. Çin medyası da Tayvan seçimlerine "karanlık yabancı güçlerin" müdahale ettiğini öne sürüyor.

January 8, 2020, Taoyuan, Taiwan: Tsai Ing-wen, Taiwan s President and presidential candidate from the ruling Democratic Progressive Party DPP, waving to supporters during an campaign rally..The president election of Taiwan is scheduled on January 11. Taoyuan Taiwan PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAs197 20200108zaas197050 Copyright: xChanxLongxHeix

Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen seçimi kazandı 11.01.2020

Uzak Asya ülkelerinden Tayvan’da devlet başkanlığı seçimini, halihazırda bu makamda olan Tsai Ing-wen kazandı. Tsai Ing-wen bu sonuçla görevini bir dönem daha sürdürmeye hak kazandı.
Taiwanese Deputy Defense Minister Shen Yi-ming, salutes as he is introduced to journalists during a press conference in Taipei, Taiwan on Thursday, March 7, 2019. Taiwan's defense ministry says it has submitted an official request to purchase new fighter jets from the United States. (AP Photo/Johnson Lai) |

Tayvan Genelkurmay Başkanı helikopter kazasında öldü 02.01.2020

Tayvan Savunma Bakanlığı, aralarında Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming’in de olduğu sekiz kişinin, içinde bulundukları helikopterin düşmesi sonucu öldüğünü duyurdu. Beş kişi ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

**Archivbild*** Soon after Taiwan President Tsai Ing-wen admitted to filing an official procurement plan for 66 F-16V to the U.S., President Trump reportedly provided a “tacit approval” to the matter. | Verwendung weltweit

ABD-Tayvan F-16 ticareti Çin’i öfkelendirdi 21.08.2019

Çin Halk Cumhuriyeti, ABD yönetimi tarafından Tayvan’a 66 adet F-16 savaş uçağının satışına izin verilmesinin ardından, anlaşmaya taraf olan tüm Amerikan firmalarına yaptırım uygulayacağını duyurdu.
17.05.2019+++ A same-sex marriage supporter holds rose to mourn those who committed suicide due to discrimination during a parliament vote on three draft bills of a same-sex marriage law, outside the Legislative Yuan in Taipei, Taiwan May 17, 2019. REUTERS/Tyrone Siu TPX IMAGES OF THE DAY

Tayvan'da eşcinsel evlilik yasallaştı 17.05.2019

Tayvan Parlamentosu eşcinsel çiftlerin evlenebilmesini sağlayan tasarıyı kabul etti. Bu kararla Tayvan Asya’da eşcinsellere evlilik hakkı tanıyan ilk ülke oldu.
18.12.2018 Chinese President Xi Jinping applauds during a conference to commemorate the 40th anniversary of China's Reform and Opening Up policy at the Great Hall of the People in Beijing, Tuesday, Dec. 18, 2018. (AP Photo/Mark Schiefelbein) |

Çin'den Tayvan'a yeniden birleşme çağrısı 02.01.2019

Tek Çin altında Tayvan'a birleşme çağrısı yapan Çin Devlet Başkanı Şi, barış içinde birleşmeyi arzuladıklarını ancak kuvvet kullanma ihtimalinin de saklı tutulduğunu belirtti.

Çöpünü ver, parayı al 01.10.2018

Tayvan'ın başkenti Taipei'de sokaklara çöp makineleri yerleştirildi. Taipei yönetimi şişe ve konserve kutularını bu makinelere atanlara para veriyor.
16.09.2018 +++ High waves hit the shore at Heng Fa Chuen, a residental district near the waterfront, as Typhoon Mangkhut slams Hong Kong, China September 16, 2018. REUTERS/Bobby Yip

Filipinler'de can alan Mangkhut tayfunu Çin’e ulaştı 16.09.2018

Hızı saatte 232 kilometreye ulaşan Mangkhut tayfunu, Filipinler ile Tayvan'da en az 30 can aldı. Can kayıplarının 100'ü bulacağı tahmin edilirken tayfun Çin'in güneyine doğru ilerliyor.
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