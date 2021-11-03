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Tayvan, Çin Cumhuriyeti'nin gayrıresmi adıdır. Uluslararası hukuk açısından tartışmalıdır. Çin Cumhuriyeti'ni Çin'in tek meşru hükümeti olarak 22 BM üyesi devlet ve BM üyesi olmayan Vatikan tanımaktadır.
Bu, Pekin yönetiminin izlediği "tek Çin politikası"nın sonucudur. Pekin, kendisiyle kurulacak ikili diplomatik ilişki için Çin'in meşru temsilcisi olarak tanınmayı şart koşmaktadır. DW Türkçe'nin Tayvan ile ilgili haber, analiz, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Tayvan, virüsün merkez üssü olarak görülen Çin'e olan yakınlığına rağmen, enfeksiyon oranını komşu ülkelerden çok daha düşük tutmayı başardı. Haftalar önce, adanın Çin dışında en kötü etkilenen ikinci bölge olması bekleniyordu. Tayvan bu beklentiyi nasıl tersine çevirdi? Ve devam eden pandemi ile nasıl başa çıkacak? DW'den Phoebe Kong Tayvan'daki son gelişmeleri aktardı.