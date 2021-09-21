Kum mafyası ve kum ithalatçıları

Ortadoğu'da çöllerle çevrili ülkeler bile Avustralya ve Kanada gibi çok uzak bölgelerden kum ithal ediyor. Kum, neden bu kadar değerli ve biz bunun farkında mıyız? Yasa dışı yollarla çıkarılan kum, ekosistemde ne tür zararlara yol açıyor?