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Kanada, Kuzey Amerika'da ülke. Yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük 2. Ülkesidir. Başkenti Ottawa'dır. Nüfusu 35 milyon 800 bindir.
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Delta varyantının özellikle gençler arasında da yayıldığına dair haberler çocuklara yönelik aşı uygulaması tartışmalarını alevlendirdi. ABD, AB ve Kanada ile bazı ülkelerde 12 yaş üzeri gençlere aşı onayı çıkmasıyla beraber bazı ebeyenler çocuklarına aşı yaptırmaya başladı. Bonn Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Soyhan Bağcı konuya dair sorularımızı yanıtladı.