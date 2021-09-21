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Kanada

Kanada, Kuzey Amerika'da ülke. Yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük 2. Ülkesidir. Başkenti Ottawa'dır. Nüfusu 35 milyon 800 bindir.

DW Türkçe'nin Kanada ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Canada's Liberal Prime Minister Justin Trudeau speaks at an election campaign stop on the last campaign day before the election, in Winnipeg, Manitoba, Canada September, 19, 2021. REUTERS/Carlos Osorio

Kanada'da seçimin galibi Trudeau 21.09.2021

Kanada'da yapılan erken seçimlerin galibi ilk sonuçlara göre Başbakan Justin Trudeau'nuın liderliğindeki Liberal Parti oldu. Ancak parti tek başına hükümet kurmaya yetecek çoğunluğu elde edemedi.
School Vaccination For Students Over 12 Y.O. Starts In Dusseldorf a student receives her vaccination in a Leibniz Montessori gymnasium in Duesseldorf, Germany on August 27, 2021 as school offers vaccination for students from 12 years old. Dusseldorf Germany tang-notitle210827_npQrX PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xYingxTangx

"Üç çocuğumu da aşılatmak istiyorum" 01.09.2021

Delta varyantının özellikle gençler arasında da yayıldığına dair haberler çocuklara yönelik aşı uygulaması tartışmalarını alevlendirdi. ABD, AB ve Kanada ile bazı ülkelerde 12 yaş üzeri gençlere aşı onayı çıkmasıyla beraber bazı ebeyenler çocuklarına aşı yaptırmaya başladı. Bonn Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Soyhan Bağcı konuya dair sorularımızı yanıtladı.
HANDOUT - 14.01.2019, China, Liaoning: Dieses von CCTV zur Verfügung gestellte Videostandbild zeigt den Kanadier Robert Lloyd Schellenberg (M) während eines Gerichtsverfahrens. Ein chinesisches Gericht hat den Kanadier am Montag wegen Drogenschmuggels zum Tode verurteilt. Foto: Anonymous/CCTV/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Çin mahkemesi Kanada vatandaşının idam cezasını onadı 10.08.2021

Çin'de temyiz mahkemesi, uyuşturucu kaçakçılığından yargılanan Kanadalı Schellenberg'in idam cezasını onadı. Kanada, karara tepki gösterdi.

10.07.21 *** THERMAL, CALIFORNIA - JULY 10: Vehicles are viewed above a 'highway mirage' caused by a thin layer of hot air above the roadway on July 10, 2021 near Thermal, California. ‘Dangerously hot conditions’ are expected to hit the Coachella Valley this weekend with possible highs of 115 to 120 degrees, according to the National Weather Service. An excessive heat warning was issued for much of California through Monday. Climate models almost unanimously predict that heat waves will become more intense and frequent as the planet continues to warm. (Photo by Mario Tama/Getty Images)

ABD’nin batısı sıcaktan kavruluyor 11.07.2021

Yaklaşık 10 gün önce Kanada ve ABD’de yaşanan aşırı sıcak hava dalgasının ardından bu kez ABD’nin batı eyaletlerinde 54 dereceye varan sıcaklar yaşanıyor.

A motorist travels on the Trans-Canada Highway as a wildfire burns on the side of a mountain in Lytton, B.C., Thursday, July 1, 2021. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

Kanada'da aşırı sıcaklar: Orman yangınları tehlikeli boyutta 03.07.2021

Aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Kanada'da görülen orman yangınları endişe yaratıyor. Özellikle Britanya Kolumbiyası eyaletini etkisi altına alan yangınlarla mücadele amacıyla bölgeye asker sevk edildi.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** The city of Vancouver, British Columbia, is seen through a haze on a scorching hot day, June 29, 2021. - Schools and Covid-19 vaccination centers closed Monday while community cooling centers opened as western Canada and parts of the western United States baked in an unprecedented heat wave that broke several temperature records. Lytton in British Columbia broke the record for Canada's all-time high Monday, with a temperature of 118 degrees Fahrenheit (47.9 degrees Celsius), just one day after the village set the previous record at 116 degrees. (Photo by Don MacKinnon / AFP) (Photo by DON MACKINNON/AFP via Getty Images)

Kanada'da 50 dereceye varan sıcaklar can alıyor 30.06.2021

Kanada'nın batısında cuma gününden bu yana etkili olan aşırı sıcaklarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Bazı bölgelerde sıcaklığın 50 dereceye yaklaştığı belirtiliyor.
Pairs of children's shoes and toys are seen at memorial in front of the former Kamloops Indian Residential School after the remains of 215 children, some as young as three years old, were found at the site last week, in Kamloops, British Columbia, Canada May 31, 2021. REUTERS/Dennis Owen

Kanada'da yerli katliamı: 751 mezar daha bulundu 24.06.2021

Kanada'da eskiden yerli çocukların asimilasyonu için kullanılan Katolik okullarından birinin yakınında 751 mezar daha bulundu. Yerli gruplar Papa'dan özür dilemesini talep etti.
June 7, 2021, London, Ontario, Canada: A line of police officers look for evidence at the scene of a car crash in London, Ontario on Monday, June 7, 2021. Police in London, Ont., say four people have died after several pedestrians were struck by a car Sunday night. (Credit Image: © Geoff Robins/The Canadian Press via ZUMA Press

Kanada'da Müslüman aileye araçlı saldırı 08.06.2021

Kanada'da Pazar günü beş kişilik bir aile kaldırımda yürürken araçlı saldırıya uğradı. Aracın ezdiği aile fertlerinden dördü hayatını kaybetti. Polis, olayın ırkçı bir saldırı olabileceğini açıkladı.

Kum mafyası ve kum ithalatçıları 07.06.2021

Ortadoğu'da çöllerle çevrili ülkeler bile Avustralya ve Kanada gibi çok uzak bölgelerden kum ithal ediyor. Kum, neden bu kadar değerli ve biz bunun farkında mıyız? Yasa dışı yollarla çıkarılan kum, ekosistemde ne tür zararlara yol açıyor?
A plaque is seen outside of the former Kamloops Indian Residential School on Tk'emlups te Secwépemc First Nation in Kamloops, British Columbia, Canada on Thursday, May 27, 2021. The remains of 215 children have been found buried on the site of the former residential school in Kamloops. (Andrew Snucins/The Canadian Press via AP)

Kanada'da 215 yerli çocuğun kalıntıları bulundu 29.05.2021

Kanada'nın British Columbia eyaletinde geçmişte yerlileri asimile etmekte kullanılmış olan bir yatılı okulun bahçesinde 215 yerli çocuğun ceset kalıntıları bulundu.
30.12.2020 Ein Mitarbeiterin der Asklepios Klinik bereitet den Covid-19 Impfstoff von Biontech/Pfizer für eine Impfung vor. Anders als zahllose Kritiker der Impfstrategie von EU und Bundesregierung hält der Virologe Drosten es nicht für möglich, das Vorgehen bei der Bestellung von Impfstoffen rückblickend zu bewerten.

BioNTech aşısı 12-15 yaş arasında da koruyucu 28.05.2021

BioNTech/Pfizer aşısının 12-15 yaş arası çocuklarda da koruma sağladığı tespit edildi. Araştırmayı yapan uzmanlar bu yaş aralığındaki çocukların aşılanmasını önerdi.
A man walks in a deserted street in Paris on December 15, 2020, as a new 8:00 pm-6:00am curfew is implemented in France to avoid a third wave of coronavirus infections. - French don't longer need to fill out forms justifying their reason for leaving home but they are, however, subject to a new curfew as the country battles to avoid a third wave of coronavirus infections that could require an economically devastating third national lockdown. The curfew will be waived for Christmas Eve in order to allow families to travel to celebrate together but it will be kept in place for New Year's Eve. (Photo by MARTIN BUREAU / AFP) (Photo by MARTIN BUREAU/AFP via Getty Images)

Geceleri sokağa çıkma kısıtlaması etkili bir yöntem mi? 18.04.2021

Aralarında Fransa, Hollanda, Kanada, Fas ve Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler pandemiyle mücadelede sokağa çıkma kısıtlaması uyguladı veya hâlâ uyguluyor. Peki bu etkili bir yöntem mi?
The Bayraktar TB2 drone is pictured on December 16, 2019 at Gecitkale Airport in Famagusta in the self-proclaimed Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). - The Turkish military drone was delivered to northern Cyprus today amid growing tensions over Turkey's deal with Libya that extended its claims to the gas-rich eastern Mediterranean. The Bayraktar TB2 drone landed in Gecitkale Airport in Famagusta around 0700 GMT, an AFP correspondent said, after the breakaway northern Cyprus government approved the use of the airport for unmanned aerial vehicles. It followed a deal signed last month between Libya and Turkey that could prove crucial in the scramble for recently discovered gas reserves in the eastern Mediterranean. (Photo by Birol BEBEK / AFP) (Photo by BIROL BEBEK/AFP via Getty Images)

Kanada Türkiye’ye askeri teknoloji satışını durdurdu 13.04.2021

Kanada, Türkiye’nin Kanada teknolojisiyle donatılan İHA’ları Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda kullandığı gerekçesiyle Ankara’ya askeri ihracat lisanslarını iptal etti.

(FILES) This file photo taken on May 31, 2019 shows watchtowers on a high-security facility near what is believed to be a re-education camp where mostly Muslim ethnic minorities are detained, on the outskirts of Hotan, in China's northwestern Xinjiang region. - A recurrence of the Urumqi riots which left nearly 200 people dead a decade ago is hard to imagine in today's Xinjiang, a Chinese region whose Uighur minority is straitjacketed by surveillance and mass detentions. (Photo by GREG BAKER / AFP) / TO GO WITH: China rights minorities Xinjiang, FOCUS by Eva XIAO

Kanada Uygurlara yönelik muameleyi "soykırım" olarak tanımladı 23.02.2021

Kanada Avam Kamarası, Çin'in Uygurlara muamelesini "soykırım" olarak tanımladı. Başbakan Trudeau ve kabinesi katılmadığı oylamada kabul edilen önergenin hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor.

*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Schott is planning to delivers pharma vials to package 2 billion doses of COVID-19 vaccines. The German glassmaker and pharma packaging company has reached agreements with leading pharmaceutical companies, including partners of ‘Operation Warp Speed’ – the US government initiative to serve local vaccine production needs. The Mainz-based company is one of the world’s leading experts in the production of type-I Borosilicate glass, the gold standard for drug packaging for over a century. The material is best suited for potential COVID-19 vaccines, as it avoids the interactions between containers and vaccines that can limit vaccine effectiveness.

OECD’den sanayi ülkelerine bencillik uyarısı 14.12.2020

OECD Genel Sekreteri, ABD, Kanada gibi zengin sanayi ülkelerinin nüfuslarının çok üstünde doz aşı satın aldığını belirterek “Niçin yoksul ülkelerdeki 5 milyar insanı düşünmüyoruz?” sorusunu yöneltti.
07.01.2020 *** Union Jack flags flutter in the breeze at a souvenir stall across the River Thames from the Houses of Parliament in London, England, on January 7, 2020. MPs returned to Westminster today following the winter recess, with the government's Brexit bill topping the agenda and expected to clear the Commons (where the Conservative Party now holds an 80-seat majority) on Thursday. The so called Withdrawal Agreement Bill will then pass to the House of Lords for consideration there. The UK is set to leave the EU at 11pm on January 31, beginning a transition period running until the end of the year, in which time Prime Minister Boris Johnson has committed to concluding a post-Brexit trade deal with Brussels. (Photo by David Cliff/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

İngiliz Ticaret Odası Türkiye ile de anlaşma istiyor 22.11.2020

AB’den ayrılan İngiltere ile Kanada arasında geçici ticari anlaşma imzalandı. İngiltere Ticaret Odası, önemli pazarlardan biri olan Türkiye ile de acilen benzer bir anlaşma talep ediyor.
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