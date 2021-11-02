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Bulgaristan, Güneydoğu Avrupa'da, Balkan Yarımadası'nın doğu kesiminde yer alan bir ülkedir. Batıda Sırbistan ve Makedonya, doğuda Karadeniz, kuzeyde Romanya, güneyde Yunanistan güneydoğuda Türkiye ile çevrilidir.
Başkenti Sofya olan Bulgaristan'ın nüfusu yaklaşık 7 milyondur. DW Türkçe'nin Bulgaristan ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Bulgaristan'daki yolsuzluğa karşı protestolar neredeyse tüm ülkeye yayıldı. Göstericiler Bulgar hükümetini bir "oligark mafya çetesi“ olarak görüyor. On binlerce kişi istifa çağrısı yapıyor. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev bile protestocuların istifa isteğine destek verdi. Başbakan Borissov, devam eden protestolara rağmen görevde kalmakta kararlı görünüyor.
Bulgaristan'da yolsuzlukla mücadele görevlisinin gözaltına alınması sonrasında ülkede başlayan gösteriler sürerken, Cumhurbaşkanı Radev, Borisov hükümetini "mafya" gibi davranmakla suçlayarak istifa çağrısı yaptı.