Rusya, eski Sovyetler Birliği'nin en büyük cumhuriyetiydi. BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Rusya, dünya politikasının öncü ülkelerinden biridir.

Rusya, 17 milyon 75 bin kilometrekare ile yüzölçümü açısından dünyanın en büyük ülkesidir. Dünya siyasetinde etkin bir role sahip olan Rusya'nın sahip olduğu topraklar Kuzey Asya'nın tamamına ve Doğu Avrupa'nın büyük bir kısmına uzanmaktadır. Rusya, dokuz farklı zaman dilimine yayılmaktadır. Rusya ile ilgili DW Türkçe'de yayınlanan haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.