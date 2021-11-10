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Rusya

Rusya, eski Sovyetler Birliği'nin en büyük cumhuriyetiydi. BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Rusya, dünya politikasının öncü ülkelerinden biridir.

Rusya, 17 milyon 75 bin kilometrekare ile yüzölçümü açısından dünyanın en büyük ülkesidir. Dünya siyasetinde etkin bir role sahip olan Rusya'nın sahip olduğu topraklar Kuzey Asya'nın tamamına ve Doğu Avrupa'nın büyük bir kısmına uzanmaktadır. Rusya, dokuz farklı zaman dilimine yayılmaktadır. Rusya ile ilgili DW Türkçe'de yayınlanan haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Merkel Putin Telefon Kombobild

Merkel'den Putin'e Belarus telefonu 10.11.2021

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus-Polonya sınırında yaşanan sığınmacı krizini görüştü. Merkel, Putin’den Minsk üzerinde etkisini kullanmasını istedi.
A picture taken on November 8, 2021 shows migrants at the Belarusian-Polish border in the Grodno region. - Poland on November 8 said hundreds of migrants in Belarus were descending on its border aiming to force their way into the EU member in what NATO slammed as a deliberate tactic by Minsk. - Belarus OUT (Photo by Leonid Shcheglov / BELTA / AFP) / Belarus OUT (Photo by LEONID SHCHEGLOV/BELTA/AFP via Getty Images)

Rusya'dan AB'ye: Türkiye gibi Belarus'a da yardım edin 10.11.2021

Polonya Belarus'tan gelen sığınmacı dalgasından Putin'i sorumlu tutarken, Rusya'dan "Türkiye'ye yardım ediyorsunuz Belarus'a da edin" mesajı geldi. AB, menşe ve transit ülkelere yaptırımlar üzerinde çalışıyor.
A Turkish military convoy of tanks and armoured vehicles passes near the city of Idlib, in northwestern Syria, near the Syria-Turkey border, on February 8, 2020. (Photo by Omar HAJ KADOUR / AFP) (Photo by OMAR HAJ KADOUR/AFP via Getty Images)

Operasyon ihtimali Şam ile kuzeydeki öz yönetim arasında diyalog sürecini yeniden başlattı 05.11.2021

Türkiye’nin Suriye'nin kuzeyine askeri operasyon yapma ihtimali Şam ile kuzeydeki öz yönetim arasında diyalog sürecini yeniden başlattı.
Ein Polizeifahrzeug steht vor der Botschaft der Russischen Föderation. Russland ist enger Verbündeter von Belarus.

Berlin'deki Rus Büyükelçiliği'nde gizemli ölüm 05.11.2021

Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatın üst katlardan düşerek ölmesi soru işaretlerini beraberinde getirdi. Diplomatın aslen Rus iç istihbarat teşkilatı FSB'ye çalıştığı belirtiliyor.
Russian President Vladimir Putin chairs a meeting with senior government officials via a video link at his residence outside Moscow, Russia October 20, 2021. Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Putin'den "SİHA'lara hız verin" talimatı 02.11.2021

Rusya lideri Putin, SİHA geliştirme ve üretim çalışmalarının hızlandırılması talimatı verdi. Türk SİHA'larının Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlılarına karşı kullanılması Moskova'da rahatsızlık yaratmıştı.
BRUSSELS, BELGIUM - JUNE 14: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan (L) and US President Joe Biden (R) pose for a photo during a meeting at the NATO summit at the North Atlantic Treaty Organization (NATO) headquarters in Brussels, on June 14, 2021. Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout / Anadolu Agency

Washington: Teyit edemeyiz, beklenti bu yönde 29.10.2021

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Biden-Erdoğan görüşmesini teyit edemeyeceğini ancak beklentilerin Glasgow'da bir görüşme gerçekleşmesi yönünde olduğunu söyledi.
The Bayraktar TB2 drone is pictured on December 16, 2019 at Gecitkale Airport in Famagusta in the self-proclaimed Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). - The Turkish military drone was delivered to northern Cyprus today amid growing tensions over Turkey's deal with Libya that extended its claims to the gas-rich eastern Mediterranean. The Bayraktar TB2 drone landed in Gecitkale Airport in Famagusta around 0700 GMT, an AFP correspondent said, after the breakaway northern Cyprus government approved the use of the airport for unmanned aerial vehicles. It followed a deal signed last month between Libya and Turkey that could prove crucial in the scramble for recently discovered gas reserves in the eastern Mediterranean. (Photo by Birol BEBEK / AFP) (Photo by BIROL BEBEK/AFP via Getty Images)

Rusya'dan Türk SİHA'ları açıklaması: Korkumuzda haklı çıktık 27.10.2021

Ukrayna'nın Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı Türk yapımı SİHA kullanmasının ardından Moskova, bu gelişmeyle ilgili endişesini dile getirdi. Kremlin, Türk SİHA'larının bölgedeki durumu "istikrarsızlaştırdığını" belirtti.
29.05.2021 Zahlreiche Menschen spazieren durch die Fußgängerzone in der Innenstadt. Die Hoffnung auf Herdenimmunität ist fast so alt wie die Corona-Pandemie. Unter anderem ansteckendere Virusvarianten wie Delta lassen dahinter aber Fragezeichen entstehen. (zu dpa «Unerreichbare Herdenimmunität bei Corona? - Delta und weitere Risiken») +++ dpa-Bildfunk +++

Almanya’da Covid-19 vaka sayısı 5 ayın zirvesine çıktı 22.10.2021

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış endişeye yol açıyor. Almanya’da Covid-19 vakaları 5 ayın zirvesine çıkarken, yoğun bakımların alarm verdiği bildirildi. Rusya kapanma, AB ise aşı karşıtlarına mücadele kararı aldı.

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov speaks to the media during his and Serbia's Foreign Minister Nikola Selakovic joint news conference following their talks in Moscow, Russia, Friday, April 16, 2021. Russian Foreign Minister Sergey Lavrov says Moscow will order 10 U.S. diplomats to leave Russia in a retaliatory response to the U.S. sanctions. Lavrov also said Moscow will add eight U.S. officials to its sanctions list and move to restrict and stop the activities of U.S. nongovernmental organizations from interfering in Russia's politics. (Yuri Kochetkov/Pool Photo via AP)

Rusya'dan Kıbrıs açıklaması: Federasyondan yanayız 21.10.2021

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kıbrıslı Rum mevkidaşıyla görüşmesi sonrasında, Maraş‘ın açılması kararını "yıkıcı ve kabul edilemez" bir adım olarak niteledi. Lavrov, Kıbrıs'ta çözümün federasyondan geçtiğini söyledi.
23.08.2019, Türkei, Ankara: A police car in the Old Town of Ankara, Turkey, on August 23, 2019. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN - FINLAND OUT. NO THIRD PARTY SALES. Foto: Vesa Moilanen/Lehtikuva/dpa |

6 kişi "siyasi ve askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklandı 21.10.2021

Türkiye’deki Çeçen muhaliflere yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları ve casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden 4'ü Rusya 2'si Ukrayna vatandaşı.
A nurse takes care of a Covid-19 patient in a so-called Rotational Bed at the Covid-19 intensive care unit of the community hospital (Klinikum Magdeburg) in Magdeburg, eastern Germany, on April 28, 2021, amid the novel coronavirus COVID-19 pandemic. (Photo by Ronny Hartmann / AFP) (Photo by RONNY HARTMANN/AFP via Getty Images)

Covid-19 vaka sayısı en çok Avrupa’da arttı 20.10.2021

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs vaka sayılarında en çok Avrupa’da artış yaşandığını, bu vakaların büyük bir bölümünün İngiltere, Rusya ve Türkiye’de olduğuna dikkat çekti. Almanya’da da dördüncü dalga endişesi artıyor.
Die Flaggen der NATO und Russland

Rusya NATO ile köprüleri attı 18.10.2021

Rusya, NATO nezdindeki temsilciliğinin faaliyetlerini askıya alacağını ve Moskova'daki NATO irtibat bürosunun kapatılacağını açıkladı. NATO, geçen hafta 8 Rus diplomatın akreditasyonlarını iptal etmişti.
September 10, 2021, Tambov, Russia: A health worker measures the body temperature of a man before administering a dose of Sputnik V COVID-19 Vaccine at the City Polyclinic 3 in Tambov..Deputy Prime Minister of the Russian government Tatyana Golikova, said that 46,500,000 Russians were vaccinated with one component of the Russian vaccine against a new coronavirus infection, and 39,800,000 people were vaccinated with two components of the vaccine. (Credit Image: © Lev Vlasov/SOPA Images via ZUMA Press Wire

Koronavirüs: Rusya’da bir günde binden fazla ölü 16.10.2021

Dünya çapında koronavirüs salgınının bugünlerde en etkili olduğu ülkelerden Rusya’da, bir günde 1002 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayılarında da, pandeminin başından bu yana en yüksek sayı kayıtlara geçti.
February 28, 2020 Members of Syria's opposition National Liberation Front fire heavy artillery guns at government forces in the village of Talhiyeh near the town Taftanaz in northeastern Idlib province, from another position on February 28, 2020. (Photo by Abdulwajed HAJ ESTEIFI / AFP) (Photo by ABDULWAJED HAJ ESTEIFI/AFP via Getty Images)

Reuters: Türkiye Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon hazırlığında 15.10.2021

Reuters’in haberine göre TSK ve MİT Suriye’nin kuzeyine askeri operasyon hazırlığına başladı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyu G20 zirvesinde ABD Başkanı Biden ve Rusya lideri Putin ile görüşeceği belirtildi.
Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasanlandestation von Nord Stream 2. Die fast fertiggestellte Gaspipeline soll einmal 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr von Russland nach Deutschland befördern. Die USA wollen sie mit Sanktionen stoppen.

Ortak doğal gaz alımı AB'nin gündeminde 13.10.2021

Avrupa Birliği Komisyonu, enerji fiyatlarındaki yüksek artışa karşı hareket geçti. AB ülkelerinin doğal gazı birlikte satın alması gündemde.
17.8.2021, Amman, Jordanien, Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu gives a joint press conference with his Jordanian counterpart at the foreign ministry headquarters in Amman on August 17, 2021. - Turkey's foreign minister said on August 17 that Ankara was taking a wait-and-see approach about its offer to protect Afghanistan's Kabul airport. Ankara has been talking to Taliban leaders on a range of issues in the past few months, including its offer to protect Kabul airport following the withdrawal of US troops. Turkey relocated its embassy staff to the airport as Taliban forces moved in on the capital over the weekend, and evacuated more than 300 Turkish nationals from Afghanistan the previous day. (Photo by - / AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

Çavuşoğlu'ndan Suriye'ye operasyon açıklaması 13.10.2021

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'de ABD ve Rusya'nın verdikleri sözleri tutmadıklarını belirterek olası bir operasyonla ilgili olarak, "Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz" mesajı verdi.
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