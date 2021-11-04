Dünyanın yedi kıtasından biri olan Avustralya, aynı zamanda aynı isimli ülkenin de adı.

Commenwealth üyesi olan Avustralya'nın başkenti Canberra olmakla birlikte, ülkenin en önemli iki şehri Sidney ve Melbourne'dür. Avustralya Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus arasında yer alır. Komşuları Endonezya, Doğu Timor, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Vanuatu, Yeni Kaledonya ve Yeni Zelanda'dır. DW Türkçe'nin Avustralya ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.