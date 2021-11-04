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Avustralya

Dünyanın yedi kıtasından biri olan Avustralya, aynı zamanda aynı isimli ülkenin de adı.

Commenwealth üyesi olan Avustralya'nın başkenti Canberra olmakla birlikte, ülkenin en önemli iki şehri Sidney ve Melbourne'dür. Avustralya Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus arasında yer alır. Komşuları Endonezya, Doğu Timor, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Vanuatu, Yeni Kaledonya ve Yeni Zelanda'dır. DW Türkçe'nin Avustralya ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Rauchschwaden (hohe Schornsteine) und Wasserdampf (große Kühltürme) steigen über dem Kohlekraftwerk Lethabo auf. Dutzende Staats- und Regierungschef präsentieren beim UN-Klimagipfel in New York Pläne zum Klimaschutz. (zu dpa «Klimapolitik in anderen Ländern: Alles fürs Klima - oder doch nicht?») +++ dpa-Bildfunk +++

İklim Zirvesi'nde kömüre veda ittifakı kuruldu, en çok tüketenler katılmadı 04.11.2021

İklim Zirvesi’nde iklim değişikliğinin en önemli kaynağı olan kömür kullanımına son verilmesi için ittifak oluşturuldu. Kömüre en bağımlı ABD, Çin, Hindistan ve Avustralya gibi ülkeler ise ittifaka katılmadı.

Novak Djokovic, of Serbia, returns a shot to Pablo Carreno Busta, of Spain, during the bronze medal match of the tennis competition at the 2020 Summer Olympics, Saturday, July 31, 2021, in Tokyo, Japan. (AP Photo/Seth Wenig)

Teniste aşı tartışması: Zorunlu mu olacak? 19.10.2021

Aşı olmayı reddeden tenis yıldızlarının Avustralya Açık turnuvasına katılması riske girdi. Turnuvaya ev sahipliği yapacak eyaletin başbakanı, uluslararası sporculara aşı muafiyeti tanımayacaklarını açıkladı.
(FILES) A file photo taken on May 2, 2018 shows French President Emmanuel Macron (2/L) and Australian Prime Minister Malcolm Turnbull (C) standing on the deck of HMAS Waller, a Collins-class submarine operated by the Royal Australian Navy, at Garden Island in Sydney. - Australia is expected to scrapped a 66 billion USD deal for France to build submarines, replacing it with nuclear-powered subs using US and British technology. (Photo by BRENDAN ESPOSITO / POOL / AFP)

Avrupa ve ABD arasında Fransa krizi 20.09.2021

ABD'den nükleer denizaltı almak için Avustralya'nın Fransa ile yaptığı anlaşmayı feshetmesi ile başlayan krizde AB Konseyi Başkanı Michel, Fransa'ya destek vererek ABD'yi "vefasızlık"la suçladı.

(FILES) A file photo taken on May 2, 2018 shows French President Emmanuel Macron (2/L) and Australian Prime Minister Malcolm Turnbull (C) standing on the deck of HMAS Waller, a Collins-class submarine operated by the Royal Australian Navy, at Garden Island in Sydney. - Australia is expected to scrapped a 66 billion USD deal for France to build submarines, replacing it with nuclear-powered subs using US and British technology. (Photo by BRENDAN ESPOSITO / POOL / AFP)

Fransa ile ABD ve Avustralya arasında diplomatik kriz 18.09.2021

Avustralya’nın ABD’yle yeni bir ittifak kurması ve Fransa’yla tarihi denizaltı anlaşmasını iptal etmesine Paris tepki gösterdi. Fransa, Washington ve Canberra’daki büyükelçilerini istişareler için geri çağırdı.

Das U-Boot «USS Georgia» der US-Marine durchquert die Straße von Hormus im Persischen Golf. Die «USS Georgia» durchquerte die strategisch wichtige Wasserstraße zwischen dem Iran und der Arabischen Halbinsel inmitten der steigenden Spannungen mit dem Iran.

ABD, İngiltere ve Avustralya'dan Pasifik'te güç birliği 16.09.2021

ABD, İngiltere ve Avustralya Hint-Pasifik bölgesinde savunma alanında yeni bir ittifak oluşturdu. Avustralya'nın nükleer denizaltılarla donatılmasını da içeren ittifakın Çin ile gerilimi daha da artırması bekleniyor.
HUAINAN, CHINA - JUNE 16 2017: A Chinese state owned coal fired power plant is seen near a large floating solar farm project under construction by the Sungrow Power Supply Company on a lake caused by a collapsed and flooded coal mine on June 16, 2017 in Huainan, Anhui province, China. The floating solar field, billed as the largest in the world, is built on a part of the collapsed Panji No.1 coal mine that flooded over a decade ago due to over-mining, a common occurence in deep-well mining in China's coal heartland. When finished, the solar farm will be made up of more than 166,000 solar panels which convert sunlight to energy, and the site could potentially produce enough energy to power a city in Anhui province, regarded as one of the country's coal centers. Local officials say they are planning more projects like it, marking a significant shift in an area where long-term intensive coal mining has led to large areas of subsidence and environmental degradation. However, the energy transition has its challenges, primarily competitive pressure from the deeply-established coal industry that has at times led to delays in connecting solar projects to the state grid. Chinaâs government says it will spend over US $360 billion on clean energy projects by 2020 to help shift the country away from a dependence on fossil fuels, and earlier this year, Beijing canceled plans to build more than 100 coal-fired plants in a bid to ease overcapacity and limit carbon emissions. Already, China is the leading producer of solar energy, but it also remains the planetâs top emitter of greenhouse gases and accounts for about half of the worldâs total coal consumption. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

Avustralya ve Çin iklim politikasında değişikliği reddetti 10.08.2021

İklim değişikliğinin en önemli nedeni karbon gazı emisyonunda başı çeken ülkelerden Avustralya ve Çin, IPCC raporuna karşın iklim politikasında değişiklik yapmayacaklarını açıkladı.

24.07.2021 Demonstranten marschieren durch die Straßen während einer World Wide Rally For Freedom, einer Anti-Lockdown-Kundgebung, in Sydney. +++ dpa-Bildfunk +++

Avustralya'da korona protestosu: Çok sayıda gözaltı 24.07.2021

Avustralya'nın Sidney kentinde koronavirüs önlemlerini proteso etmek amacıyla düzenlenen gösteride göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Çok sayıda protestocunun gözaltına alındığı bildirildi.

This picture shows a closed restaurant next to the harbour in Sydney on June 26, 2021, after authorities locked down several central areas of Australia's largest city to contain an outbreak of the highly contagious Delta variant. (Photo by Saeed KHAN / AFP)

Delta varyantı: Sidney kapandı, Rusya'da can kaybı artıyor 27.06.2021

Koronavirüsle mücadelede en başarılı ülkeler arasında yer alan Avustralya'da Delta varyantı nedeniyle Sidney kenti 2 haftalığına kapandı. Varyantın yayıldığı Rusya'da ise can kaybı endişe verici boyutlarda.
Australian Federal Police (AFP) Commissioner Reece Kershaw speaks as Australian Prime Minister Scott Morrison looks on during a media briefing about Operation Ironside, which disrupts organised crime internationally, in Sydney, Australia, June 8, 2021. AAP Image/Dean Lewins via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. AUSTRALIA OUT. NEW ZEALAND OUT.

Dünya çapında organize suç örgütlerine dev operasyon 08.06.2021

Dünya çapında organize suç örgütlerine karşı düzenlenen dev polis operasyonunda yüzlerce kişi gözaltına alındı. Sadece Avustralya'da 224 kişi yakalandı. Europol de Avrupa ayağındaki bilgileri bugün açıklayacak.

Kum mafyası ve kum ithalatçıları 07.06.2021

Ortadoğu'da çöllerle çevrili ülkeler bile Avustralya ve Kanada gibi çok uzak bölgelerden kum ithal ediyor. Kum, neden bu kadar değerli ve biz bunun farkında mıyız? Yasa dışı yollarla çıkarılan kum, ekosistemde ne tür zararlara yol açıyor?
ANKARA, TURKEY - JANUARY 24: A woman holds a frame of Turkish journalist Ugur Mumcu at his assassination site near his house during the commemoration ceremony in Ankara, Turkey on January 24, 2016. Mumcu was assassinated with a bomb planted in his car on January 24, 1993. Murat Kaynak / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Uğur Mumcu cinayetinde çarpıcı gelişmeler 06.05.2021

Mumcu cinayetine ilişkin Ankara Valiliği’ne yapılan ihbarda, firari sanık Oğuz Demir’in sahte kimlikle Türkiye’ye döndüğü iddia edildi. İhbarı araştıran Emniyet ise raporunda Demir’in adresini “Avustralya” olarak yazdı.

16.03.2021 (210316) -- MADRID, March 16, 2021 (Xinhua) -- Photo taken on March 12, 2021 shows an AstraZeneca/Oxford vaccine at a hospital in Caceres province in Spain. Spain on Monday joined other European nations, such as France, Italy and Germany, in suspending the use of the AstraZeneca/Oxford vaccine over fears that it could lead to blood clots. (Photo by Gustavo Valiente/Xinhua)

Ülkeler AstraZeneca aşısı için önlem alıyor 09.04.2021

AstraZeneca aşısının vücutta kan pıhtılaşmasına yol açabildiğinin belirtilmesinin ardından Avustralya aşının 50 yaş altındaki kişiler için kullanılmayacağını açıkladı. Hong Kong ise aşıların sevkiyatını erteledi.
SYDNEY, AUSTRALIA - FEBRUARY 28: Container RAP81400PC holding the AstraZeneca COVID-19 vaccine is removed from the Emirates airlines plane as the first vaccination doses into the country arrives at Sydney International airport on February 28, 2021 in Sydney, Australia. The Oxford-AstraZeneca vaccine is the second vaccine to arrive in Australia. 300,000 doses arrived in today's shipment. The Therapeutic Goods Administration (TGA) will now batch-test the vaccines to ensure they meet Australia's strict quality standards. (Photo by Edwina Pickles - Pool/Getty Images)

Aşı ihracatına engel tartışmaları alevlendirdi 05.03.2021

İtalya ülkede üretilen 250 bin doz AstraZeneca aşısının Avustralya'ya ihracatını engelledi. Avustralya bu durumun aşı programını etkilemeyeceğini açıklasa da aşı ihracatı tartışması alevlendi.
April 20, 2020, Asuncion, Paraguay: Illustration photo - In-camera multiple exposure image shows logos of Facebook and Google on smartphone screen backdropped by cropped waving flag of Australia. (Credit Image: Â© Andre M. Chang/ZUMA Wire |

Avustralya'da Facebook krizi 18.02.2021

Facebook, Avustralya hükümetinin planladığı yeni medya yasasına tepki olarak platform üzerinden haber içeriği paylaşımını durdurdu. Google da aynı yasayla bağlantılı olarak arama moturunu kapatma tehdidinde bulunmuştu.
SYDNEY, NSW - APRIL 25: The Australian flag (R) and for the first time, the New Zealand flag (L) fly on the Sydney Harbour Bridge to commemorate Anzac Day April 25, 2005 in Sydney, Australia. Australians and New Zealanders today commemorate the 90th anniversary of ANZAC (Australia New Zealand Army Corps) Day, when troops landed at Gallipoli in World War I. (Photo by Ian Waldie/Getty Images)

Türkiye’de yakalanan IŞİD’li Okyanusya’yı karıştırdı 16.02.2021

Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışırken yakalanan bir IŞİD üyesi, Yeni Zelanda ile Avustralya arasında krize neden oldu. İki ülkenin de vatandaşı olan kadının Avustralya pasaportunun iptaline Yeni Zelanda tepkili.

Mit Handschellen gefesselte Hände, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Uyuşturucu baronu Tse Chi Lop yakalandı 24.01.2021

Asya’nın en büyük uyuşturucu karteli olan Sam Gor’un lideri Tse Chi Lop, Hollanda’da tutuklandı. Avustralyalı makamların uzun yıllardır süren çabaları sonucu yakalanan Tse’nin bu ülkeye iade edilmesi bekleniyor.
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