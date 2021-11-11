Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
Yunanistan, demokrasinin beşiği olarak sayılıyor. AB ve Euro Bölgesi üyesi ülke, euro krizinden ağır şekilde etkilendi. Nüfusu yaklaşık 11 milyon.
Arnavutluk, Makedonya, Bulgaristan ve Türkiye ile sınır komşusu olan Yunanistan bir anakara, Mora Yarımadası ve çok sayıda küçük adadan oluşuyor. Euro krzi sırasında resesyon ve işsizlik sayısının artmasıyla krizin etkilerini derinden hissetti.
Yunanistan’ın, ABD ile derinleştirdiği askeri iş birliği ve Fransa ile savunma ittifakı, Ege ve Doğu Akdeniz’de güç dengelerini nasıl etkiliyor? Türkiye’yi bekleyen gelişmeler neler? Uzmanlar DW Türkçe’ye değerlendirdi.