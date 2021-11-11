Yunanistan, demokrasinin beşiği olarak sayılıyor. AB ve Euro Bölgesi üyesi ülke, euro krizinden ağır şekilde etkilendi. Nüfusu yaklaşık 11 milyon.

Arnavutluk, Makedonya, Bulgaristan ve Türkiye ile sınır komşusu olan Yunanistan bir anakara, Mora Yarımadası ve çok sayıda küçük adadan oluşuyor. Euro krzi sırasında resesyon ve işsizlik sayısının artmasıyla krizin etkilerini derinden hissetti.