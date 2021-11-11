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Yunanistan

Yunanistan, demokrasinin beşiği olarak sayılıyor. AB ve Euro Bölgesi üyesi ülke, euro krizinden ağır şekilde etkilendi. Nüfusu yaklaşık 11 milyon.

Arnavutluk, Makedonya, Bulgaristan ve Türkiye ile sınır komşusu olan Yunanistan bir anakara, Mora Yarımadası ve çok sayıda küçük adadan oluşuyor. Euro krzi sırasında resesyon ve işsizlik sayısının artmasıyla krizin etkilerini derinden hissetti.

Turkey's President Recep Tayyip Erdogan (R) stands as he welcomes Hungary's Prime Minister Viktor Orban at the Presidential Complex in Ankara, on November 11, 2021. (Photo by Adem ALTAN / AFP) (Photo by ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)

Erdoğan: Yunanistan Amerika’nın üssü haline gelmiştir 11.11.2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin Dedeağaç Limanı'na yaptığı sevkiyatlara ilişkin "Yunanistan’ın kendisi şu anda ABD’nin bir üssü durumuna gelmiştir" dedi.
In this photo provided by the Greek National Defence, a French Tonnerre helicopter carrier, rear left is escorted by Greek and French military vessels during a maritime exercise in the Eastern Mediterranean, Thursday, Aug. 13, 2020. Greece's prime minister warmly thanked France for its decision to boost its military presence in the eastern Mediterranean, where Greek and Turkish warships are closely shadowing each other over a Turkish energy exploration bid in waters Athens claims as its own. (Greek National Defence via AP) |

Doğu Akdeniz'de gövde gösterisi 03.11.2021

Aralarında Kıbrıs, Yunanistan, ABD ve Fransa'nın da bulunduğu sekiz ülke Doğu Akdeniz'de enerji güvenliğini sağlama senaryolarının tatbik edildiği askeri tatbikat düzenledi.
29.10.2021 This photo provided by the Hellenic Coast Guard and taken from a vessel shows a ship with migrants near the southern island of Crete, Greece, on Friday, Oct. 29, 2021. The small cargo ship with about 400 migrants on board that suffered engine problems in the eastern Mediterranean Sea off the island of Crete is being led to a safe anchorage in Greece, the Greek coast guard said Friday. (Hellenic Coast Guard via AP)

400 göçmenin bulunduğu Türk gemisi Yunan limanına yanaştı 31.10.2021

Ege Denizi'nde Cuma günü acil durum sinyali veren, içinde yaklaşık 400 göçmenin bulunduğu gemi İstanköy limanına yanaştı. Yunanistan, Türkiye'yi mülteci mutabakatına uymamakla suçladı.

Greece's Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, left, welcomes Germany's Chancellor Angela Merkel before their meeting at Maximos Mansion in Athens, Greece, Friday, Oct. 29, 2021. Germany's outgoing Chancellor Angela Merkel is on a two-day visit to the country whose financial crisis marked much of her tenure and Germany's relationship with Europe. (AP Photo/Petros Giannakouris)

Merkel: Türkiye ile makul bir ilişki kurmak zorundayız 29.10.2021

Merkel Atina’ya son resmi ziyaretinde Türkiye ile tüm sorunlara rağmen makul bir ilişki kurmak zorunda olduklarını belirtti. Mitsotakis de yapıcı ilişki istediklerini ancak kırmızı çizgilerin aşılamayacağını kaydetti.
Greek Minister for Migration and Asylum Notis Mitarachi speaks during a media conference with EU commissioner for Home Affairs Ylva Johansson at EU headquarters in Brussels, Wednesday, June 9, 2021. (John Thys, Pool via AP)

Yunan Bakan batan göçmen botundan Türkiye'yi sorumlu tuttu 27.10.2021

Yunanistan Göç Bakanı, Salı günü Sakız Adası açıklarında üçü çocuk dört göçmenin boğularak hayatını kaybetmesinden Türkiye'yi sorumlu tuttu.

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis delivers his speech after the signing of a new defense deal at The Elysee Palace Tuesday, Sept. 28, 2021 in Paris. France and Greece announced on Tuesday a major, multibillion-euro defense deal including Athens' decision to buy three French warships. (Ludovic Marin, Pool Photo via AP)

Türkiye'ye mesaj: İttifaklarımızı kurduk, güvendeyiz 27.10.2021

Doğu Akdeniz'de Mısır ve İsrail ile işbirliğini geliştiren, Fransa ve ABD ile savunma anlaşmalarına imza atan Yunanistan Başbakanı, Türkiye'ye "İttifaklarımızı kurduk, çizgilerimizi çok net şekilde çizdik" mesajı verdi.
5. Juni 2020, Ägäis Investigativgeschichte | illegale Pushbacks in der Ägäis Türkische Küstenwache nimmt Flüchtlinge nach einem Pushback an Bord Zulieferung und Rechtebestätigung: Birgitta Schülke Ausschließlich zur Verwendung für den Artikel von Sandra Petersmann & Julia Bayer

Yunanistan'a karşı ihlal davası talebi 20.10.2021

AP'deki ikinci büyük grup olan S&D, Yunanistan, Polonya ve Hırvatistan'ın sığınmacılara yönelik şiddet ve sistematik geri itme uygulamalarına işaret ederek bu ülkelere karşı ihlal davası açılmasını talep etti.
HANDOUT - 21.10.2020, Zypern, Nikosia: Abdel Fattah al-Sisi (l-r), Präsident von Ägypten, Nikos Anastasiades, Präsident von Zypern, und Kyriakos Mitsotakis, Ministerpräsident von Griechenland, begrüßen sich per Ellbogen-Check zu einem gemeinsamen Treffen. Die Staats- und Regierungschefs von Zypern, Ägypten und Griechenland treffen sich zu Gesprächen über engere Beziehungen und eine verstärkte Zusammenarbeit unter anderem in Energiefragen nach der Entdeckung von Gasvorkommen im östlichen Mittelmeerraum. Foto: Stavros Ioannidis/Cypriot Interior Ministry Press & Information Office/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full +++ dpa-Bildfunk +++

Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır'dan Türkiye'ye kınama 19.10.2021

Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Mısır, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki uluslararası hukuka aykırı eylemlerini" kınadı. Yunan Başbakan, Türkiye'nin bölge barışına tehdit oluşturduğunu söyledi.
Secretary of State Antony Blinken and Greece's Foreign Minister Nikos Dendias depart after signing the renewal of the U.S.-Greece Mutual Defense Cooperation Agreement at the State Department in Washington, Thursday, Oct. 14, 2021. (Jonathan Ernst/Pool via AP)

Yunanistan ABD ile savunma iş birliği anlaşmasını yeniledi 14.10.2021

Yunanistan ABD ile savunma iş birliği anlaşmasını Washington'da atılan imzalarla yeniledi. ABD'nin Girit'teki hava ve deniz üssünü kullanım süresi 5 yıl daha uzadı.
Turkish Defence Minister Hulusi Akar attends a panel discussion during the 55th Munich Security Conference in Munich, southern Germany, on February 17, 2019. - The 2019 edition of the Munich Security Conference (MSC) takes place from February 15 to 17, 2019. (Photo by Christof STACHE / AFP)

Akar'dan Fransa ve Yunanistan'a: Bu işler sizi aşar 14.10.2021

Milli Savunma Bakanı Akar, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ittifak oluşturan Fransa ve Yunanistan'a "Bu işler boyunuzu ve gücünüzü aşar" tepkisini verdi. Akar ayrıca Suriye'de de "gereken neyse yapılacağını" belirtti.
Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, left, and French President Emmanuel Macron shake hands after the signing of a new defense deal at The Elysee Palace Tuesday, Sept. 28, 2021 in Paris. France and Greece announced on Tuesday a major, multibillion-euro defense deal including Athens' decision to buy three French warships. (Ludovic Marin, Pool Photo via AP)

Yunanistan’ın ABD ve Fransa ile stratejik iş birliği Türkiye’ye mesaj mı? 13.10.2021

Yunanistan’ın, ABD ile derinleştirdiği askeri iş birliği ve Fransa ile savunma ittifakı, Ege ve Doğu Akdeniz’de güç dengelerini nasıl etkiliyor? Türkiye’yi bekleyen gelişmeler neler? Uzmanlar DW Türkçe’ye değerlendirdi.
TO GO WITH AFP STORY BY LAJLA VESELICA Croatian border police officers use thermo-sensitive binoculars to observe surroundings while on foot patrol along the border between Croatia and Montenegro, close to the Croatian village of Karasovici on June 5, 2013. Croatian border is expected to become the most Southern border of the EU after the country joins the bloc on July 1, 2013. Croatia is gearing up to lavishly celebrate joining the European Union on July 1, but economic worries are overshadowing the festivities planned to mark the successful end of the Balkan country's 10-year bid for membership. AFP PHOTO ELVIS BARUKCIC (Photo credit should read ELVIS BARUKCIC/AFP via Getty Images)

AB Komisyonu, geri itme iddialarının incelenmesini istiyor 07.10.2021

AB Komisyonu, Yunanistan ve Hırvatistan sınırlarında sığınmacıların şiddet kullanılarak geri itildiği yönünde medyada yer alan iddialara ilişkin soruşturma başlatılmasını istedi.

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, left, and French President Emmanuel Macron shake hands after the signing of a new defense deal at The Elysee Palace Tuesday, Sept. 28, 2021 in Paris. France and Greece announced on Tuesday a major, multibillion-euro defense deal including Athens' decision to buy three French warships. (Ludovic Marin, Pool Photo via AP)

Yunanistan'dan Türkiye'ye gözdağı 07.10.2021

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Fransa ile imzaladıkları savunma mutabakatının, üçüncü ülkelerin saldırılarına karşı ortak savunmayı da öngördüğünü açıkladı.
26.08.2020,Türkei/Griechenland Der US-Zerstörer «USS Winston S. Churchill» (hinten, l) führt zusammen mit den türkischen Kriegsschiffen «TCG Barbaros» (vorne) und «TCG Burgazada» ein gemeinsames Manöver im östlichen Mittelmeer durch. Die USA hatten erst in dieser Woche auch Manöver mit der griechischen Marine durchgeführt. Foto: Uncredited/Turkish Defense Ministry/AP Pool/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Doğu Akdeniz'de yine "kıta sahanlığı" gerilimi 04.10.2021

Türkiye'nin Güney Kıbrıs adına Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Nautical Geo adlı araştırma gemisini Türk kıta sahanlığını ihlâl ettiği gerekçesiyle bölgeden uzaklaştırdığı bildirildi.
3.05.2016 *** ISTANBUL, TURKEY - MAY 03: A Turkish flag hangs next to the European Commision flag outside a hotel on May 3, 2016 in Istanbul Turkey. The European Commission is expected to recommend granting Turks with visa free travel in Europe's Schengen area, as part of the EU-Turkey migrant deal on Wednesday. EU member states and the European Parliament are set to vote on the visa deal in June, which could see visa free travel granted to Turkish citizens as early as the end of June. (Photo by Chris McGrath/Getty Images) Copyright: Getty Images/C. McGrath

Yunanistan Göç Bakanı: AB Türkiye'ye vize serbestisi sözünü tutmalı 04.10.2021

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi Avrupa’nın Türkiye’ye vizesiz seyahat konusunda verdiği sözleri tutması gerektiğini belirtirken, Ankara'nın da AB ile imzaladığı Mülteci Mutabakatı'na uymasını istedi.

19/12/2020*** A migrant man stands in front of his tent, in the new refugee camp of Kara Tepe, in the island of Lesbos, on December 19, 2020. (Photo by Anthi PAZIANOU / AFP) (Photo by ANTHI PAZIANOU/AFP via Getty Images)

Ege adalarında sığınmacı sayısı azaldı 03.10.2021

Yunanistan, Ege'deki Yunan adalarında sığınmacı sayısının düştüğünü açıkladı. Geçen yıl 40 binin üzerinde olan sayı şu anda yaklaşık 4 bin 500.
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