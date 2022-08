Lufta në Ukrainë: rritet shqetësimi rreth centralit bërthamor të Zaporizhias

Shqetësimi ndërkombëtar po rritet për termocentralin bërthamor Zaporizhia të pushtuar nga Rusia në Ukrainë. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së António Guterres paralajmëroi: "Çdo sulm ndaj një centrali bërthamor është një çështje vetëvrasëse". Termocentrali më i madh bërthamor në Evropë ka qenë objekt i disa sulmeve me raketa ditët e fundit. Rusia dhe Ukraina fajësojnë njëra-tjetrën për këtë.

António Guterres kërkoi që ekspertët nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike (IAEA) të lejohen të udhëtojnë në Zaporizhia. Deri tani, Rusia refuzon ta bëjë këtë. Shefi i IAEA Rafael Grossi sheh një "rrezik shumë real të katastrofës bërthamore" në zonën e luftës.

Nuk ka dalje rrezatimi deri tani

Megjithatë, deri tani, Shtetet e Bashkuara besojnë se nuk ka pasur rrezatim radioaktiv. "Ne vazhdojmë të monitorojmë nga afër aktivitetet: centrali, Ministria e Energjisë dhe Autoriteti Kombëtar i Sigurisë Bërthamore tregojnë se sensorët e rrezatimit vazhdojnë të ofrojnë të dhëna - dhe për fat të mirë ne nuk kemi parë asnjë shenjë të niveleve të ngritura ose jonormale të rrezatimit," tha një zëdhënëse e Shtëpisë së Bardhë.

Ekspertët bërthamorë thonë se Zaporizhia është më e sigurt nga projektimi se termocentralet e Çernobilit ose Fukushimës, të cilët pësuan aksidente të rënda bërthamore në 1986 dhe 2011. Zaporizhia, megjithatë, nuk do t'i rezistonte një sulmi ushtarak të qëllimshëm.

Një aksident do të kishte pasoja shkatërruese

Sipas ambasadorit të Ukrainës në IAEA, një aksident në termocentralin bërthamor pas luftimeve do të kishte pasoja shkatërruese: "Ajo që do të ndodhte atëherë brenda një rrezeje prej 40 ose 50 kilometrash rreth termocentralit nuk do të ishte absolutisht e krahasueshme me Çernobilin dhe Fukushimën, " tha Evheny Zymbaljuk.

Zymbaljuk bëri thirrje edhe një herë për dërgimin e ekspertëve të IAEA-s në Zaporizhia, dhe gjithashtu sugjeroi dërgimin e vëzhguesve ushtarakë ndërkombëtarë të paarmatosur. IAEA në çdo rast duhet të jetë atje deri në fund të muajit, tha ai. Por sipas IAEA-s, një mision i tillë do të kërkonte mbështetjen e Moskës dhe Kievit.

aud (dpa, dlf)